Oude angsten en schuldgevoelens spelen in alle hevigheid op in De wereld is een gerucht van Nir Baram ★★★★☆

Het heeft wel iets weg van EMDR, de bewezen effectieve traumatherapie die beladen herinneringen kan verzwakken. Alleen is er weinig wetenschappelijks aan de methoden van de goeroeachtige ‘dromenterugbrenger’ die Nir Baram (1976) opvoert in zijn vierde roman, De wereld is een gerucht.

Het boek leest als een vervolg op Barams vorige, overdonderende roman Aan het einde van de nacht (vertaald in 2020) – al kun je ook prima zonder voorkennis. Opnieuw draait het om de getroebleerde schrijver Jonatan en zijn jeugdvriend Joël, die aan het eind van de vorige roman uit het leven stapte. Ook hier schiet de vertelling heen en weer in de tijd: van Jonatans jarentachtigjeugd in een groene, nogal beklemmende buitenwijk van Jeruzalem via de jaren negentig tot aan het heden, een paar jaar na Joëls dood. Jonatans pasgeboren zoontje uit Aan het einde van de nacht is inmiddels een vrolijke, fantasierijke kleuter.

Een salvo van herinneringspijlen

Met deze hink-stap-sprong lijkt de Israëlische auteur na te bootsen hoe het er in Jonatans hoofd aan toe gaat; ook daar kunnen werelden naast elkaar bestaan. Werkelijkheid, droom en herinnering vloeien vanzelfsprekend in elkaar over. Handig voor een schrijver, zo’n kleurrijke verbeelding, maar niet altijd even praktisch in het dagelijks leven. ‘Het verleden was een wolk die naar hem toe dreef en een salvo van herinneringspijlen op hem afschoot die zijn geest doorboorden met beelden die hij met tegenzin accepteerde’, schreef Baram in Aan het einde van de nacht. ‘Een deel van elke dag was hij zestien of achttien.’

Het verstrijken van de jaren sinds Joëls zelfmoord heeft het er voor Jonatan niet beter op gemaakt. In De wereld is een gerucht spelen oude angsten en schuldgevoelens in alle hevigheid op. Daarbij helpt het niet dat zijn vrouw Sjira weinig fiducie heeft in zijn capaciteiten als vader en echtgenoot; hij leeft toch vooral voor het schrijven? Intussen is Jonatan als de dood dat zijn zoon Itamar iets vreselijks zal overkomen, overal ziet hij ‘de schaduwen van een ramp’. Minstens zo angstaanjagend is het idee dat hij het kind onbedoeld met zijn eigen complexen opzadelt; hun spelletjes sluiten wel erg naadloos aan bij de fantasiewerelden waarin Joël en hij vroeger het liefst vertoefden en die Joël, vreest Jonatan, nooit helemaal achter zich heeft kunnen laten.

Jonatan heeft, kortom, nogal wat uit te knobbelen en bestijgt daarvoor de berg waar dromenterugbrenger Michaël op zekere nachten zijn diensten aanbiedt. De man kan niet alleen dromen terughalen tot in de kleinste details, maar ook herinneringen dempen of ‘vergrijzen’, zoals hij het zelf noemt, met EMDR-achtig effect. De behandeling kent één risico: na al dat gerommel in Jonatans geheugen zou het kunnen dat het schrijven niet meer lukt.

Je kunt je afvragen waarom Jonatan niet gewoon op zoek gaat naar een goede therapeut. Het flauwe antwoord: de keuze voor goeroe Michaël (die een wat vlak personage blijft) verzekert de schrijver van een spannende plot, een snufje mysterie en fraaie sfeerbeschrijvingen van zijn berg. Maar het bovennatuurlijke past ook wel bij dit verhaal, waarin de grens tussen waan en werkelijkheid toch al poreus was. De keuze past ook bij Jonatans karakter, bij zijn wanhoop en complexe rouw. Juist op dit punt in zijn leven wil hij zich ‘overgeven aan een kracht die hij niet begreep en waarvan hij niets wist behalve het feit dat mensen hem kenden en erover fluisterden’.

Nieuwe kanten

Zo diept de schrijver zijn vertrouwde personages verder uit in kraakhelder proza, ook dit keer prachtig vertaald door de gelauwerde Hilde Pach. Baram verschuift accenten, belicht nieuwe kanten van hun levens. Wat dreef Joël nou echt tot zijn wanhoopsdaad? Waarom heeft hij Jonatan op de dag van zijn dood nog een bericht gestuurd, na weken van radiostilte? Wat was de rol van Tali, het meisje op wie Jonatan en Joël beiden verliefd waren? Waar is het allemaal misgegaan? Hier en daar echoën bekende passages, spiegelt zich subtiel een beeld uit Aan het einde van de nacht – een auto raakt van de weg, de chauffeur laat het gebeuren en vraagt zich af: waar speel ik mee?

Op de berg vindt Jonatan een paar antwoorden en vooral veel nieuwe vragen; Michaëls gave blijkt nogal feilbaar. Langzaam verschuift de focus van wat er precies met Joël is gebeurd en hoe het zover heeft kunnen komen naar een veel wezenlijker vraag, voor Jonatan en voor de lezer: hoe kunnen we leven met ons verleden, en alle verhalen die we over onszelf vertellen naast elkaar laten bestaan? Kun je nog streven naar de ‘volkomenheid van één wereld’, zoals Baram het noemt, als die wereld al een hele tijd aan stukken ligt? De onmogelijkheid van dat streven dringt langzaam tot Jonatan door. Net als het besef dat ook een gebroken wereld nog de moeite waard kan zijn.