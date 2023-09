Pepijn Lievens is een kinderboekenschrijver om in de gaten te houden

Pjotr van Lenteren

Ouders. Je zal je er maar zorgen over moeten maken. Zoals achtstegroeper Adam en zijn zusje Nina in Mijn moeder is een dekbed (Volt; € 16,99; 10+) van Lysette van Geel, geïllustreerd door Tineke Meirink. Als Adam teruggaat naar huis om Nina’s vergeten schooltas te halen, treft hij zijn alleenstaande moeder, die een halfuur eerder naar haar werk is gegaan, alweer in bed. Ze blijkt al maanden ontslagen.

Daarna verlaat ze haar slaapkamer helemaal niet meer en gaat alle post ongelezen het keukenkastje in. Adam en Nina moeten zelf maar zien hoe ze op school komen en huis en hond verzorgen. Elke keer als er op de deur wordt geklopt, houden ze zich stil en doen ze niet open. Spannend, maar geen leuk soort spannend.

Voor gemiddeld twee kinderen per klas is leven met armoede dagelijkse praktijk, weet Van Geel, journalist en in een vorig leven presentator van het Jeugdjournaal. Terecht dat daar eens een verhaal over verschijnt, maar een beetje tobberig en slepend is het wel. Van Geel doet goed vooronderzoek, maar blijft hangen in wat in werkelijk élk boek over groep acht staat: slotkamp, pesten, eindmusical.

Aanstekelijk energiek

Zelfs over zulke zorgen valt met meer vindingrijkheid te vertellen. Dat bewijst de aanstekelijk energieke en positieve hoofdpersoon van Het bijna helemaal waargebeurde verhaal van Ryan (Lannoo; € 14,99; 10+), geschreven door de Vlaamse acteur en pas heel recent kinderboekenauteur Pepijn Lievens.

Wat Ryan overkomt, is zorgwekkend genoeg: zijn vader is een paar maanden geleden vertrokken. Zijn moeder heeft drie banen om rond te komen en doet net alsof er niets aan de hand is. Zelf is hij verliefd op de beeldschone Rafaella. Hij durft haar niet aan te spreken en ze lonkt nu naar de irritante klassenknapperd Niels.

In plaats van te somberen, laat Ryan zich meeslepen door steeds fantasievollere oplossingen. Hij heeft een pratende zonnebril, een koffer die hem drie wensen geeft en hij krijgt hulp van een geheimzinnige professor, die eigenlijk geheim agent is en alles weet over vermommingen. De professor verandert hem in een balpen, zodat hij zich kan verstoppen in het etui van Rafaella.

Over dit alles vertelt Ryan in een opgewonden, swingende stijl met de ironie van een innemende oplichter. Toegegeven: het heeft weinig om het lijf. Toch is dit boek moeilijk weg te leggen. Pepijn Lievens is een auteur om in de gaten te houden.

Verrassend en ontroerend

Een geniale vondst is de manier waarop Tjibbe Veldkamp ditzelfde onderwerp op zijn kop zet in het verrassende en ontroerende De jongen die van de wereld hield (Querido; € 17,99; 10+), met illustraties van Mark Janssen. Adem krijgt al voor zijn geboorte de opdracht om zijn ouders bij elkaar te brengen.

Dat zit zo. Zodra Zdenka en Vaclav tegelijkertijd uitglijden op een besneeuwde brug over de Naber, in het Slavisch aandoende stadje Paznau, en kussend in elkaars armen belanden, bestaat Adem als mogelijkheid. Maar Zdenka is rechercheur bij de politie en Vaclav een zwerver en verzamelaar die ’s nachts opruiende teksten tegen het dictatoriale stadsbestuur op de muren schrijft. Dat ze in het dagelijks leven wat met elkaar zouden krijgen, is hoogst onwaarschijnlijk.

De geest Barkov, die alle mogelijke kinderen van Paznau in de gaten houdt, ontfermt zich over Adem en geeft hem, geheel tegen zijn principes in, de kans om tijdelijk levend te worden, zodat hij zijn vader en moeder een handje kan helpen om elkaar te ontdekken.

Als ik ooit een boek las dat later een kant-en-klaar script van een troostrijke kerstfilm voor de hele familie zou blijken, dan is het dit hoogst originele sprookje. En dat bedoel ik zeker niet ten nadele van de makers. Romantisch? Zeker, maar ook korrelig, geestig en zeker niet te zoet.