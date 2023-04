Nog een paar dagen om mee te discussiëren over de nieuwe roman van J.M. Coetzee. Volgende boek: ‘Luister’ van Sacha Bronwasser

J.M Coetzee Beeld Getty

Nog een paar dagen kunt u in de Volkskrant Leesclub onder leiding van recensent Hans Bouman meediscussiëren over De Pool, waar ze de zoveelste regenbui deze week opgewekt verwelkomden met de opmerking dat het weer zich in elk geval uitstekend leent voor een nadere analyse van de herfstsymboliek in Coetzees roman. In mei buigt de leesclub zich onder leiding van Bo van Houwelingen over Luister van Sacha Bronwasser. Het Parijs van de jaren tachtig, met zijn reeks terreuraanslagen in metro’s, warenhuizen én boekhandel Gibert-Jeune, is het decor van deze superspannende roman, waarin trouwens maar één (wel keiharde) regenbui voorkomt.