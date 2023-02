Oud-politicus Kees Verhoeven pleit voor een smartphoneverbod in de Tweede Kamer ★★★★☆

Kees Verhoeven Beeld Jelmer de Haas

De roep om een (gedeeltelijk) verbod op smartphones op scholen klinkt de laatste tijd weer luid. Dat is niet vreemd, want het is inmiddels genoegzaam bekend wat de nadelen zijn van de aandacht slurpende schermen met al hun notificaties en apps. Als het aan Kees Verhoeven ligt (van 2010 tot 2021 Tweede Kamerlid voor D66) komt daar ook een verbod bij tijdens Kamerdebatten.

Hij doet dat in zijn boek De democratie crasht, met de ondertitel ‘Politieke onmacht in het digitale tijdperk’. Verhoeven hield zich de laatste periode van zijn Kamerlidmaatschap bezig met technologie, als een van de weinigen. Zijn scherpe kritiek op de verregaande gevolgen van digitalisering in zowel het politieke als het persoonlijke domein is daarmee stevig gefundeerd.

Verhoeven, inmiddels ondernemer, snijdt nogal wat aan in zijn boek: van de macht van de grote Amerikaanse techbedrijven tot de rommelige totstandkoming van de corona-apps tot psychologie en de werking van het brein. Door het hele boek heen strooit hij enthousiast met beschrijvingen van denkfouten en drogredenen, inclusief tabellen met voorbeelden.

Eerlijke reflectie

Analyses over de onvoorstelbare macht en verdiensten van Big Tech zullen inmiddels weinigen meer nieuwe inzichten geven. Wat zijn boek vooral interessant maakt, is de eerlijke reflectie op zijn niet altijd vlekkeloze politieke carrière, maar nog meer de innige verstrengeling die de ex-politicus beschrijft tussen het gebrekkige functioneren van de politiek, de werking van onze hersenen en de grootschalige en razendsnelle digitalisering.

Politici worden geacht goed doordachte besluiten te nemen in technologische dossiers, tot aan het beperken van de macht van techbedrijven toe, maar zijn zelf tot in het diepst van hun brein gebonden aan de producten van die industrie: smartphones en apps. Deze giftige cocktail leidt volgens Verhoeven tot een instabiel systeem dat de besluitvorming verlamt.

Hij maakt dit concreet door te beschrijven wat iedere geïnteresseerde ook met eigen ogen kan zien: de onophoudelijke aanwezigheid van mobiele telefoons in het parlement. Het idee is natuurlijk dat politici altijd op de hoogte moeten blijven van de laatste ontwikkelingen of in contact moeten zijn met hun voorlichters. Maar hier betaalt de politiek (en daarmee uiteindelijk de gehele samenleving) een zware tol: de altijd al aanwezige politieke drijfveren maakbaarheid, zichtbaarheid en beschikbaarheid zijn doorgeslagen in controledrift, scoringsdrang en werkdwang. Systeemfouten, noemt Verhoeven ze.

Het gevolg is dat Kamerleden overwerkt en overprikkeld zijn, en eigenlijk niet goed in staat zijn hun primaire taak te vervullen: democratische controle. Het wrange in dit hele spel is dat juist de controle van digitale technologie taai en tijdrovend is, maar dat dezelfde technologie wél wordt ingezet om nog tijdens een debat een snedig tweetje de wereld in te sturen.

Wankelende rechtsstaat

Aan goede bedoelingen ontbreekt het niet, vermoedt Verhoeven. Het is iets anders, namelijk controledrift. En zolang die de ruimte krijgt, zullen bestuurders digitale technologie verkeerd blijven inzetten en ‘zal de rechtsstaat blijven wankelen’.

Voorbeelden genoeg. Op dezelfde dag dat de Kamer de ingrijpende Wet gegevensverwerking door samenwerkingsverbanden (WGS) aannam, in december 2020, presenteerde een parlementaire onderzoekscommissie in Den Haag het rapport Ongekend onrecht, over het toeslagenschandaal. De WGS maakt het allerlei overheidsinstanties mogelijk om gegevens over burgers te koppelen. ‘In één adem met de luid bezongen ontsteltenis over grove schendingen van burgerrechten plaveide de Tweede Kamer de weg naar herhaling van deze pijnlijke geschiedenis’, memoreert Verhoeven, die deze samenloop van gebeurtenissen de schokkendste uit zijn Kamerlidmaatschap noemt.

Verhoeven is zo slim om zichzelf niet te sparen. Hij beschrijft hoe hij als beginnend Kamerlid ook meeliftte op opportunisme en hoe hij in 2014 net als de rest van de Kamer stilzwijgend instemde met SyRI, het systeem dat bijstandsfraude moest oplossen. In 2020 verbood de rechter SyRI omdat het onvoldoende inzichtelijk en controleerbaar was.

Sleepwet

Elders beschrijft hij de totstandkoming van de zogenoemde sleepwet, die de bevoegdheden van de inlichtingendiensten regelt. Verhoeven hield de hashtag #weesgeenkees over aan het referendum over deze wet, omdat hij als aanvankelijke tegenstander uiteindelijk voor de wet stemde. Het item dat Arjen Lubach aan de inlichtingenwet én aan Verhoeven besteedde, blijft hem naar eigen zeggen achtervolgen. Maar hij staat er nog steeds achter: soms is een compromis beter dan het vasthouden aan het eigen gelijk.

Verhoeven heeft de politiek verlaten, maar hij heeft nog wel een wijs advies voor al die ministers en Kamerleden die, net als hijzelf destijds, aan een ‘collectieve concentratiestoornis’ leiden: verbied smartphones en laptops tijdens debatten.

Kees Verhoeven: De democratie crasht. Business Contact; 272 pagina’s; € 22,90.