Ondanks alles besloot schrijver Thomas Bernhard dat hij wilde blijven leven. In deze geweldige boeken onderzocht hij hoe ★★★★★

Thomas Bernhard Beeld Tzenko

Wie de Oostenrijkse schrijver Thomas Bernhard (1931-1989) wil begrijpen, moet zijn autobiografische boeken lezen. De vijf slanke delen zijn sinds kort volledig beschikbaar in een meesterlijke Nederlandse vertaling van Ria van Hengel. Het zijn boeken die stuk voor stuk omslachtigere, hedendaagse egoboeken doen verbleken; ten overstaan van Bernhards autobiografische werken verschrompelen bijvoorbeeld Knausgårds grootletterboeken tot egokitsch. De oorzaak, De kelder, De adem, De kou en Een kind schetsen tezamen een indringend beeld van Bernhards vroege, donkere ervaringen met autoriteit en de slopende werking die van families uit kan gaan.

Bij Bernhard begon het eigenlijk al bij zijn geboorte in 1931. Zwanger van een buitenechtelijk kind zocht zijn Oostenrijkse moeder op advies van een vriendin in Nederland hulp in een Vroedvrouwenschool in Heerlen. Een plaquette op de gevel van dit voormalige ‘klooster dat daarnaast ook nog gespecialiseerd was in zogenaamde gevallen meisjes’ herinnert thans nog aan de geboorte van de beroemde schrijver.

Lang kon hij niet in Heerlen blijven. Korte tijd nadat hij ter wereld was gekomen, werd hij door zijn moeder meegenomen naar Rotterdam. Daar werd hij ondergebracht op een kotter, waarop de vissersvrouw onder dek in hangmatten liggende pleegkinderen verzorgde en hen alleen op verzoek van de moeder toonde. Ook daar kon baby Bernhard niet lang blijven. Binnen een jaar stond hij samen met zijn moeder in Oostenrijk. Maar getekend heeft dit korte verblijf op zee hem wel, aldus de schrijver: het bepaalde zijn geschiedenis. ‘In wezen ben ik een zeemens’, schrijft hij in Een kind, een zeemens uit Oostenrijk, uit een land dat slechts bergen en dalen, rivieren en meren kent.

Zijn biologische vader heeft hij nooit gekend, het enige wat de familie van moederskant over Bernhards verwekker meedeelde was dat het ‘een schoft’ was, die ook nog eens vijf kinderen bij een andere vrouw in Berlijn had verwekt. En dat zijn vader hem nooit heeft willen erkennen. De kleine Bernhard werd daarmee voor zijn moeder een eerst kruipende, daarna wandelende herinnering aan zijn verwekker, een levend gedenkteken voor alles wat er in haar leven fout was gegaan. Als we Bernhard mogen geloven, kreeg hij voortdurend te horen dat hij een verschrikkelijk, afschuwelijk kind was. ‘Ik had je nooit moeten krijgen’, beet zijn moeder hem dikwijls toe. ‘Al mijn ellende komt door jou, donder toch op! Jij hebt mijn leven verwoest! Het is allemaal jouw schuld! Je bent een nagel aan mijn doodkist! Je bent een nul, ik schaam me voor je! Je bent net zo’n nietsnut als je vader! Je bent niks waard! Onruststoker! Leugenaar!’

Thomas Bernhard Beeld Andrej Reiser / Suhrkamp

Opvoeden is te gronde richten

Er zijn er die zich om minder van het leven zouden beroven. In De oorzaak merkt Bernhard op: ‘De nieuwe mens is als een dier uit de moeder geworpen en wordt voorgoed als een dier door die moeder behandeld en te gronde gericht, we hebben niet met mensen te maken, maar alleen met door hun moeders geworpen dieren.’ In haast al zijn werken komt vroeg of laat wel een keer die gedachte ter sprake: opvoeden is te gronde richten, of, zoals hij het zelf noemt, in hun eerste levensjaren worden kinderen ‘te gronde opgevoed’.

Was die thuissituatie niet al voldoende om hem te breken, ook op het internaat in Salzburg werd de jonge Bernhard geconfronteerd met een ijzeren autoriteit, namelijk van de directeur. Tijdens de oorlog was dat de enthousiaste nazi Grünkranz, na de oorlog de al niet minder enthousiaste katholieke geestelijke die door de scholieren steevast ‘oom Franz’ werd genoemd. Als Bernhard later vanwege een stevige longziekte en open tuberculose in een streng sanatorium belandt, is de leiding daar al net zo hardvochtig, net zo huichelachtig. Hier ligt de kiem van een andere grondgedachte in het werk van Bernhard: in het naoorlogse Oostenrijk onderging het nazisme een metamorfose en kon het doorleven, vermomd als katholicisme. In feite zag Bernhard het naoorlogse Oostenrijk als een nationaal-socialistisch katholiek land, een huichelachtig land, omdat het weigerde met die eigen geschiedenis in het reine te komen.

Misschien zou dat voldoende moeten zijn om het schandaal dat Bernhards werk in zijn vaderland creëerde te verklaren. Toch ligt daar niet de werkelijke grond, want geen huichelaar zal oprecht schrikken van de waarheid die hij zelf probeert te verbloemen. Een betere verklaring is te vinden in het moeilijk vast te pinnen karakter van dit werk: waar politiek engagement wellicht te verwachten valt, treffen we juist een antipolitieke houding, en waar je een terugtrekking of artistieke onthechting zou vermoeden, treffen we dan juist die bijtende sociale kritiek. Om die reden noemde W.G. Sebald, wiens werk zonder dat van Bernhard ondenkbaar zou zijn geweest (Austerlitz is een door en door bernhardiaans boek), Bernhards oeuvre eens ‘een moeilijk te plaatsen ketterij’, overigens zonder de auteur daarvoor te veroordelen. Juist dat ongrijpbare moet zijn critici horendol hebben gemaakt.

Buiten de Oostenrijkse traditie

De cultuurkritiek die uit Bernhards werk te destilleren valt, valt in geen geval in de traditie van de Oostenrijkse literatuur. Vanaf de 19de eeuw, zo niet vroeger, geldt daarvoor dat kritiek op de actuele cultuur gepaard gaat met een idealisering van het verleden of een vlucht de natuur in (het werk van de in Nederland veel te weinig gelezen Adalbert Stifter is daar een goed voorbeeld van). Een idealisering van het verleden zal je bij Bernhard niet gauw aantreffen, en een vlucht de natuur in is uitgesloten. Wie hoop zoekt, vindt zich in het werk van Thomas Bernhard hopeloos verloren.

Eigenlijk is het een godswonder dat hij zich niet van zijn leven heeft beroofd. Al in zijn jeugd dwong de gedachte aan zelfmoord zich aan Bernhard op, lange tijd was het zijn enige vluchtgedachte. Zijn werk kan gelezen worden als één grote zelfmoordmeditatie. Of beter: zijn oeuvre is één groot onderzoek naar strategieën die het ondanks alles toch mogelijk maken te blijven leven. Uiteindelijk is het niet de zelfgekozen dood die aan al zijn gedachten gewicht verleent, maar het besluit te willen leven. Bernhards werk kan dus ook anders worden gelezen: niet als een gitzwarte meditatie over het zelfbedriegende wezen dat de mens is, maar als een even affirmatieve als strenge bekrachtiging van het individuele leven. Kies je ervoor je eigen leven te leiden, dan zul je ook de consequenties daarvan moeten dragen.

Zijn grootste roman

De kraakheldere vertaling die Chris Bakker onlangs maakte van Uitwissing – Een verval vormt daar een goed voorbeeld van. Het is Thomas Bernhard op z’n best: alle thema’s uit zijn werk komen hier samen. Het is bovendien Bernhards laatste en grootste roman, een boek in twee delen. Het eerste deel verhaalt over het telegram dat Franz-Josef Murau ontvangt en waarin hem wordt medegedeeld dat zijn beide ouders en broer zijn overleden. Het tweede deel verhaalt over zijn bezoek aan de uitvaart op het landgoed van zijn ouders in Wolfsegg, een boerendorp in Opper-Oostenrijk, ongeveer in het midden tussen Salzburg en Linz. Murau is het Oostenrijkse platteland en zijn familie ontvlucht en heeft zich in Rome gevestigd, waar hij de dagen slijt door samen met zijn leerling Gambetti over straat te slenteren, daarbij over literatuur en filosofie discussiërend (de leerling-meesterrelatie is een van die andere terugkerende thema’s in Bernhards werk).

Waar je zou verwachten dat een dergelijk telegram een schok teweeg zou brengen, blijft Franz-Josef rustig. Het enige dat het op gang brengt is een vijfhonderd pagina’s tellende, ritmisch dwingende gedachtengang over zijn besluit om zijn eigen leven buiten Wolfsegg, buiten de familie te gaan leiden. Thomas Bernhard schrijft een alles-of-niets-proza: zijn stijl dwingt je om in het boek aanwezig te blijven, even tussendoor een espresso maken zit er niet in.

Al op de eerste pagina’s constateert de protagonist dat we van onze ouders houden, maar dat die liefde ongemerkt overgaat in haat en dat we pas later de redenen voor die haat gaan inzien. Gaandeweg leren we dat zijn moeder een kille vrouw was die hem naar het leven stond, zeg maar gerust een koude of dode moeder. Zij bedroog haar man in een jarenlange affaire met een hooggeplaatste katholieke geestelijke. Moeders zijn in de ogen van Franz-Josef ‘perverse poppenmoeders’ die net zo lang aan hun kinderen blijven trekken ‘tot ze die kinderen doodgetrokken hebben, precies zo doodgetrokken als hun mannen’. Zijn vader wilde van zijn zoons geharde individuen maken, en schiep daarmee een grond voor allerlei kwalen. De man werd door de naoorlogse Oostenrijkse nazi’s op handen gedragen; dat blijkt ook als die uiteindelijk in vol ornaat op de uitvaart verschijnen. Dat zijn twee zussen, van wie één met man, als enige overlevenden zijn achtergebleven, maakt de situatie er niet makkelijker op.

Een echte uitwissing

De enige die voor Franz-Josef het leven in zijn jeugd draaglijk maakte was zijn oom, die al eveneens het boerendorp de rug had toegekeerd. Van hem leerde hij dat zijn familieleden ‘abonnementen op het leven’ hadden: ‘ze gaan ook iedere dag naar hun leven net als naar de schouwburg naar een afschuwelijke komedie en ze schamen zich niet om naar hun leven te gaan’. Kort gezegd, dat is precies de levensstrategie waarvan Bernhard in zijn werken niets overlaat.

Vijfhonderd pagina’s heeft Franz-Josef nodig om zijn ‘afkomstcomplex’ onder ogen te komen. Het is een paradoxale poging: alles wat hij in zijn verslag beschrijft, alles wat hij onder Wolfsegg verstaat, wil hij uitwissen. Op schrift gesteld gebeurt natuurlijk het tegendeel: de familie komt in al haar gruwelijkheid naar voren. Maar waar de schriftelijke uitwissing ontegenzeggelijk op het tegendeel uitloopt, gebeurt er in het tweede deel van de roman (‘Het testament’) iets buitengewoon opmerkelijks. Hier vindt een werkelijke uitwissing plaats.

Als enige overgebleven zoon is Franz-Josef gerechtigd te bepalen wat er met het landgoed van de familie moet gebeuren. Zijn twee zussen kunnen hoog en laag springen, zijn besluit staat vast: hij koopt ze uit. En het landgoed geeft hij ‘in zijn huidige staat met alles wat erbij hoort’ als ‘onvoorwaardelijk geschenk’ aan de Israelitische Kultusgemeinde in Wenen. Daarmee is de familie Murau met haar naziverleden voorgoed uitgewist, en toont deze roman haar ware gezicht: het is een genadeloze poging tot restitutie.

Thomas Bernhard: Uitwissing – Een verval. Uit het Duits vertaald door Chris Bakker. IJzer; 511 pagina’s; € 34,50. ★★★★★

Thomas Bernhard: De oorzaak – Een benadering. Uit het Duits vertaald door Ria van Hengel. Vleugels; 104 pagina’s; € 23,95. ★★★★★

Thomas Bernhard: De kelder – Een onttrekking. Uit het Duits vertaald door Ria van Hengel. Vleugels; 100 pagina’s; € 23,95. ★★★★★

Thomas Bernhard: De adem – Een besluit. Uit het Duits vertaald door Ria van Hengel. Vleugels; 96 pagina’s; € 23,95. ★★★★★

Thomas Bernhard: De kou – Een isolement. Uit het Duits vertaald door Ria van Hengel. Vleugels; 96 pagina’s; € 23,95. ★★★★☆

Thomas Bernhard: Een kind. Uit het Duits vertaald door Ria van Hengel. Vleugels; 104 pagina’s; € 23,95. ★★★★☆