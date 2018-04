Nieuwe baas boekenpromotor CPNB: 'Natuurlijk was het tijd voor de eerste vrouw'

Als nieuwe CPNB-baas omschrijft u uzelf als een groot boekenliefhebber en een veellezer. Papieren boek of e-boek? En wat ligt er momenteel op uw nachtkastje?



'De laatste paar jaren lees ik vooral op mijn iPad. Ik reis veel en had op een geven moment geen zin meer om met een stapel boeken te zeulen. Gek genoeg heb ik sinds ik weet dat ik bij de CPNB aan de slag zou gaan alweer vijf fysieke boeken gekocht. En ik moet zeggen: ik hou ervan om aan een echt boek te ruiken, eraan te zitten. Het voelt intenser. Maar ik ben zo iemand die meerdere boeken tegelijk leest en graag leest in bed. Dan is zo'n "lampje" (het licht van de iPad, red.) echt handig!'



'Op dit moment ben ik zowel bezig in De avond is ongemak van Marieke Lucas Rijneveld als in de Nederlandse vertaling van Fire and Fury van Michael Wolff. Lucas Rijneveld digitaal, Wolff als fysiek boek. Maar terwijl ik je dit vertel, bedenk ik mij dat ik al een tijdje niet meer in het boek van Wolff heb gelezen.'