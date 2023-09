Nicola Pugliese onderzoekt hoe mensen reageren op zaken die niemand voor mogelijk hield ★★★★☆

Beeld Leonie Bos

Godsamme, deze stad is toch niet van karton of zo – zegt de ene Napolitaan tegen de andere als de eerste gebouwen zijn verzakt, de eerste wegen weggespoeld. Het regent in de eerste en enige roman van de journalist Nicola Pugliese (1944-2012), en niet zo’n beetje ook. Vier dagen bestrijkt het boek en het water komt onafgebroken naar beneden in de Zuid-Italiaanse havenstad. Het riool loopt over, de modder stroomt door de straten, het zeewater kruipt over de boulevard. En iedereen vraagt zich af: blijven of vertrekken?

Nee, Malacqua (‘boos, kwaadaardig water’) is niet de zoveelste klimaatroman, bedoeld als wake-upcall voor slapende 21ste-eeuwers. Het boek is geschreven in 1977 en gaat weliswaar over extreem weer, maar op een diep klimatologisch bewustzijn kun je de schrijver niet betrappen. Pugliese kwam op het idee tijdens zijn werk als verslaggever, waaraan hij overigens een bloedhekel had. De zinkgaten en verzakkingen in de stad waarover hij moest schrijven inspireerden hem tot een groter, tijdloos verhaal: over de menselijke (vooruit, Napolitaanse) omgang met onzekerheid en tegenslag, over potsierlijke controledrift en intolerantie jegens het onverklaarbare.

Het aanhoudende noodweer gaat namelijk gepaard met de vondst van steeds dezelfde, mysterieuze poppen op de plaatsen des onheils. Uit het middeleeuwse Castel Nuovo in de baai klinken onverstaanbare stemmen die weergalmen door de stad. En op de derde dag beginnen de vijfliremunten muziek te spelen, als een soort radiootjes, maar alleen in handen van Napolitaanse kinderen.

Satire op de ambtenarij

Het lijkt Pugliese niet zozeer te doen om het mysterie an sich – dat vindt simpelweg plaats – maar vooral om de menselijke reactie op zaken die niemand voor mogelijk hield. In een sterke satire op het ambtelijke apparaat beschrijft hij hoe commissies worden opgetuigd, topoverleggen gevoerd, verantwoordelijkheden handig doorgeschoven. Net zo lang totdat alles weer te ‘herkaderen’ is tot ‘een ordelijke uitvoering van ieders taken’, totdat alles weer ‘binnen de marges van het mogelijke’ valt.

De hoofdpersoon van de roman, als je hem zo kunt noemen, is de journalist Carlo Andreoli, die van dit alles chocola probeert te maken. Malacqua begint en eindigt in zijn hoofd, met zijn gedachten en twijfels: wat betekent dit voor de stad, is ons leven nu voorgoed veranderd, houdt dit ooit op? Al snel verspringt het perspectief ook naar andere Napolitanen, die zich heel wat minder druk lijken te maken. Van de secretaresse die droomt van een spannender leven tot de matige volksdichter die zijn publiek ziet wegblijven door het noodweer. Mooie miniaturen zijn het, van gewone mensen die zich, ondanks het stijgende water, precies zo blijven gedragen als altijd. Het zal zo’n vaart toch niet lopen, vertellen ze zichzelf, het komt vast wel goed. Tijdens een fenomenale, twintig pagina’s durende scheerbeurt op de vierde dag vindt ook Andreoli, mijmerend voor de spiegel, iets van berusting, zij het om andere redenen.

Niet zomaar een vertelling

Misschien is het al duidelijk: Malacqua is niet zomaar een vertelling. Eigenlijk doet elke beschrijving van plot of personages het boek tekort. Vanaf de eerste zin voert Pugliese zijn lezers mee in een woordenvloed die de indruk wekt van een stream of consciousness, associatief en soms onnavolgbaar, losjes omspringend met interpunctie, zinsbouw en beeldtaal. Dat begint zo: ‘En dampende grijze gedachten die door het raam de zee achternazitten, de gebouwen van Santa Lucia met gekromde schouders, handen in de zakken, luisterend naar de stilte van zijn stilte, de vlagen van de wind die aanrolde, en die opgekrulde bladeren op de weg, in het asfalt.’

Ja, ik weet dat bladeren niet in het asfalt kunnen liggen, merkt vertaler Annemart Pilon op in haar verantwoording. ‘Maar Pugliese schreef dat nu eenmaal en dat hebben we te accepteren.’ Was Pugliese een knulliger schrijver geweest, dan had ze hem hiermee geen dienst bewezen, maar in dit geval geef ik haar groot gelijk. De Nederlandse vertaling is net zo merkwaardig als het Italiaans en dat is hier een groot compliment.

De interesse van Italo Calvino

Pugliese schreef zijn roman in 45 dagen, wekte de interesse van de grote Italo Calvino maar weigerde diens redactionele suggesties te verwerken. Het boek kwam er toch en beleefde slechts één druk, wederom op dringend verzoek van de auteur. Desondanks (of mede daarom?) groeide het uit tot een Italiaanse culthit, die op kleine schaal circuleerde in kopietjes. Pas na Puglieses dood in 2012 mocht Malacqua opnieuw verschijnen en vond het een nieuw en enthousiast publiek.

Het is volledig aan Annemart Pilon te danken dat we dit taalfeest nu ook in het Nederlands kunnen lezen. Zij vertaalde een fragment, raakte enthousiast en ging zelf op zoek naar een uitgever. Van Oorschot bleek bereid en zette haar naam op het omslag, zoals het hoort.

De enige vragen die mij blijven kwellen: wat had Calvino willen aanpassen? Had hij de inconsequenties eruit gewerkt, het vreemde tijdsverloop op dag drie gladgestreken? En was het daar een beter boek van geworden?

Nicola Pugliese: Malacqua. Uit het Italiaans vertaald door Annemart Pilon. Van Oorschot; 168 pagina’s; € 22,50.