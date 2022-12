Onno Blom vraagt Peter Buwalda (nog maar weer eens) hoe het staat met zijn nieuwe roman: ‘2023? Dat gaat niet lukken’

Peter Buwalda Beeld Elisa Maenhout

Hallo Peter, wat fijn dat je opneemt. Dit is alweer deel drie van onze serie nieuwjaarsgesprekken over De jaknikker, het langverwachte tweede deel van jouw romantriptiek, dat maar niet verschijnt…

‘Dat maar niet verschijnt? Onno, hoor wat je zegt. Het is geen banketstaaf. Ik ben de kerstman niet die eraan komt gesleed met een nieuw boek. Zo werkt het niet, hè.’

Dus je gaat niet aankondigen dat wij, smachtende lezers, deze zomer De jaknikker mee in de koffer kunnen nemen?

‘Er valt weinig aan te kondigen, het tempo wordt bepaald door het boek. Het is geen voetbalstadion, begrijp je. Ik kan geen blik Nepalezen opentrekken. En maar goed ook, weten we inmiddels.’

Toch fijn dat je me nog eens te woord wilt staan.

‘Ik ben Rutte, De jaknikker is het virus. Wat wil je weten?’

Waarom heb je er, om alle gezeur te voorkomen, niet voor gekozen om de trilogie eerst helemaal gereed te maken en daarna pas te publiceren?

‘Dan was ik twintig jaar van de radar verdwenen. Maar dan mag je onderweg niet doodgaan. Of gek worden. Moet je je voorstellen: decennialang met zo’n bom van duimzuigsel in je hoofd. Dat kan verkeerd aflopen.’

Was de uitgestelde publicatie in maart 2019 van deel 1 van je roman-fleuve, Otmars zonen, 600 bladzijden dik, een opluchting?

‘Even de strop wat losser, ja. En wat ook prettig is: er ligt iets muurvast, aan de eerste 600 valt niet meer te morrelen. Want anders ging ik er toch weer aan morrelen. Schrijven is morrelen.’

Toch is dat wat J.J. Voskuil heeft gedaan met Het Bureau.

‘Morrelen? O, je bedoelt oppotten. Tja, inderdaad. Maar Voskuil had een baan. Als hij deel 1 in de sixties had gepubliceerd, hadden ze hem eruit gegooid. Hadden we nu een klein, handzaam Bureautje gehad.’

Herken je je in zijn monomanie?

‘Ik snap niet dat Voskuil een baan had.’

Huh?

‘Nou ja, om er uiteindelijk, snel, snel, die boeken over te kunnen schrijven. Ik verzin ze liever vóór mijn pensioen, Onno. Als ik opsta, moet er wel iets vreselijks aan de hand zijn, wil ik niet gaan schrijven. Onverwacht bezoek bijvoorbeeld, tandartsenij, een coronaprikje, een journalist die opbelt – dat kan niet de bedoeling zijn van het bestaan, denk ik dan.’ (Lacht hard.)

Hoeveel schrijf je?

‘Bij laagtij zo’n zeven uur per dag, drie uur voor de lunch en vier uur na. Het dagelijkse dienstkloppen, zeg maar. Om kwart over vijf ga ik graag tennissen. ’s Avonds lees ik.’

Een uitspraak van Beethoven dient als motto bij Otmars zonen: ‘Je gelooft toch niet dat ik aan jou en je miserabele viooltje denk als de muze mij bezoekt?’ Luister je naar muziek tijdens het schrijven?

‘Vaak wel, ja. En dan niet de veredelde Vestdijk-Nilfisk, muziek als zoemtoon om de vogeltjes buiten te houden. Nee, om de muziek zelf. En wat ik ervan vind, dring ik op aan een paar vrienden in een onvrijwillig appgroepje. De laatste tijd veel Duke Ellington. Die jongens hebben gewoon een baan, die zitten te vergaderen, en dan, ping, krijgen ze mijn zoveelste Ellington-analyse.’

Vorig jaar vertelde je me dat je inspiratie put uit het lezen van klassiekers.

‘Ik sla net Anna of the Five Towns dicht, Arnold Bennett, 1902. Die tipte Frenkie de Jong op TikTok. Nee, grapje, maar wat een prachtig, sfeervol, fraai boek is dat, zeg.’

Je leest wel zeventig klassiekers per jaar…

‘Zestig. Ik koers op zestig. Precies zestig, meestal eentje meer. Wist jij trouwens dat Pride and Prejudice op Goodreads.com 3,7 miljoen ratings heeft? Er komen er iedere dag duizend bij. Een boek uit 1813. Ik heb eens middels geavanceerde letterkundige wiskunde berekend dat er op ieder moment in de tijd 40 duizend mensen deze Jane Austen zitten te lezen.’

Terzake. Hoe staat het met De jaknikker? Je was vorig jaar op bladzijde 400.

‘Ik heb dit jaar 215 fonkelnieuwe bladzijden geschreven. Ik sta er zelf van te kijken. Ik ben op bladzijde 615. Ik tel af van hoofdstuk 111 naar 1. Hoofdstuk 38, dat deel twee afsluit, is klaar. Laatst was er een mevrouw die haar e-reader in reparatie had gegeven omdat Otmars zonen met hoofdstuk 111 begon.’

Hoera! Dus we hebben ’m deze zomer in handen!

‘Nou… nee. 2023, dat gaat niet lukken.’

Waarom niet?

‘Eerlijk antwoord? Tijdens een helaas korte douche kreeg ik een epifane inval. Altijd gevaarlijk, want dan moet de bijl er meestal in. Ik bedacht iets waardoor ik De jaknikker een draai kan geven die alles opfrist en verdiept, ook het derde boek, straks, en zelfs met terugwerkende kracht Otmars zonen. Maar ja, dat betekent toch wel enig sloop- en breekwerk, kost me maanden.’

O nee, Peter!

‘Ik verwonder me weleens over het tempo van de 19de-eeuwse veelschrijvers. Zo’n Dickens, hoe kreeg die het voor elkaar? Een roman opbouwen uit feuilletons, en daar dan nauwelijks iets aan herschrijven. Hij zette het er, bam, in één keer op. Tja. Ach ja, Cervantes had maar één boek.’

Wanneer kunnen we De jaknikker verwachten?

‘Op z’n vroegst in 2024. Als ik vaart maak. Wist jij dat Proust over het tweede deel van À la recherche du temps perdu vijf jaar heeft gedaan? Ja, dat wist jij wel, hè! Ga je hem ook bellen? En weet je, als mijn trilogie er straks is, dan gaan mensen die uitstellen, tot na hun pensioen, of voor later als ze dood zijn.’

Mag ik je volgend jaar weer bellen?

‘Ik vrees dat dat nodig is.’