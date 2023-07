Peter Blok heeft ‘Alkibiades’ ingesproken als luisterboek, een herculische prestatie

Er wordt wel gezegd, kijk daar heb je het al, dat ‘er’ het lastigste woord in de Nederlandse taal is. ‘Er’ wordt te pas en te onpas overal voor gebruikt en ingevoegd en switcht grammaticaal moeiteloos tussen wel vijf verschillende functies. Leg dat deze zomervakantie maar eens uit aan een passerende toerist of aan die leuke Slowaakse familie op de camping, ergens in Frankrijk. ‘Ergens’ deelt ongetwijfeld een etymologische stam met ‘er’ en kan net zo nietszeggend zijn. Dan nog liever nergens, dat biedt meer houvast.

De komende weken, onderweg van ergens naar nergens, kan er weer volop geluisterd worden. Naar die ene klassieker waarvan u dit jaar toch echt de laatste pagina wilt bereiken, of het beroemde stapeltje zomerboeken, waarvan in alle kranten en tijdschriften en op alle sites alweer toppentien of -vijftig zijn verschenen. Er wordt veel van u verwacht. Laten we er dan maar meteen vol in knallen, want donderdag verscheen Alkibiades van Ilja Leonard Pfeijffer ook als luisterboek. Voor iedereen die nog op pagina 156 is – nee er is niks tegen dikke boeken – en de laatste 744 graag aan zich wil laten voorlezen. Dank Peter Blok op de blote vakantieknieën dat hij ruim op tijd al die pagina’s heeft ingesproken, al klinkt dat iets te afgemeten voor deze herculische prestatie, en zijn stem als een klok. Er is een groot werk verricht.

Over de auteur

Hugo Blom schrijft voor de Volkskrant over luisterboeken. Hij is tevens uitgever van de VPRO Gids en publiceerde de roman Een kleine moeite (2015).

Na het verhaal van Alkibiades is er ruimte voor moderne heroïek – inderdaad, dat moet wel over wielrennen gaan. De wielerkoers is opgebouwd uit verhalen, uit romantiek, tragedie, de lyriek ratelt over de keien. Achter die dunne bandjes is er nog een koers, die van de volgwagens, met daarin de ploegleiders. Niet alleen moeten die over eenzelfde stuurmanskunst beschikken als de renners, maar ze moeten zich tegelijkertijd ook nog constant een beeld vormen van wat al die fietsers voor hen uitspoken, wie er goed bijzit en wie aan het elastiek hangt, wat het juiste moment is voor de demarrage, wie er geholpen moet worden of het juist helemaal zelf mag uitzoeken, en dat kan dan tegenwoordig gelukkig nog met communicatie via de beroemde oortjes.

En dan nog, dan nog slaat degene die ondanks alle uitgestippelde tactieken tweede is geworden zijn stuur in tweeën en mag de ploegleider uit komen leggen waarom het goudhaantje van de ploeg in de finale werd vrijgesteld van arbeid. Daar willen liefhebbers altijd meer van weten en Lidewey van Noord geeft dat meer in haar boek Verhalen uit de volgwagen – De wereld van de wielercoach. Licht samenzweerderig voorgelezen door Janneke van der Horst.

Van de gesloten wereld van het wielerpeloton naar de nog geslotener wereld van de gevangenis. Van beweging naar stilstand, van ergens naar nergens. Recent verschenen verhalen over misstanden in de vrouwengevangenis in Nieuwersluis en over tekortschietend personeel bij een gijzeling en steekpartij in de jeugdgevangenis in Breda. Een wereld waarvan slechts een select gezelschap weet hoe het er werkelijk aan toegaat en die al inspiratiebron vormde voor talloze boeken, films en series.

Frans Douw (nomen est omen), oud-gevangenisdirecteur die in 2015 met pensioen ging en tegenwoordig actief is vanuit de stichting Herstel en Terugkeer en Platform Relaties van Gedetineerden, tevens podcast-host van Prisonshow, schreef in 2021 het boek Het verhaal van een gevangenisdirecteur. Douw is voorvechter van wat hij ‘menswaardige detentie’ noemt en benadrukt dat gevangenen in de eerste plaats mensen zijn, al het andere komt daarna. Die menswaardige detentie is niet alleen goed voor het verblijf in de gevangenis zelf, maar bereidt mensen ook beter voor op hun terugkeer in de samenleving. Ad Knippels leest met een klassieke, ernstige stem voor. Die kan er wat van.