Nijlpaardalarm: maak dat je wegkomt

Een vogel maakte een lang, zacht, bonzend geluid in het oerwoud op de oever. Ik peddelde op mijn gemak het meer over naar de rechteroever en toen ik daar een paar grote gloeiwormen op de grond zag kruipen, zette ik de kano op de kant tussen wat nijlpaardegras en stapte uit om er een paar te vangen.



Terwijl ik op jacht was, voelde ik de grond trillen en hoorde ik een zacht, zwaar, zuigend geluid. Ik keek rond en zag dat ik was binnengevallen bij een nijlpaardenbanket. Ik ontwaarde vijf van de enorme beesten om me heen, dus ik keerde zachtjes terug naar de kano en maakte dat ik wegkwam, waarbij ik onder de oever bleef en mijn peddel onder water hield tot ik het veilig achtte om het meer over te steken.



Mary Kingsley (1862-1900), Engels etnograficus. Ingekort fragment uit Reizen in West-Afrika. Vertaling Yolande Ligterink. Hollandia, 1990.