Peter Buwalda: Die hele Siri kan níks, maakt Apple haar expres zo dom?

Op sommige momenten denk ik dat we serieus dankbaar mogen zijn dat niet Siri in de pratende auto van Michael Knight/David Hasselhoff zat, lang geleden, maar KITT

'Ik heb een beetje met deze zitten oefenen', zei Siri in z'n bekende halfzachte koeterwaals, 'badaboem, badaboem, bada-bada-boemboem-bada. Ik kan hier de hele dag mee doorgaan. Badaboem, bada-'



Kappen. Die zou ik nog weleens willen spreken, de stagiaire die op een vrijdagmiddag die boordcomputer heeft leren human beatboxen. Niet zozeer dat Siri het kán is mij een raadsel, maar veeleer hoe dit aan het licht is gekomen. Het is namelijk geen normale vraag aan een telefoon. Een aap die zomaar de Don Quixote typt is logischer. Dus vermoed ik dat die stagiaire zelf, op Facebook of zo, is gaan rondbazuinen dat Siri kan human beatboxen, als je het maar netjes vraagt, plus instructiefilmpje.



Die hele Siri kan verder overigens níks. Op sommige momenten denk ik dat we serieus dankbaar mogen zijn dat niet Siri in de pratende auto van Michael Knight/David Hasselhoff zat, lang geleden, maar KITT. Anders was aflevering één van Knight Rider geëindigd in een sloot, of zelfs gewoon in de garage, thuis, voor de top-loft van Hasselhoff. Als je 'Hé Siri, start de motor' brult, krijg je terug: 'Een optie in de buurt is Valentijn Scooters op Dorpsstraat in Landsmeer. Klinkt deze goed?'