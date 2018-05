Net verschenen titels van Remco Campert, de moeder van Eberhard van der Laan en Anaïs Barbeau-Lavalette

J.P. van der Laan-Boelens (Lubberhuizen; € 16,99)

De moeder van Eberhard van der Laan heette J.P. van der Laan-Boelens (1914-1993). De vrouw van een huisarts te ­Rijnsburg en moeder van zes kinderen schreef in 1987 haar zoon uitvoerig over haar be­levenissen in het verzet tijdens de Tweede Wereldoorlog. Vier jaar eerder had hij daar schriftelijk om verzocht. Die vragen over de oorlogs- en bezettingstijd maakten los 'wat in mijn herinnering lag op­geslagen aan persoonlijke ervaringen'. Nadat Eberhard over dit ­document had verteld in Zomergasten van 30 juli 2017, kwam er opnieuw belangstelling voor de uitgave, die nu is herdrukt: Lieve Eberhard, in antwoord op je vragen, met een voorwoord van dochter Anneke.