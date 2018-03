Onno Blom schreef een biografie over zijn Wolkersbiografie

Vannacht hoorde ik voetstappen. Ik stond op uit bed, liep in het duister over de gang en ging mijn werkkamer binnen. Ik knipte het licht aan en zag even niets dan sterren. Toen ik niet meer verblind was, keek ik om me heen. Niemand te zien.



Het viel me op hoe leeg mijn werkkamer was. Op de grond geen stapels boeken meer en alle verschillende versies van het typoscript met aantekeningen, die alleen nog een smal pad van de deur naar het bureau hadden opengelaten.