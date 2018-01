Nieuwe grote literatuurprijs in Nederland - de Sybren Poletprijs - voor experimentele literatuur

Agressie en weerstand

De winnaar wordt gekozen door een vijfkoppige jury

Sybren Polet (1924-2015) was het pseudoniem van de in Kampen geboren Sybe Minnema. Hij debuteerde in 1949 in het blad Podium en schreef twaalf jaar later zijn eerste roman, Breekwater. Hierin was net als in onder meer zijn romans Verboden Tijd, De andere stad, Stadgasten en zijn bekendste boek, Mannekino, een rol weggelegd voor zijn personage Lokien Perdok.



Polet schreef naast romans ook poëzie, toneelstukken en kinderboeken. Hij werd gerekend tot de literaire beweging van de Vijftigers, experimenteerde graag met genres. Ook morrelde hij het liefst aan allerhande literaire conventies. Dat werd de auteur niet altijd door lezers en recensenten in dank genomen. Zo vertelde Polet ooit in een interview met Volkskrant-redacteur Arjan Peters dat zijn werk 'zoveel agressie en weerstand opriep, dat ik besloot een tijdlang niet te publiceren'.