Openhartig en scherp schrijft zangeres P.P. Arnold over haar wisselende succes ★★★★☆

P. P. Arnold Beeld Getty

Toen de 19-jarige Amerikaanse zangeres P.P. Arnold in de zomer van 1966 in Engeland belandde, had ze al een heel leven achter de rug. Een zwaar leven. Ze was opgegroeid in de Afro-Amerikaanse wijk Watts in Los Angeles met een rigide vader die losse handjes had en een volgzame moeder die daar niets van zei. Op haar 15de ging Patricia Ann Cole, zoals ze toen nog heette, voor het eerst en tegen haar zin naar bed met haar vriendje en raakte meteen zwanger. Een tweede zwangerschap volgde en op haar 17de was ze een getrouwde vrouw met twee kinderen, twee banen en een gewelddadige man.

Dankzij haar mooie stem en haar lef wist ze te ontsnappen uit de kooi waarin haar moeder haar leven lang opgesloten zou zitten. Ze deed stiekem auditie en werd een van de nieuwe Ikettes, het trio dansende en zingende dames dat de Ike and Tina Turner Revue glans gaf. Maar opnieuw kreeg ze te maken met een gewelddadige man: tijdens een tournee door Amerika werd ze verkracht door Ike Turner. Ze sprak er met niemand over en deed geen aangifte, bang om haar baan te verliezen en bang voor de reacties van het thuisfront.

In Engeland, waar de Ike and Tina Turner Revue op tournee was met de Rolling Stones, vielen de schellen van haar ogen en kwam een nieuw leven in zicht. Hier was de popmuziek niet, zoals in Amerika, strikt gescheiden in wit en zwart. Hier verkeerde Arnold in witte kringen en dat was voor het eerst. Hier maakte een witte man haar het hof en ook dat was voor het eerst. En hij was nog aardig en hoffelijk bovendien toen ze met elkaar naar bed gingen. Ook dat was een première. Zijn naam: Mick Jagger.

Solocarrière

Jagger stimuleerde Arnold om aan een solocarrière te beginnen. Ze kreeg een contract bij Immediate Records, het platenlabel dat Stones-manager Andrew Loog Oldham toen uit de grond stampte. De zangeres scoorde een paar hits (waaronder The First Cut Is the Deepest, een compositie van Cat Stevens), verzorgde de achtergrondzang op songs van collega-muzikanten (waaronder het geweldige Tin Soldier van de Small Faces) en ging op tournee met The Nice (de band waaruit het supertrio Emerson, Lake and Palmer zou voortkomen). En intussen had ze relaties met popsterren als Jimi Hendrix, Steve Marriott en Rod Stewart.

Een jonge zwarte Amerikaanse zangeres die tot bloei kwam in de witte wereld van de Engelse popmuziek: dat klinkt als een sprookje, maar de werkelijkheid was een stuk ingewikkelder en grimmiger. In de eerste plaats omdat P.P. Arnold vrouw was en het dus maar moest slikken dat de mannen met wie zij iets kreeg het ook met andere vrouwen deden. In de tweede plaats omdat ze moeder was en alle verantwoordelijkheid voor haar kinderen op haar schouders lag. In de derde plaats omdat ze een zwarte vrouw was en er maar mee moest zien te dealen dat haar vriendje Rod Stewart als de dood was dat zijn ouders erachter zouden komen dat hij een gekleurde vriendin had.

Nog zoiets: toen Arnold een relatie had met de Afro-Amerikaanse bassist Calvin ‘Fuzzy’ Samuel (bekend van Crosby, Stills, Nash & Young), moest ze tot haar ontzetting vaststellen dat het in Engeland niet vanzelfsprekend was dat twee zwarte mensen een huis wilden kopen van witte mensen.

Tegenwind

Verklaren deze factoren dat de carrière van P.P. Arnold nooit echt van de grond kwam? Dat is misschien te veel gezegd. Haar verlegenheid speelde zeker een rol en wellicht had ze ook te weinig originele ideeën over de muzikale richting die haar het beste lag. Maar dat ze van invloed waren, staat vast.

Na de veelbelovende start van haar solocarrière in Engeland volgde een lange, deprimerende reeks van vergeefse pogingen om het succes te bestendigen. Eerst in Engeland, met onder meer de hulp van grote namen als Eric Clapton en Barry Gibb. Daarna in haar vaderland Amerika, waar Arnold nauwelijks een poot aan de grond kreeg. En toen maar weer terug in Engeland, waar ze vanaf de jaren tachtig als soloartieste, achtergrondzangeres en musicalactrice ten slotte in stabieler vaarwater terecht leek te zijn gekomen.

Tenminste, dat leid ik af uit het slot van haar autobiografie Soul Survivor, waarin Arnold de laatste vier decennia van haar carrière in een paar bladzijden afraffelt. Dat is jammer, want de bijna vierhonderd pagina’s die daaraan voorafgaan smaken naar meer. Arnold heeft niet alleen veel te vertellen over de overlevingstocht die haar carrière is geweest en over de vele (bekende) mensen die daarin een rol hebben gespeeld, ook de manier waarop ze dat doet – open, kritisch, liefdevol, puntig – stijgt uit boven de zelfgenoegzame stijl waaraan nogal wat memoires van popmuzikanten mank gaan.

P.P. Arnold: Soul Survivor – The Autobiography. Nine Eight Books; 376 pagina’s; € 26,99.