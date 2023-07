Op zoek naar de ziel van Louis Couperus, de grootste schrijver van Nederland: ‘Die tobbende meisjes zijn de Eline Veres van nu’

Beeld Eline van Strien

Op een mooie winterdag in 1873 nam de moeder van Louis Couperus haar toen 10-jarige zoontje mee naar een antiekzaak in Batavia, de hoofdstad van Nederlands-Indië. Ze waren kort daarvoor aangekomen uit Den Haag en gingen stoelen uitzoeken voor hun nieuwe huis aan het Koningsplein. Toen de Chinese eigenaar van de winkel de kleine Louis zag, boog hij diep, riep zijn vrouw en kinderen erbij en verklaarde plechtig dat deze jongen ‘een grote ziel’ had. Hij zou dichter of kunstenaar worden en ‘al het moois zien wat er is op de wereld en in de mens’.

Op 16 juli is het honderd jaar geleden dat Louis Couperus overleed, de grootste schrijver van Nederland. Maar van een uitbundige herdenking zoals Frankrijk een paar maanden geleden aanrichtte rond het honderdste sterfjaar van Marcel Proust is geen sprake. Bij LJ Veen Klassiek komt De berg van licht opnieuw uit, Couperus’ roman over de oudheid. Het Literatuurmuseum besteedt online aandacht aan Couperus en komt in het najaar met een expositie, eveneens online. En bij uitgeverij Lias verscheen een mooi vormgegeven geïllustreerde biografie door Caroline de Westenholz, de oprichter van het Louis Couperus Museum in Den Haag, waar nog tot eind dit jaar de veelbesproken tentoonstelling Louis Couperus: non-binair avant la lettre? te zien is. Dan heb je het wel gehad.

Wellicht speelt mee dat het in 2013 ook al Couperusjaar was, toen zijn 150ste geboortejaar werd gevierd, en dat het doorgaans fijner is iemands geboorte te herdenken dan zijn dood. Maar bij Couperus ligt dat anders, en dat komt door die ziel. Tegenwoordig is de ziel een wat beladen begrip, waar bijvoorbeeld wetenschappers zich liever niet aan branden. Maar honderd jaar geleden mocht de ziel er nog gewoon zijn, en de schrijver die op zijn 10de te horen kreeg dat hij een ‘grote ziel’ had, maakte van de ziel zijn held en hoofdpersoon. Couperus’ enorme oeuvre – het verzameld werk telt vijftig delen – barst van de zielen. Kleine zielen (waartoe hij ondanks de uitspraak van de Chinese antiquair ook zichzelf zei te rekenen), gekwelde zielen, zieke zielen, dolende zielen.

Maar al die zielige zielen zijn óók groots, want de ziel staat bij Couperus voor het echte en waarachtige, voor de essentie van het leven. Voor onsterfelijkheid ook: Couperus geloofde in de ziel die blijft. ‘Dat het leven van de ziel alleen zoû zijn dit aardsch, chaotisch drijven: dat nam hij niet meer aan en hij vermoedde, dat hij het zelfs nooit gedacht had’, laat hij zijn alter ego Hugo Aylva, een schrijver, denken in Metamorfoze, zijn autobiografische roman uit 1897, waarin het woord ziel 360 keer voorkomt. Dus is deze honderdste sterfdag een uitstekende aanleiding om op zoek te gaan naar de ziel van Couperus.

Beeld Eline van Strien

Etappe 1: Den Haag

‘Een vaas – had Ernst gezegd – dat was als een ziel… Er waren voor Ernst treurige en vroolijke vazen, trotsche en nederige, er waren verliefde vazen en vazen van passie… Er waren vazen van verlangen en er waren doode vaazen, die alleen herleefden, als hij er een bloem in zette.’ (Louis Couperus: De boeken der kleine zielen)

Waar kan de ziel van Couperus anders zijn dan in Den Haag, de stad die het decor is van zijn belangrijkste romans (Eline Vere; Van oude mensen, de dingen die voorbijgaan; De boeken der kleine zielen) en waar hij op 10 juni 1863 ter wereld kwam als nakomertje in een gezin met elf kinderen? Misschien in Nederlands-Indië, waar hij een deel van zijn jeugd doorbracht en waar hij De stille kracht schreef, zijn bekendste boek.

Maar Nederlands-Indië bestaat niet meer en Den Haag nog wel. Het Louis Couperus Genootschap heeft in Den Haag zijn hoofdkwartier, het Louis Couperus Museum is er gevestigd en aan het Voorhout staat een standbeeld van Couperus dat Kees Verkade maakte in 1988. En vooral is in Den Haag het Literatuurmuseum gevestigd, dat rond de dertig handschriften en honderden brieven van Couperus bewaart, plus wat restjes huisraad.

In dat museum slalomt hoofd collecties Bertram Mourits langs diverse verhuisdozen van nog levende en reeds overleden schrijvers richting de plank waarop het vermoedelijk meest bezielde object uit Couperus’ nalatenschap staat: een ivoorkleurige, slanke Japanse vaas. In De boeken der kleine zielen bezit een van de personages tientallen van dit soort vazen. Het is Ernst van Lowe, de verwarde broer van hoofdpersoon Constance, die na een jarenlang verblijf in het buitenland terugkeert naar het bekrompen Den Haag, waar haar familieleden niets anders doen dan visites afleggen en roddelen – vooral over Constance. Als ze bij haar broer gaat lunchen, laat hij haar zijn vazen zien en legt hij uit dat ze allemaal bezield zijn.

Bertram Mourits pakt de vaas van de plank en schudt hem zachtjes. De ziel zwijgt.

Beeld Eline van Strien

Maar er is meer. Een beeldje van een jongen die niets anders draagt dan een zedig vijgenblaadje. Een miniatuurversie van de Eros van Praxiteles, die altijd op Couperus’ bureau stond en die hij eens omschreef als ‘zoo schoon als een ernstige godenzoon, in wien de androgynische ziel weifelt’. Het portret van Couperus’ moeder dat ernaast stond. De schemerlamp die voor een zacht licht zorgde als buiten de ‘jagende wolken’ weer eens ‘zwaar van eeuwigen regen’ voorbijtrokken. Een boekenkast die Couperus’ vriend Maurits Wagenvoort speciaal voor hem liet maken en waarin de eerste drukken van zijn boeken staan. En vooral zijn er de kasten in de catacomben van het museum, waarin tientallen manuscripten en een paar honderd brieven van Couperus liggen.

Mourits trekt een van de ruim veertig met Couperus gevulde laden open en tovert een kladhandschrift van het eerste deel van De boeken der kleine zielen tevoorschijn. ‘Je mag het gerust aanraken, hoor. Door Boudewijn Büch denkt iedereen dat je dan witte handschoentjes moet aantrekken, maar dat is flauwekul.’ De blaadjes sprankelen je tegemoet, volgeschreven met vulpen, in een kriebelig en vrijwel onleesbaar handschrift. Er zijn vlekken, doorhalingen, in de kantlijnen getekende vrouwenhoofdjes, karikaturen, geometrische figuurtjes. Het lijdt geen twijfel: in deze stalen ladenkasten, met nummer C383 erop, houdt in elk geval een déél van de ziel van Couperus zich verborgen.

‘Zoo ik iets ben, ben ik een Hagenaar’, roepen grote gouden letters boven de ramen van de naast het Literatuurmuseum gelegen Koninklijke Bibliotheek. Het lijkt een teken. Alleen schreef Couperus die regel toen hij in Den Haag terugkwam na er juist héél lang te zijn weggeweest, omdat hij Den Haag zo kleinsteeds en benepen vond. In 1890 vertrok hij naar Parijs, met het plan zich daar voorgoed te vestigen. Hij hield het nog geen drie maanden vol, maar toch: zou in Parijs nog iets van de ziel van Couperus te vinden zijn?

Etappe 2: Parijs

‘Kun je onbekommerd zijn in tijden van verschrikking, zijn kunst en schoonheid afdoende weermiddel tegen de barbarij? Wat is een leven? Hoe te leven?’ (Bas Heijne: Angst en schoonheid)

Op het terras van Hotel Amour, in het negende arrondissement van Parijs, bestelt schrijver en journalist Bas Heijne een cola zero. In deze buurt schreef Heijne tien jaar geleden zijn essay Angst en schoonheid, over de mystiek in het werk van Louis Couperus, dat een paar maanden terug in een nieuwe uitgave is verschenen bij Prometheus. Van alle boeken die hij schreef is Angst en schoonheid hem het liefst, zegt Heijne. ‘Omdat het over Couperus gaat, in wie ik me al jaren verdiep, maar ook over mezelf. Via Couperus kon ik persoonlijk zijn. Toen ik het een paar maanden terug nalas, dacht ik: jezus. Zó kan ik het niet meer. Elke zin staat gewoon precies goed.’

Dat Louis Couperus in Nederland niet het aanzien geniet dat Proust in Frankrijk wel heeft, komt volgens Heijne vooral door het imago dat hem in de jaren zeventig werd opgeplakt door de literaire elite van die tijd. ‘Couperus, dat was wuft, geparfumeerd, Haags getrut, tempo doeloe. De mensen die de jongeren van nu op Couperus zouden moeten wijzen, hebben zijn werk zélf niet of nauwelijks gelezen. Maar als er één groep is die iets aan Couperus heeft, zijn het de jongeren. Vanwege de existentiële vragen die hij stelt: hoe moet je leven als de zin van dat leven je niet meer automatisch wordt aangeboden, door een geloof of een overtuiging? Wat is belangrijk, wat niet? Dat zijn allemaal vragen van nu.’

Beeld Eline van Strien

Als je aan de ziel van Couperus een plaats wilt plakken, dan is dat niet Parijs maar Italië, zegt Heijne, waar Couperus ná Parijs naartoe reisde. ‘Toen ik mijn boek over Couperus schreef, zag ik voor het eerst dat de drie belangrijkste plekken in zijn leven – Den Haag, Indië en Italië – eigenlijk de polen zijn van zijn persoonlijkheid. Indië staat voor het kind, dat verwonderd kijkt naar de grote natuur om hem heen, maar die natuur ook bedreigend vindt. Den Haag is het sociale leven; het geeft mensen hun plaats, maar is ook verstikkend. En Italië betekent voor hem schoonheid, vrijheid. In Italië kon Couperus het meest zichzelf zijn.’

Toch is Couperus’ beste werk volgens Heijne niet voortgekomen uit de Italiaanse vrijheid, maar juist uit de angst en de benauwdheid van Den Haag. ‘Dat begint met Eline Vere, een briljant jeugdwerk, waar die benauwdheid heel erg in zit. Eline zoekt wanhopig naar schoonheid, maar alles wat ze aanpakt verkruimelt. Het is een en al desillusie en daar niet mee kunnen leven; echt een jongerenroman. Na Eline Vere schrijft hij Noodlot – dat begint heel spannend maar zakt een beetje weg – en een paar koningsromans die we nu niet meer lezen. En dan komt Metamorfoze, dat vind ik echt een geniaal boek. De boeken der kleine zielen is een meesterwerk. Van oude mensen: zo goed. Al die boeken staan nog altijd recht overeind. Zijn grote periode is die tussen 1899 en 1910. Dan houdt het op, verkoopt hij niks meer en wordt hij journalist.’

Voor Bas Heijne is het evident dat Louis Couperus de grootste romancier is die Nederland ooit gekend heeft, en ook dat zijn werk vandaag de dag nog net zo actueel en aansprekend is als een eeuw geleden. ‘Toen Couperus geboren werd, in 1863, stond de 19de-eeuwse samenleving met al haar zekerheden nog recht overeind; toen hij doodging, in 1923, stond alles op losse schroeven. Je had Freud gehad. Je had Darwin gehad. Je had Marx gehad. In de loop van zijn leven vielen alle zekerheden weg. In essentie is zijn hele werk een persoonlijke zoektocht naar de zin van het leven, een vraag die voor hem als homoseksueel nog werd versterkt door zijn gevoel een buitenstaander te zijn, er niet bij te horen.

Beeld Eline van Strien

‘Over die spanning, van een wereld die stevig overeind lijkt te staan maar op zand is gebouwd, gaat zijn werk. Zijn personages verliezen zich in het gevoel dat er toch wat hogers is. Er zit altijd een gevoel in van: dít kan het niet zijn. Om het leven zin te geven, heb je verbeelding nodig. Neem het huwelijk. Hét huwelijk bestaat niet, iedereen geeft er een andere invulling aan; het huwelijk is verbeelding. En je hebt verbeelding nodig, omdat het leven zonder verbeelding geen enkele betekenis heeft. Tegelijk is die verbeelding wankel en kun je er helemaal in opgesloten raken. Als verbeelding omslaat in inbeelding kan ze je hartstikke gek maken, zoals bij die arme Ernst met zijn vazen gebeurt. Maar ook bij mensen als Poetin. De verbeelding wordt dan destructief. Iets wat ik pas na het schrijven van mijn boekje heb ontdekt, is dat bij Couperus de sterke en viriele mannen er altijd aan gaan − hoe actueel!’

Of hij zich een zielsverwant van Couperus voelt? ‘In elk geval herken ik dat gevoel van vergeefsheid: wat doen we hier in godsnaam? Dat je iets schrijft en denkt: wat heeft het eigenlijk voor zin? Ik kan het net zo goed níét doen. Illusie is een belangrijk woord in het werk van Couperus, en hoe je omgaat met desillusie. Eline Vere kan het niet. Maar Constance in De boeken der kleine zielen kan het wél. Ze biedt haar man, van wie ze niet houdt, de vrijheid elders liefde te vinden; ze vindt een soort berusting in alles wat niet kan.

‘Berusting in de eigen nietigheid, daar gaat ook het laatste citaat van Couperus in mijn boek over: ‘Het geeft mij rust in mijn weemoed en mijn rampzaligheid, zeker te weten, dat ik niets beteken, dat mijn werk niet meer is dan het werk van een mier of een spinnetje…’ Dat voortdurend vraagtekens zetten, het zoeken naar betekenis en tegelijkertijd je bewust zijn dat die betekenis nooit blijvend zal zijn, dat heb ik ook.’

Etappe 3: nog steeds Parijs

‘Het was een zieke kunst, de kunst van het woord. Misschien, in een volgende eeuw, zou ze sterven…’ (Louis Couperus: Metamorfoze)

Deze opmerkelijke zin, waarin hij het einde van de literatuur voorziet, schreef Couperus in Parijs; reden om er nog even te blijven. Bovendien beleeft dichter en schrijver Ellen Deckwitz in Montmartre haar laatste week als ‘gastschrijver’ van de Nederlandse ambassade in Frankrijk. Drie maanden lang heeft ze zich verdiept in het leven en werk van Couperus, waarover ze later dit jaar in Groningen een lezing zal geven. De ziel van Parijs zit in elk geval níét in zijn poëzie, zucht Deckwitz. ‘Hij debuteerde met poëzie voor hij met Eline Vere kwam. Die poëzie is héél romantisch. De maan schijnt, leliën sieren het water, er is weemoed. Te zijner verdediging: hij was begin twintig toen hij die schreef. Hij heeft later ook wel vileine verzen gemaakt, maar ze halen niet het niveau van zijn proza, niet dat van zijn memoires, niet dat van zijn reisverslagen. Laten we het snel over zijn proza hebben.’

Deckwitz leerde Couperus’ werk rond haar 15de kennen, toen haar moeder haar De stille kracht liet lezen, en was meteen verkocht: ‘Hij bouwde zijn verhalen echt heel goed op, hij wist hoe hij pakkende boeken moest schrijven.’ Ze solliciteerde naar het gastschrijverschap in Parijs omdat het haar de mogelijkheid gaf Couperus’ werk te promoten. ‘Zijn boeken moeten een veel groter publiek bereiken. Juist in deze tijd hebben we iets aan die man, die gehakt maakt van het idee dat we op weg zijn naar een betere wereld. Je kunt dat een op een vertalen naar nu, we zitten in eenzelfde eindtijd. Helaas heeft hij zijn reputatie tegen: mensen denken dat zijn werk oubollig is, wat onzin is. De stijl is natuurlijk gedateerd, maar dat kun je oplossen met hertalen, zoals Michelle van Dijk fantastisch heeft gedaan met Van oude mensen.’

Beeld Eline van Strien

De ‘trieste achterkamer’ die Couperus volgens zijn biograaf Frédéric Bastet bewoonde, in de Rue Pasquier, heeft Deckwitz niet bezocht. Dat hij Parijs een ‘oude, vuile stad’ vond, zoals hij aan zijn zus Trudy schreef, begrijpt ze wel. ‘Hij doolde doodongelukkig door de straten, maar dat kwam doordat hij zo eenzaam was. In al zijn romans zie je een sterke wens tot verbondenheid, en die heeft hij hier niet gevonden. Zijn familie had hem allemaal aanbevelingsbrieven meegegeven die hij kon gebruiken om kennissen te maken, maar daar maakte hij nauwelijks gebruik van. Hij noemt Parijs een afstandelijke, hooghartige dame, een plek van verderf ook.

‘En tóch past Parijs bij hem. De ziel van Couperus rust juist in het ontworteld zijn, en nog altijd is Parijs een stad waar mensen naartoe komen omdat ze bepaalde verwachtingen hebben. Dat is ook echt zo’n thema van Couperus: de teleurstelling omdat het leven niet is wat je verwacht. Ik denk dat Parijs dat voor Couperus symboliseert: de plek die je ongelukkig maakt. Maar vooral zit zijn ziel natuurlijk in zijn werk.’

Etappe 4: Amsterdam

‘En een ogenblik heel oprecht, verklaarde hij dat hijzelve Mathilde was, en dat hijzelve iedereen was uit zijn boeken; een oogenblik liet hij doorschemeren de telkens wisselende metamorfoze, telkens deel van zijne ziel, dat zich bezielde tot geheel, en een oogenblik hemzelve werd…’ (Louis Couperus: Metamorfoze)

Bij de ingang van het grote grauwe hoofdgebouw van de Vrije Universiteit in Amsterdam-Zuid staat hoogleraar Nederlandse letterkunde Jacqueline Bel op haar telefoon De boeken der kleine zielen te lezen. ‘Ik ben er gisteren weer in begonnen en ik vind het opnieuw geweldig. Wat een fantastische schrijver is Couperus toch. En ik dweep niet snel met schrijvers, hoor. Ik ben eigenlijk een heel koele, analytische lezer.’

Bel kent, zegt ze, geen enkele Nederlandse schrijver die zo veelzijdig is als Couperus. En dat is meteen ook het antwoord op de vraag waar zijn ziel is: ‘Zijn ziel zit in al die boeken waarin hij zichzelf steeds opnieuw uitvindt. Die zielstransformatie is de kern van zijn werk. Hij reïncarneert in zijn romanfiguren, zoals hij schrijft in Metamorfoze, een waanzinnig interessant boek, omdat het een sleutelwerk is waarin hij commentaar geeft op zijn eigen schrijverschap.

‘En dat schrijverschap is totaal niet verouderd. Oké, je moet even door de ouderwetse stijl heen bijten, maar het went snel en je krijgt er zoveel voor terug. Pas was er zo’n onderzoek naar meisjes die het moeilijk hebben en die tobben met het leven: dat zijn de Eline Veres van nu. In De berg van licht breekt hij allerlei morele en ethische kaders rond seksualiteit open; in die tijd zeer gewaagd, nu zeer actueel. Heerlijk dat de Nederlandse literatuur, die doorgaans toch als un peu braaf wordt gezien, zo’n boek heeft.’

Beeld Eline van Strien

Dat de ziel zo prominent in Couperus’ werk figureert, is volgens Bel niet los te zien van de tijd waarin hij leefde. ‘In de hele West-Europese literatuur zie je aan het einde van de 19de eeuw een protest vanuit de artistieke hoek tegen de triomf van de wetenschap en techniek. Kunstenaars uiten hun bezwaar tegen de kilheid van de technische vooruitgang. Terwijl de kerken leeglopen ontstaat er een soort verlangen naar nieuwe religies, en daar sluit Couperus zich bij aan. Hij dweept met theosofie, met mystiek, met van alles en nog wat. Hij lijkt ook wel te voelen voor het boeddhisme; je moet je leven op een bepaalde manier leven, en als je dat goed doet kom je steeds een trapje hoger, om uiteindelijk het nirwana te bereiken.’

Zowel tijdens zijn leven als na zijn dood schoten de meningen over Couperus alle kanten op. Hij werd bejubeld, verguisd, gehaat – en opnieuw geprezen. Maar voor Jacqueline Bel is het duidelijk: Couperus is geweldig en al haar studenten moeten hem lezen. ‘Ik vroeg net nog aan een van hen hoe ze Couperus vond. Wel goed, zei ze. Je moet hem héél goed vinden, antwoordde ik. Frankrijk heeft Marcel Proust en Gustave Flaubert, Duitsland heeft Thomas Mann; wij hebben Multatuli en Louis Couperus.’

In een hoekje van de kamer begint de ziel van Couperus zachtjes te stralen.

