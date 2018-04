Net verschenen titels: studenten in oorlogstijd en een handboek voor activisten

De aarde komt in opstand tegen de mensheid die haar misbruikt. Dat is wat er nu aan de hand is volgens de aanhangers van Buen Vivir, een filosofie die draait om leven 'in harmonie met de natuur, de mensen om je heen en jezelf'. Dit Latijns-Amerikaanse gedachtegoed over goed leven wordt door Alberto Acosta, voormalig minister van energie en mijnbouw in Ecuador, uiteengezet in Buen Vivir. De ideeën zijn afkomstig van de inheemse bevolking van zijn land, maar Acosta betoogt dat de hele wereld er baat bij kan hebben.



Er wordt nog steeds gedicht, in de neutenwoning aan de Rembrandtstraat in Paramaribo-Noord, waar Michaël Slory (1935) woont. Michiel van Kempen en Ed Hart maakten een keuze uit diens latere werk, Alsof men alles loslaat, en vertaalden die uit het Sranantongo:



'Dwars

door dit sombere

in mijn leven,

wil ik een huid

vol bloemen,

vol liederen

die om me heen hangen.

Ik wil een bron zijn

en niet vergaan.'



Het bestaan van ict'er en bruilofts-dj Jan de Vries is rond zijn vijftigste 'als een plaat waarvan de naald is blijven hangen op kant twee'. Zijn vrouw Nathalie, een jaar of vijf jonger, ligt het liefst op de Ikea-bank onder een fleecedekentje een interview te lezen met een jonge, depressieve actrice in het Volkskrant Magazine. Dat zou ze ook wel willen, jong zijn, depressief, actrice en dan geïnterviewd worden voor het Volkskrant Magazine. Maar helaas. 'Ze was niet jong meer, geen actrice en ook niet depressief, vond ze zelf.' Welkom in de wereld van Robert van Eijden (1971), wiens eerste roman Boek heette. De opvolger is getiteld Paradijs bij het dashboard licht - Het leven van Jan de Vries (1966-).