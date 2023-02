Paul Austers vlammende essay over de Amerikaanse obsessie met wapens leest als een thriller

Twee nieuwe boeken zoomen in op de wapengekte in de Verenigde Staten. Je weet er wel van, maar je kunt deze titels toch alleen maar hoofdschuddend lezen.

De vooraanstaande Amerikaanse auteur Paul Auster (76) kennen we vooral van zijn even ingetogen als vervreemdende romans. Een catalogus van een titel of twintig die hem een trouwe schare volgers opleverde. Nu heeft hij met datzelfde uitgekiende proza een zorgwekkend essay geschreven: Bloodbath Nation (Faber; € 25,99).

Deels verpakt als memoires, deels als goed gedocumenteerde beschouwing gaat het over de obsessie van Amerikanen met vuurwapens – en de consequenties daarvan voor de natie.

Hoogst actueel, want in zijn betoog pakt hij naast de dieptepsychologie van spraakmakende (massa)moordpartijen ook de bestorming van het Capitool op 6 januari 2021 nog even mee. Het geheel leest als een krankzinnige thriller, maar het is non-fictie.

Familiegeheim

Een familiegeheim is het vertrekpunt. Thuis in New Jersey werd nooit over wapens gesproken, maar de jonge Paul had weleens vernomen dat zijn opa van vaderskant vroeg was gestorven. Als hij daarnaar informeerde, kreeg hij telkens een ander antwoord van vader Samuel.

Opa was tijdens een reparatieklus van het dak gevallen. Of nee, opa was omgekomen bij een fatale jachtpartij. De derde keer zou opa gesneuveld zijn als soldaat aan het front van de Eerste Wereldoorlog. ‘Ik was zeven, maar ik had al wel door dat iemand niet drie keer kon overlijden.’

Pas jaren later werd duidelijk: opa was in Kenosha, Wisconsin, vermoord door oma. Op 23 januari 1919, om precies te zijn. Het huwelijk was al een paar jaar ontbonden en opa woonde in Chicago met zijn nieuwe vrouw. Die avond kwam hij voor de vijf kinderen uit zijn eerste huwelijk in Kenosha cadeautjes brengen.

Beeld FF

Oma zei dat er een schakelaar in de keuken stuk was, en of opa die even kon repareren? De stroom moest eraf en een van de kinderen scheen bij met een kaars, terwijl oma boven de jongste – Samuel dus – naar bed bracht. Daar pakte ze een verstopt pistool en vuurde beneden meerdere malen op opa. Die overleefde dat niet. Oma werd vrijgesproken, omdat ze ‘tijdelijk ontoerekeningsvatbaar’ zou zijn geweest (al lijkt het van een afstandje eerder op voorbedachtheid).

Vlammend essay

Daar gaat het Auster niet om. Het gaat hem erom dat zo’n traumatische toestand hele gezinnen kan ontwrichten, zoals hij aan zijn zwijgzame vader Samuel heeft gezien. Uiteindelijk zette hij zijn compassie met de achterblijvers om in dit vlammende essay. Dan moet je ook weten dat in de VS per jaar zo’n 40 duizend personen omkomen door schotwonden, en het vijfvoudige aantal voor het leven wordt verminkt.

Is dit het land waarin wij willen wonen, vraagt hij zich af. Een land waar 39 procent van de huishoudens minimaal één vuurwapen heeft? Hij onderzoekt de standpunten van de machtige wapenlobby NRA, het verkeerd begrepen tweede amendement uit de Grondwet, dat het recht geeft op wapenbezit (maar eigenlijk tegen de Britse kolonisator was gericht), citeert een afscheidsbrief vol onverholen haat van een massamoordenaar en constateert de onwil bij de politiek, maar hij confronteert ons vooral met onuitspreekbaar leed.

Verbijsterende glossy

Hoe dat verder moet? Nou, afgemeten aan de verbijsterende glossy The Ameriguns (Skinnerboox; ca. € 37) van de Italiaanse fotograaf Gabriele Galimberti is er weinig hoop. Hij verleidt wapenbezitters om trots te pronken met hun complete arsenaal.

Beeld Skinnerboox

Ondertussen geeft Auster de lezer twee opties. Aan de ene kant is daar het 17-jarige meisje dat de ronselpartij door de politie van George Floyd op haar telefoon vastlegde, wat uiteindelijk leidde tot een veroordeling.

Aan de andere kant is er de 17-jarige jongen die met een semi-automatisch geweer kwam schieten (twee doden) op zwarte demonstranten tegen politiegeweld in nota bene het Kenosha van Austers opa en daar een compliment (‘Zelfbescherming’) van president Trump voor kreeg.

Paul Auster hoopt op optie 1, maar vreest het ergste.