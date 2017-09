Noorwegen in rep en roer vanwege kinderboek over internetporno

'Het boek is een vriend die je vertelt: jij bent niet de enige die porno heeft gezien', zei Dahle in een interview met de Noorse krant Dagbladet. De auteur wil met haar boek het gesprek over internetporno op gang helpen tussen ouders en kinderen, docenten en leerlingen. De achterliggende gedachte: door het op jonge leeftijd al over porno te hebben, gaat het interessante er vanzelf vanaf.



In eerdere kinderboeken behandelde Dahle al thema's als incest en huiselijk geweld. Haar werk is vertaald in het Zweeds, Deens, Frans, Duits, Pools en Chinees. In Nederland zijn nog geen plannen voor een vertaling.