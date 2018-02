Oud-minister Vermeend over plagiaatzaak: 'Aantoonbare onjuistheden? Dat is uw opvatting'

Een voorbeeld. U noemt Edward Snowden de baas van hackgroep ShadowBrokers. Daar is geen enkel bewijs voor.

'Wat u vindt moet u zelf weten. Ik sta achter wat ik heb geschreven.'



Maar het is niet waar.

'Dat vindt u. Het komt uit The New York Times.'



In het boek wordt geen bron voor de bewering gegeven. Via internet is geen enkel artikel van The New York Times te vinden waarin gesteld wordt dat Snowden de 'baas' van hackgroep Shadow Brokers zou zijn. Vermeend heeft na het vraaggesprek niet meer gereageerd op het verzoek van de Volkskrant om die bewering te onderbouwen of een link naar het artikel uit The New York Times te sturen.



Hoe bent u in contact gekomen met Rian van Rijbroek?

'Een jaar geleden heb ik haar ontmoet.'