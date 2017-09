Opvallen door niet op te vallen, dat is een kunst. Alma Mathijsens nieuwe roman laat zien hoe je dat doet: haal alle omhaal weg, doseer de rest en voeg één ontregelend detail toe. Vergeet de meisjes dankt het frappante omslag aan een ingeving van Bezige Bij-medewerker Vincent Overeem, die van het ontwerp een wedstrijd maakte voor studenten van de Rietveld Academie in Amsterdam.



'Alma heeft zelf op de Rietveld gezeten', zegt Overeem, 'zo kwam ik op het idee. We zijn begonnen met een briefing voor de grafische opleiding, waarbij Alma uitlegde dat de roman gaat over een bijzondere vriendschap tussen twee vrouwen. Twaalf of dertien studenten zijn daarna met de synopsis aan de slag gegaan. Toen Alma en ik de resultaten kwamen bekijken, was het voor ons in één keer duidelijk wie er gewonnen had.'