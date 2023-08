Nieuw onderzoek naar leesvaardigheid is nog beroerder dan de leesvaardigheid zelf

Je hoort weleens dat het beroerd is gesteld met de leesvaardigheid in Nederland, maar gelukkig gloort aan het begin van dit gloednieuwe schooljaar licht aan de horizon: er komt een onderzoek. En niet zomaar een onderzoek, een mega-onderzoek. Het begint in januari 2024 en het gaat acht jaar (8!) (jaar!) duren. Projectleider Els Stronks van de Universiteit Utrecht schreef er deze week een stukje over op neerlandistiek.nl. Omdat ik de eerste zin zelf niet meteen begreep (ik ben geen neerlandica) citeer ik hem maar even in zijn geheel: ‘Binnen het programma van de Nationale Wetenschapsagenda Onderzoek op Routes door Consortia (NWA-ORC) is deze zomer subsidie toegekend aan het project Becoming literate in a digital age. Adapting reading education in the Netherlands.’

Die Engelse (waarom toch?) titel, daar kwam ik nog wel uit – iets met dat het leesonderwijs anders moet – maar toen ik op de site van de Nationale Wetenschapsagenda opzocht wat ‘Onderzoek op Routes door Consortia’ is, raakte ik al snel verstrikt in onnavolgbare jargonzinnen die me vooral duidelijk maakten dat niet alleen het lees- maar ook het schrijfonderwijs in Nederland al jaren naatje is, wat alleen maar bevestigde dat onmiddellijk actie moet worden ondernomen. Ten aanval!

Beeld ANP

Hoe ziet het strijdplan eruit? Nieuwsgierig las ik verder.

Stronks schrijft dat allerlei leerlingenorganisaties, methodemakers, leesbevorderingsorganisaties, universiteiten en nog veel meer instellingen – vijftig in totaal! – onderzoek gaan doen naar ‘hoe digitale media kunnen helpen concentratie te krijgen’ (?) en ook ‘hoe shared reading kan bevorderen dat lezen een sociale bezigheid blijft’ (??). Na een half jaar willen de onderzoekers ‘een model’ hebben dat antwoord geeft op twee vragen: ‘Wat wil je theoretisch aan leesvaardigheid, gezien effecten die je van lezen voor iemands ontwikkeling verwacht?’ en ‘hoe leer je iemand leesgedrag aan dat die leesvaardigheid binnen bereik brengt?’ Daarna worden ‘didactieken uitgetest en ontwikkeld’ om ‘het model te testen en aan te scherpen’. Uiteindelijk beogen de onderzoekers de vorderingen van de leerlingen ‘digitaal te monitoren voor optimale feedback tijdens het leerproces van de lezer’.

In het stukje staat nergens wat deze flauwekul moet kosten maar dat heb ik even opgezocht: 5,3 miljoen euro.

Hierbij geef ik de overheid geheel belangenloos het volgende advies: 1) stop met dure onderzoeken waarvan de uitkomst allang bekend is dankzij talloze eerdere dure onderzoeken; 2) laat scholen voor de miljoenen die je daarmee uitspaart stapels boeken inslaan; 3) begin de lesdag met een uurtje vrij lezen in een boek naar keuze; 4) alle mobieltjes de klas uit en 5) ieder kind een gratis abonnement op de Donald Duck.

Graag gedaan!