Nobelprijs voor Literatuur dit jaar niet uitgereikt vanwege crisis bij Zweedse Academie

Aanleiding is de affaire rond de Frans-Zweedse theaterregisseur Jean-Claude ­Arnault, die achttien vrouwen zou hebben lastiggevallen of misbruikt. Hij is de echtgenoot van Katarina Frostenson, sinds 1996 lid van de Zweede Academie.



Uit een intern onderzoek bleek dat diezelfde Arnault in de vorige decennia zeven keer de namen naar de pers heeft gelekt van de winnaars van de Nobelprijs voor Literatuur, waaronder die van Bob Dylan in 2016. Namen die hij alleen kon hebben van zijn vrouw Frostenson. Toch overleefde ze op het nippertje begin deze maand een 'motie van wantrouwen'.



Leden stapten vervolgens op uit protest over dat besluit, waarna Frostenson alsnog de eer aan zichzelf hield. Ook de voorzitter van de Academie trad vervolgens terug.



De laatste keer dat de uitreiking van de Nobelprijs voor Literatuur niet doorging was in 1943, tijdens de Tweede Wereldoorlog.