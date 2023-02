Oog voor Oekraïense schrijvers: een overzicht van de interessantste boeken uit en over Oekraïne

Beeld Floor Rieder

Een man van een jaar of 50 staat weifelend voor een schap in een boekhandel in Kyiv. Hij zoekt een boek voor zijn dochter die morgen jarig is, zegt hij in hakkelend Oekraïens. Tot een jaar geleden sprak hij nog Russisch, legt hij wat verlegen uit. Nu is de hele familie overgestapt op het Oekraïens. ‘En zijn we aan het bijlezen over onze eigen cultuur.’

Ik sta in een van de ongeveer dertig boekwinkels die Kyiv rijk is. Het is half november en de Oekraïense hoofdstad is twee dagen geleden opgeschrikt door een serie bombardementen. Op veel plekken werkt de elektriciteit niet. Toch is het druk in de boekhandel. ‘De Oekraïense klassiekers vliegen de deur uit’, zegt de boekhandelaar. ‘Vooral literatuur, poëzie en historische boeken. Van echte Oekraïense schrijvers.’

Ik kom sinds 2011 in Oekraïne als journalist en heb het land zien veranderen sinds de Russische invasie van de Krim in 2014. De oorlog heeft de Oekraïners hun culturele identiteit laten (her)ontdekken. In de eerste jaren waren het vooral jongeren uit de grote steden die me vertelden dat ze zich aan het onderdompelen waren in de eigen cultuur, maar sinds de Russische invasie vorig jaar zie je de oekraïnisering in alle lagen van de bevolking plaatsvinden: alles wat Russisch is wordt de deur uitgedaan en vervangen door ‘Oekraïense producten’. Dat geldt voor popmuziek, kunst aan de muur, en zelfs servies en het merk wodka dat mensen jarenlang gewoon waren te kopen.

‘Eindelijk ontdekken we onze eigen cultuur’

En dus ook voor de literatuur. Het aantal verkochte boeken in het Oekraïens is drastisch toegenomen, vertelde Oleksandr Krasovytsky, directeur van de grote uitgever Folia, onlangs in een persbriefing over de boekenmarkt bij het Oekraïense mediacentrum in Kyiv. ‘Veel Russisch sprekende burgers zijn overgestapt op het Oekraïens.’

‘Eindelijk ontdekken we onze eigen cultuur’, verzucht de Oekraïense schrijver Oksana Zaboezjko aan een tafeltje in Tivoli Utrecht, waar ik haar in november spreek voor ze optreedt op het ILFU-literatuurfestival. De 62-jarige Zaboezjko is een van de bekendste moderne schrijvers van Oekraïne. Ze is de dochter van Oekraïense intellectuelen en al jaren warm pleitbezorger van het Oekraïense boek, ook toen daar nog weinig interesse voor was. ‘Mensen hebben ingezien dat de Russen de Oekraïense taal van hun voorouders hebben afgepakt. En nu pakken ze het erfgoed terug.’

Eeuwenlang is Oekraïense literatuur gemarginaliseerd, legt Zaboezjko uit. Sinds eind 18de eeuw maakte een groot deel van Oekraïne deel uit van het Russische rijk, om in 1917 onderdeel van de Sovjet-Unie te worden – het zuidwestelijke deel werd door de Sovjets ingenomen tijdens de Tweede Wereldoorlog. Onder het Russische gezag werden scholieren verplicht in het Russisch onderwezen. Schrijvers die in het Oekraïens publiceerden, maakten nauwelijks kans op commercieel succes of werden vervolgd en gedood.

Toch zijn er altijd schrijvers geweest die in hun eigen taal zijn blijven publiceren. Juist deze verzetsschrijvers – al in de 18de en 19de eeuw waren er auteurs die schreven over hun gevecht tegen de Russen – worden nu vereerd, valt op. Tal van mijn Oekraïense vrienden hebben ineens een poster aan de muur met strofen waarin de 18de-eeuwse feministische dichter Lesja Oekrajinka haar liefde voor het Oekraïense landschap bezingt.

In het najaar ging een filmpje viraal in Oekraïne uit het net bevrijde dorpje Balaklija, in Oost-Oekraïne, waar Oekraïense soldaten een Russische propagandaposter wegscheuren en tot hun verbazing daaronder een vinden met een gedicht van de 19de-eeuwse schrijver, en grote nationale trots, Taras Sjevtsjenko. Op het filmpje is te zien hoe de soldaten de tekst verbaasd en lachend voorlezen: ‘Vecht en jullie zullen overwinnen, God staat jullie bij! Aan jullie zijde staan de waarheid, de glorie en de heilige vrijheid!’

De toegenomen aandacht voor schrijvers in het Oekraïens gaat gepaard met het verwijderen van Russische klassiekers zoals die van Fjodor Dostojevski en Aleksandr Poesjkin uit boekhandels en bibliotheken. Dat klinkt voor westerlingen wellicht radicaal, maar Oekraïners zien dit als onderdeel van een proces van dekolonisatie. Ze beschouwen Rusland als een imperialistische macht die al eeuwenlang probeert de Oekraïense identiteit en cultuur te vernietigen en zien ook deze oorlog in dat licht. Het delen van klassieke gedichten is voor hen, zoals een 24-jarige Oekraïense vluchteling in Duitsland het verwoordde, ‘een noodzakelijk cultureel tegengif tegen het eeuwenlang gedwongen moeten lezen van literatuur waarin de Russische grootsheid werd bezongen’.

Ineens veel vraag naar vertaling

Ook vanuit het Westen is er sinds de invasie veel interesse in Oekraïense literatuur, vertelt literair vertaler Tobias Wals, telefonisch vanuit Duitsland, waar hij woont. Hij is op het moment de enige officiële literaire vertaler vanuit het Oekraïens met Nederlands als moedertaal. Waar hij voor februari flink wat uitgevers af moest lopen om een titel die hij de moeite waard vond vertaald te krijgen, kreeg hij vorig jaar ineens vijftien aanvragen om boeken te vertalen vanuit Oekraïens.

De trend is ook zichtbaar als je de folders van de uitgevers doorbladert. Daar duiken sinds februari vorig jaar veel boeken op over de oorlog, de geschiedenis van Oekraïne en Rusland, over de Oekraïense president Volodymyr Zelensky, en er komen ook steeds meer boeken van Oekraïense auteurs, zoals Vinvis der vergetelheid van Tanja Maljartsjoek en het bloedstollende Het concentratiekamp in de Paradijsstraat van Stanislav Aseyev.

De interesse vanuit het buitenland valt volgens Wals deels te verklaren vanuit commerciële belangen. ‘Oekraïne is veel in het nieuws en dus denken uitgevers: daar moeten we iets mee.’ Daarnaast vermoedt hij dat de heldhaftigheid waarmee de Oekraïners vechten, en waarmee ze zoveel mensen in het Westen verrasten, op ze afstraalt. ‘Door massaal te sterven voor hun vaderland lieten ze zien dat dat vaderland de moeite waard is om je eens in te verdiepen.’

De literaire interesse voor Oekraïne was er minder in 2014, het jaar waarin een bloedige revolutie plaatsvond in Kyiv, waarop Rusland schiereiland de Krim bezette. Toen was er vooral interesse in vertalingen van ‘de grote vier’, de bekendste schrijvers van na de onafhankelijkheid in 1991, zegt Wals: Oksana Zaboezjko, Andrej Koerkov, Serhi Zjadan en Joeri Androechovytsj.

Oudere klassiekers zijn nooit vertaald

Op dit moment worden vooral boeken naar het Nederlands vertaald die in de afgelopen vijf jaar zijn verschenen. Als je moderne klassiekers wil lezen – zoals Veldonderzoek naar Oekraïense seks van Zaboezjko dat in 2009 in het Nederlands verscheen – zul je flink wat antiquairs moeten afstruinen.

Oudere klassiekers die in Oekraïne nu zo gevierd worden – zoals De Kathedraal van Oles Hontsjar en Eneida van Ivan Kotljarevsky – zijn nooit vertaald in het Nederlands. Zonde, vindt Wals. Die werken kunnen zich meten met boeken uit Rusland die hier wel bekend zijn, aldus de vertaler, die zelf de Oekraïense klassieker De reis van dokter Leonardo van Mike Johansen uit 1930 vertaalde.

Hij vraagt zich af of de interesse vanuit het Westen zal beklijven, als de oorlog uit de aandacht raakt. Heel optimistisch is hij niet. ‘Ik weet nog goed hoe het destijds met Belarus ging.’ De politieke protesten in 2020 en 2021 tegen de Belarussische president Aleksandr Loekasjenko veroorzaakten ‘alleen een klein golfje aandacht’ in de uitgeverswereld en het land is daarna literair weer totaal vergeten, wil hij maar zeggen.

Er zijn redenen om te geloven dat het dit keer anders zal lopen. De noodzaak om de literatuur te dekoloniseren, waar het in Oekraïne zoveel over gaat, vindt steeds meer weerklank in het Westen. Vooral in de academische wereld heeft op dit moment een grote verschuiving plaats. Verschillende westerse universiteiten die zich de afgelopen decennia in hun slavistiek-opleidingen vooral richtten op de Russische klassiekers en de Russische taal, hebben geconcludeerd dat die insteek wellicht wat beperkt was en verbreden nu hun aanbod.

Nieuwe generatie slavisten

Aan Nederlandse universiteiten worden pogingen ondernomen om het Oekraïens als taalvak aan te bieden en er worden nieuwe vakken opgezet, over de koloniale geschiedenis van de gehele regio en de dekolonisatie van de Russische literatuurgeschiedenis, beschrijft journalist en slavist Daan de Vries in een artikel op kennisplatform Raam op Rusland.

Heel goed, vindt Wals. ‘Het is belangrijk dat er meer aandacht komt voor het feit dat Rusland een kolonisator was, en dat perspectieven uit Oekraïne, maar ook uit bijvoorbeeld Centraal-Azië en de Kaukasus meer worden belicht.’ Als er een nieuwe generatie slavisten wordt opgeleid, betekent dit automatisch dat er meer en diverse Oost-Europa-experts en vertalers zullen komen in de toekomst. En dat leidt waarschijnlijk tot het uitgeven van meer boeken uit de gehele regio, denkt hij.

Het is natuurlijk wrang dat er eerst een oorlog moest komen voordat de interesse kwam, zegt Zaboezjko. ‘Dat er een oorlog nodig is voordat het Westen erachter komt dat er naast Rusland verschillende landen liggen waar miljoenen mensen wonen en dus ook prachtige boeken zijn geschreven.’ Maar zo gaat het in de geschiedenis nu eenmaal, zegt ze dan. ‘Soms moet er iets verschrikkelijks gebeuren voordat een land opgenomen wordt in de wereldliteratuur.’

Fleur de Weerd is verslaggever bij de Volkskrant en schrijver van het boek Het land dat maar niet wil lukken (2016). Tussen 2011-2015 werkte ze als freelance-correspondent in Oekraïne en sinds februari 2022 gaat ze geregeld terug om verslag te doen van de oorlog voor de Volkskrant.

Drie Oekraïense klassiekers die nog niet in het Nederlands vertaald zijn Als je Oekraïners vraagt naar grote Oekraïense schrijvers, beginnen ze bijna zonder uitzondering over Taras Sjevtsjenko (1814-1861). In de tsaristische tijd schopte deze zoon van arme Oekraïense horigen het tot de universiteit van Sint-Petersburg. In 1840 veroorzaakte hij een schandaal door een poëziebundel in het Oekraïens uit te brengen, genaamd Kobzar. Zijn literaire nalatenschap wordt door velen beschouwd als het begin van de moderne Oekraïense literatuur.

Ook Lesja Oekrajinka (1871-1913) behoort tot de Oekraïense literaire canon. De feminist kwam uit een nest van Oekraïense politieke activisten en schreef als kind al gedichten over de Russische overheersing, die naar het Poolse deel van Oekraïne moesten worden gesmokkeld om daar te worden gepubliceerd. Lisova pisnja (Boslied) is haar bekendste werk, een toneelstuk over de problematische relatie tussen mens en natuur.

Mykhailo Kotsiubynsky (1864–1913) is een beetje een afwijkende schrijver in dit rijtje omdat hij in zijn tijd niet omstreden was. Zijn boek Tini zaboetych predkiv (Schaduwen van de vergeten voorouders) gaat over de verboden liefde tussen twee Oekraïners van de West-Oekraïense Hutsul-minderheid en is doorspekt met details van het dagelijks leven en folklore.

Drie moderne Oekraïense boeken die nog niet vertaald werden naar het Nederlands Moezej pokynoetych sekretiv (Museum van verlaten geheimen) is een multigenerationele saga over liefde, seks, geschiedenis en dood. Dit levenswerk van Oksana Zaboezjko is volgens Oekraïense literatuurwetenschappers hét moderne boek dat je zou moeten lezen om de Oekraïense ziel te begrijpen.

Artem Tsjech geniet in Oekraïne vooral bekendheid omdat hij tussen 2015-2016 in de oorlog in de Donbas vocht en zich ook afgelopen jaar vrijwillig voor het leger aanmeldde. Zijn bekendste werk, Chto ty taky? (Wie ben jij?), is een Bildungsroman over opgroeien in Oekraïne in de jaren negentig.

Als je wil weten hoe het dagelijks leven veranderde toen de Donbas een separatische volksrepubliek werd, moet je Dotsja (Dochter) van Tamara Doeda lezen. De schrijver woonde van 2014-2016 in de Donbas en schreef een wervelende en bij vlagen zelfs geestige roman over het effect van de oorlog en propaganda op de mensen om haar heen.

Vier interessante boeken van schrijvers met Oekraïense wortels over hun familiegeschiedenis Alles moet mooi zijn aan de mens is een roman over migratie uit Oekraïne. In het boek vertelt de Joods-Russische schrijver Sasha Marianna Salzmann het verhaal van enkele Oekraïens-Russische families tijdens het communisme, de chaotische jaren negentig, hun vertrek naar Duitsland en de oorlog. (Meridiaan; € 24,99)

In haar veelgeprezen roman Aleksandra reist Lisa Weeda in opdracht van haar 94-jarige grootmoeder Aleksandra naar Loehansk, op zoek naar het graf van haar oom Kolja, die sinds 2015 is verdwenen. (De Bezige Bij; € 22,99)

Natascha Wodin is een Duitse schrijver met Oekraïens-Russische wortels, die opgroeide in een opvangkamp voor dwangarbeiders. In haar boek Ze kwam uit Marioepol onderzoekt ze het verleden van haar moeder, die zelfmoord pleegde toen Natascha 10 jaar oud was. (Atlas Contact; € 17,50)

Als mensenrechtenadvocaat Philippe Sands wordt gevraagd voor een conferentie in de West-Oekraïense stad Lviv, ontdekt hij dat hij historische banden heeft met die stad. Dit is het begin van een speurtocht naar de oorsprong van het internationaal recht, zijn eigen familiegeschiedenis en Hitlers advocaat: Oost-Weststraat, Over de oorsprong van genocide en misdrijven tegen de menselijkheid. (Spectrum; € 31,99)