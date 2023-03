Niet je neefje maar je ‘nifje’: Mounir Samuel doet suggesties voor een inclusieve taal. Véél suggesties ★★★☆☆

Mounir Samuel Beeld Nienke van Denderen

Je mag ook niets meer zeggen heet het nieuwste boek van schrijver, politicoloog en cultureel ondernemer Mounir Samuel. Zijn missie: de Nederlandse taal dusdanig aanpassen dat ieder individu volwaardig kan meedoen in de samenleving, ongeacht geslacht, genderidentiteit, religie, kleur, etniciteit, nationaliteit, lichamelijke of verstandelijke beperkingen of opleidingsniveau. Een boek dus met uitleg en taaltips over ongeveer álle hete hangijzers van het moment: genderidentiteit, seksisme, racisme, postkolonialisme en kansenongelijkheid.

Alsof dat nog niet ambitieus genoeg is, bedenkt Samuel alternatieven voor woorden en uitdrukkingen die volgens hem niet goed of niet toereikend zijn. Zo zou hij de afkorting lhbtiqa+ (ja, graag een alternatief hiervoor), liefst vervangen door soggi, wat staat voor ‘seksuele oriëntaties, geslacht en genderidentiteiten’, een meer algemene term waarbij bijvoorbeeld ook heteroseksualiteit zit inbegrepen (in de VS wordt het Engelse equivalent sogi al gebruikt). Andere suggesties: een persoon die niet je neef is en niet je nicht kan een ‘nifje’ heten, een niet-oom en niet-tante een ‘omte’. Een nuttige aanzet van Samuel, waaraan behoefte is in een samenleving met steeds meer personen die zich identificeren als non-binair. Maar, zoals hij zelf ook toegeeft, het valt niet mee als individu de taal een kant op te duwen.

Geen ‘haantjesgedrag’ meer

Nog lastiger zal dat zijn met Samuels aanbevelingen om de taal inclusiever te maken voor mensen met een beperking. Uitdrukkingen als ‘in het duister tasten’, ‘tunnelvisie’, ‘op eieren lopen’, ‘kijk nou!’, ‘moet je horen!’ kwalificeert Samuel als ‘validismen’. Daarmee bedoelt hij dat ze het perspectief van een valide persoon (iemand zonder beperkingen) als uitgangspunt nemen, en mensen voor wie zien of horen niet vanzelfsprekend is met hun beperking confronteren. Liefst vermijden dus, aldus Samuel, en dat geldt ook voor dieren. Dus geen ‘haantjesgedrag’ meer en we maken niemand meer ‘blij met een dode mus’.

De lezer krijgt zo het gevoel dat je inderdaad niets meer mag zeggen. Dat is jammer. Juist het hoofdstuk over mensen met een beperking bevat ook veel nuttige, direct toepasbare aanbevelingen om de samenleving toegankelijk te maken voor iedereen, zoals bordjes in musea zo ophangen dat ook mensen in een rolstoel ze kunnen lezen en aandacht en bewustzijn creëren voor mensen met dementie door de hele wijk (winkeliers, agenten, buurtwerkers, de bibliotheek) erbij te betrekken.

Interessant zijn de fragmenten waarin Samuel put uit zijn werkervaring. Hij traint organisaties inclusiever en ‘diversvaardig’ te worden. Daarbij volstaat het niet dat er een vrouw aan de top zit en er zwarte en homoseksuele medewerkers zijn. Ook dan kan in een bedrijf nog een dominante, niet-inclusieve cultuur heersen. Hier stuit hij bij de deelnemers rechtstreeks op de weerstand die veel mensen voelen bij deze thema’s (‘Seksisme, hier? Maar de directeuren zijn vrouw!’) en op hoe ingewikkeld sommige situaties zijn (moet een poppodium ingrijpen wanneer witte concertbezoekers het n-woord meezingen met een zwarte artiest?). Ook weeft Samuel in indrukwekkende passages zijn persoonlijke ervaringen als transgender persoon van kleur, met visuele beperking, door het boek.

‘Erkenning, heling, verzoening’

Door de veelheid aan thema’s en de vaak niet-talige tips (aan individuen, cultuurinstellingen, bedrijven, overheden) drijft het boek weg van de missie: een nieuwe taal voor een nieuwe tijd. Samuels vurige streven om bij te dragen aan ‘erkenning, heling, verzoening en bevrijding’ in de samenleving staat het doel soms in de weg. In het ene hoofdstuk wordt de koloniale geschiedenis van België in Congo herschreven (de boodschap: erken dat hier een genocide heeft plaatsgevonden), terwijl Samuel een paar hoofdstukken later ingaat op de toeslagenaffaire (‘toeslagenterreur’), en daar, als Nederlandse burger, zijn excuses voor aanbiedt (deels om te laten zien hoe je ‘sorry’ zegt).

Ook nodig volgens Samuel: meer onderwijs over religie, meer waardering voor praktisch geschoolde arbeidskrachten en een einde aan pesten, zowel op school als op het werk. Op de achtergrond speelt de opwarming van de aarde (‘de klimaatramp’, het thema van Samuels vorige boek) een rol. Stuk voor stuk belangrijke én enorme thema’s, waardoor het de lezer op den duur duizelt.

Samuel noteert zijn suggesties, tips en ervaringen keurig in definitiekaders en opsommingen met bullet points, maar daardoor voelt het als een studieboek.

Wat dan nog wél mag? Open vragen stellen die niets met identiteiten te maken hebben, zoals ‘wat is je lievelingseten’ en ‘wat zijn je hobby’s’. Of, als het wel over gevoelige onderwerpen moet gaan, ‘hoe zou je graag worden aangeduid?’ en ‘zijn er dingen waarmee ik rekening kan houden?’ Het zijn eenvoudige, bijna ontroerende tips, die de lezer in dit overvolle boek helaas bijna ontgaan.

Mounir Samuel: Je mag ook niets meer zeggen. Nieuw Amsterdam, 368 pagina’s; € 24,99.