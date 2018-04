Onderwijsboeken: in Nederland is elk kind gelijk, maar net niet helemaal

Een geschiedenis van het onderwijs in Nederland ***



Piet de Rooy



Jammer is ook dat de werkelijkheid achter al die denkers en beleidsmakers goeddeels buiten beeld blijft. We zien weinig van het veranderende Nederland. Op één uitzondering na, het hoofdstuk over de jaren zestig, toen De Rooy (1944) student was en de verbeelding aan de macht kwam, het beste hoofdstuk.



Vrouwen emancipeerden, kinderen werden prinsen en prinsessen en kregen mondiger ouders. Het kansarme 'arbeiderskind' verdween. Daarvoor in de plaats kwamen kinderen van mensen die 'gastarbeiders' heetten en van wie nu de derde generatie naar school gaat. Hun komst leidde tot 'zwarte' en 'witte' scholen, tot een nieuwe sociale tweedeling.



De Rooy heeft het niet over die immense omslag en opdracht voor het onderwijs. Hij citeert Pisa, het vergelijkende onderwijsonderzoek van de OECD: het niveau van het Nederlandse onderwijs is in orde, al zouden we meer uit de slimste leerlingen kunnen halen. Maar de OECD deelde in 2016 ook een berisping uit. Ons systeem van vroege selectie leidt tot 'large student performance differences (...) and growing inequity in educational opportunities'. Doorn in het oog is het ontbreken van een 'national and objective test' bij de vroege selectie.