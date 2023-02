Nederlanders zijn gek op sciencefiction, maar niet van eigen bodem. Hoe komt dat?

Beeld Claudie de Cleen

Op filmdoek en streamingscherm is het een gouden eeuw voor sciencefiction en fantasy. Of het nu om de griezelige wezens en poorten naar parallelle universa gaat uit Netflix-hit Stranger Things, de verre planeten en buitenaardse wezens uit Star Trek en Star Wars of de bovennatuurlijke gaven van de superhelden uit het Marvel-universum: het fantastische lijkt welhaast een garantie op hoge kijkcijfers en uitpuilende bioscoopzalen.

Zet de stap naar de boekenkast en de genres lijken – in Nederland, althans – plots veel kleiner. Ja, vertalingen van megahits als The Lord of the Rings of Game of Thrones kun je heus vinden, maar naar een succesvolle vaderlandse tegenhanger van J.R.R. Tolkien of George R.R. Martin is het lang zoeken.

Aan onze opvoeding ligt dat niet. Neem bijvoorbeeld Torenhoog en mijlenbreed uit 1969, waarin Tonke Dragt haar hoofdpersonage vervoert naar de planeet Venus. Of Kruistocht in spijkerbroek (1973) van Thea Beckman, waarin een 16-jarige jongen met een tijdmachine in het verleden belandt. En in de succesvolle Griezelbus-reeks (1991-2008) van Paul van Loon spelen weerwolven en vampieren de hoofdrol.

Bij de overgang naar volwassenfictie volgt een cesuur. ‘Excuus voor het vreselijke cliché, maar daar geldt toch: doe maar normaal, dan doe je al gek genoeg’, zegt de Nederlandse fantasyauteur en schrijfdocent Martijn Lindeboom. Onze literatuur puilt volgens hem uit van de ziekten, depressies, relatieproblemen, stervenden en worstelingen met familiebanden. Brede toekomstvisioenen à la Isaac Asimovs I, Robot, sinds de opkomst van kunstmatige intelligentie actueler dan ooit, ontbreken vrijwel geheel.

En dat terwijl het Nederlandse lezerspubliek wel degelijk interesse heeft in zulke verhalen. Bij een onderzoek van EenVandaag noemde vorig jaar 23 procent van de lezers sciencefiction en fantasy zelfs als ‘favoriet genre’. Een bemoedigend percentage, al blijkt de afstand tot de populairste genres (thrillers met 53 procent en literatuur met 49 procent) groot.

Ook aan schrijvers is geen gebrek. Ons taalgebied telt ruim driehonderd auteurs die boeken hebben gepubliceerd met fantastische elementen, zo somde het Nederlands Contactcentrum voor Science Fiction al eens op voor een enquête onder die auteurs. Binnenkort hoop ik me zelf bij hen te voegen: ik werk op dit moment voor uitgeverij Luitingh-Sijthoff aan korte sciencefictionverhalen.

In 2022 verschenen in het Nederlands in de fantastische genres bovendien ruim tweehonderd boeken. Wat opvalt: een groot deel daarvan verschijnt bij zeer kleine uitgevers of zelfs in eigen beheer. Het aantal auteurs dat sciencefiction, fantasy of bovennatuurlijke horror publiceert bij een gerenommeerde uitgeverij is klein. En waar buiten de landsgrenzen genreauteurs met grote regelmaat de bestsellerlijsten bestormen, gebeurt dat met Nederlandse schrijvers nauwelijks. Een analyse van de vaderlandse fantastiek in zeven trends.

1. Sciencefiction en fantasy passen goed in de tijdgeest

Sciencefiction en fantasy worden regelmatig verkeerd begrepen, zegt Lindeboom. ‘Ik hoor zo vaak dat deze genres alleen maar fantasie te bieden hebben. Dat het niet gaat over iets échts. Dat klopt voor geen meter. Ze zitten vol emotionele waarheid, vol meeslepende inzichten. Ze laten je juist op een dieper niveau nadenken over het menselijk bestaan.’

Johan Klein Haneveld, auteur van inmiddels zo’n 25 boeken in vooral het sciencefictiongenre, meent dan ook dat de genres juist goed passen in een maatschappij die zich steeds nadrukkelijker voor ethische en technologische kwesties gesteld ziet. ‘De uitdagingen van de huidige tijd schreeuwen om fictie die voorbijgaat aan de focus op het individu in de gewone literatuur. We moeten lezen over kunstmatige intelligentie, over nanotechnologie, over klimaatverandering’, zegt hij. ‘En over hoe onze ethische keuzes de toekomstige generaties kunnen beïnvloeden.’

Zo denkt ook Roderick Leeuwenhart erover, die met Sterrenlichaam onlangs zijn tweede Nederlandstalige sciencefictionroman voor volwassenen publiceerde bij uitgeverij Iceberg Books. ‘We leven in een tijd vol verwarring en polarisatie’, zegt hij. Sciencefiction kan volgens hem beide verminderen. Neem The Ministry for the Future van de Amerikaanse auteur Kim Stanley Robinson. Daarin leidt de klimaatproblematiek tot de oprichting van een nieuwe overheidsinstelling met de opdracht om de rechten van toekomstige burgers mee te wegen bij beleidsbeslissingen. ‘Een goed voorbeeld van hoe sciencefiction naar morgen kijkt, maar vaak juist heel waardevol is voor het nu’, zegt hij.

Speculatieve fictie helpt de lezer om flexibel en creatief te denken, menen deze auteurs. De genres betoveren met hun anders-zijn, trekken de lezer uit het alledaagse en zetten brein en fantasie aan het werk. Waar sommigen slechts kinderlijke verhaaltjes zien vol robots en elfjes, herkennen liefhebbers prikkelende gedachtenexperimenten. Zelfs in werelden bevolkt door fantasiewezens kun je nog onze maatschappij herkennen, vervormd als in een lachspiegel. De fantastiek tackelt alles van racisme tot genderidentiteit, biedt politieke systeemanalyses en speculeert over oplossingen voor kwesties als klimaatverandering, vertellen ze.

Sciencefictionklassieker Dune van auteur Frank Herbert vertelt bijvoorbeeld over profetieën en kolossale zandwormen, maar biedt tegelijk een indrukwekkende allegorie over ecologische verantwoordelijkheid en corrumperende macht. En in de wereldberoemde fantasytrilogie The Lord of the Rings voltrekt zich op de glooiende groene heuvels van de Gouw en de zwartgeblakerde vlakten van Mordor een escapistisch meesterwerk vol elven, dwergen en tovenaars dat simultaan dienstdoet als waarschuwing voor alles van oprukkend industrialisme tot de verschrikkingen van oorlog.

Beeld Claudie de Cleen

2. De grenzen tussen genres vervagen

Hoewel het naar bekende Nederlandse schrijvers van zulke pure sciencefiction en fantasy lang zoeken is, tekent zich wel een andere ontwikkeling af: literaire auteurs die elementen uit de fantastische genres in hun romans verwerken. Kijk naar Auke Hulst, zegt Lindeboom, die van literaire recensenten steevast hoge waarderingen krijgt en nadrukkelijk sciencefictionelementen in zijn boeken gebruikt. ‘Zijn meest recente, Mitsukoshi Troostbaby Company, gaat over robots en tijdreizen’, zegt hij. ‘Maar het is óók een semi-autobiografische literaire bespiegeling.’

Zoals Hulst zijn er in Nederland steeds meer. ‘Hanna Bervoets, Aafke Romeijn en Adriaan van Dis schreven sciencefictionromans, al tref je ze in de boekhandel niet in die kast’, zegt hij. Ook buiten de sciencefiction betreden Nederlandse auteurs vaker de grensgebieden tussen de genres. Zo signaleerde literatuurrecensent Bo van Houwelingen eind vorig jaar in deze krant dat in de Nederlandse literatuur steeds vaker gothic-elementen opduiken.

‘Genremenging is goed voor de vitaliteit van de mainstreamliteratuur, denk ik, want de fantastische genres, zeker sciencefiction, gaan over zaken die nu pregnant zijn’, zei Hulst in 2016 in gesprek met de Nederlandse boekensite Hebban. ‘Het is juist een manier om het over ónze wereld te hebben. Bijvoorbeeld over technologische en politieke ontwikkelingen die in de reguliere literatuur volslagen genegeerd worden.’

Volgens Lindeboom bestaan drempels tussen de genres dan ook niet. ‘Die zitten alleen in de hoofden van mensen’, zegt hij. Neem nu een van zijn favorieten, Moon Witch, Spider King van de Jamaicaanse auteur Marlon James, die in 2015 overigens nog de literaire Booker Prize won. ‘Die staat in de kast bij de literatuur, maar zit vol magie, shapeshifters – zelfs draken! Het is een fantasyroman, maar het heeft tegelijk ook het zware en complexe taalgebruik dat je misschien eerder associeert met literatuur. Het tweede deel is geschreven in een vreemd soort niet-Engels, en dat vijfhonderd pagina’s lang. Alleen dat al is totaal mesjogge, maar het wérkt. Het is een literaire krachttoer.’

De Nederlandse auteur Natalie Koch baarde opzien toen ze na haar literaire debuutroman begon aan De verborgen universiteit, een fantasytrilogie die ze in 2016 afrondde met De stad van de alchemist. ‘Mensen denken echt in hokjes. Vooral recensenten, sommige uitgevers, de media’, zegt ze. Terwijl ze zelf vindt dat het verschil tussen haar literatuur en haar fantasy beperkt is. ‘Mijn trilogie is natuurlijk iets meer plotgedreven. Maar ik ga niet ineens anders schrijven omdat het fantasy is. Ik werk net zo hard om mooie zinnen te formuleren en om mijn personages uit te diepen. Het misverstand bestaat in Nederland dat een boek hard werken moet zijn om literatuur te mogen heten. Als iets lekker leest, is dat verdacht. Als het veel plot bevat ook. Dat is in de Angelsaksische wereld totaal anders.’

3. Er is relatief weinig media-aandacht

De fantasyboeken van Koch werden in de media, in tegenstelling tot haar literaire werken, nauwelijks besproken. Waar in het buitenland serieuze media als The New York Times en The Guardian geregeld ruimte vrijmaken voor besprekingen van genrefictie, blijven de vaderlandse media in vergelijking daarmee wat achter. ‘Alleen De Telegraaf besteedde aandacht aan deel 2’, zegt ze. Toch verkocht ze van die genreboeken juist veel meer.

Dat verschil tussen lezersbereidheid en media-aandacht herkent ook Thomas Olde Heuvelt, bestsellerauteur van vooral bovennatuurlijke horror. Olde Heuvelt is de enige Nederlandse genreschrijver die wereldwijd wist door te breken. Met HEX, een boek waarin een heks een dorp teistert, scoorde hij een bestseller die verscheen in dertig landen. Hij verkocht zelfs de film- en televisierechten in Hollywood. ‘Uiteindelijk houdt iedereen van spannende verhalen. Maar om de een of andere reden wordt daar vanuit het elitaire literaire wereldje op neergekeken’, zegt hij.

Nieuwe boeken van Olde Heuvelt komen sinds zijn doorbraak steevast hoog binnen op de bestsellerlijsten, zowel nationaal als internationaal. Toch kan hij zich nog altijd opwinden over de manier waarop in de Nederlandse media met genrefictie wordt omgesprongen. ‘Alleen Vrij Nederland publiceert diepgravende, inhoudelijke recensies van mijn boeken. Ze benaderen ze zoals ieder ander boek. Zo zou het moeten.’

Hij herinnert zich dat hij zijn doorbraak in de VS nodig had om hier überhaupt gezien te worden door media. De bal kwam aan het rollen toen Stephen King HEX op Twitter ‘briljant en volstrekt origineel’ noemde. ‘Daarna was DWDD ineens geïnteresseerd, plaatste NRC een groot interview met me, werd m’n boek besproken in de Volkskrant’, zegt hij. ‘Terwijl HEX hier toen al langer uit was en ook goed had verkocht.’

4. Nederlandse genrefictie heeft een zekere herkenbaarheid

Het Algemeen Dagblad ontving Orakel van Olde Heuvelt met de woorden ‘on-Nederlands goed’, een citaat dat ook op de cover prijkt. Toch is zijn werk juist heel Nederlands, verfrissend in een genre waarbij het menu normaliter vrijwel alleen uit Angelsaksische verhalen bestaat. ‘Zelfs als ik niet over Nederland schrijf – mijn nieuwe boek November speelt zich af in de Verenigde Staten – houden mijn personages Nederlandse trekken. Ze hebben een nuchtere omgang met het bovennatuurlijke’, zegt hij. Zo hangt een familie bij wie de heks in de kamer staat in een van de openingshoofdstukken van HEX bijvoorbeeld een kleedje over het wezen en gaat daarna doodleuk door met het diner. ‘Dat herkennen Nederlandse lezers, denk ik.’

Klein Haneveld vindt het belangrijk dat lezers vaker dat soort Nederlandse invloeden in de fantastische literatuur tegenkomen. ‘We moeten ons niet louter laten voeden door Amerikaanse verbeeldingen’, zegt hij. Twee pioniers die op dat gebied hun sporen hebben verdiend, zijn Tais Teng en Jaap Boekestein. ‘Zij bedachten een paar jaar terug een nieuw genre: ziltpunk. Dat zit vol toekomsttechnologie over bijvoorbeeld dijken en zeevaart. Hun verhalen zijn echt oer-Nederlands.’

Een ander recent voorbeeld is de sciencefictionreeks De Zwijgende Aarde van verschillende Nederlandse auteurs, onder wie Klein Haneveld en Leeuwenhart. Die boeken spelen zich af in een gedeeld universum waarin Nederland zich onder invloed van de VAHA (de Verenigde Aardse Handelsorganisatie), een soort kosmische VOC, ontpopt tot de belangrijkste ruimtemacht. Een koloniale macht, zelfs, want Nederland bestiert nederzettingen op planetoïden, op de Maan en op Mars. ‘Zo houden we ons VOC-verleden tegen het licht’, zegt Leeuwenhart. ‘Je vindt bij de VAHA de pragmatische handelsgeest die ik een Nederlandse lezer niet hoef uit te leggen, maar óók bijna alle uitwassen van de historische VOC.’

5. De concurrentie van Engelse boeken is groot

In Nederland doen de grote uitgevers bijna niet aan sciencefiction en fantasy. Slechts twee publiceren met enige regelmaat genrefictie: Luitingh-Sijthoff en Meulenhoff Boekerij. ‘We hanteren hoge eisen voor Nederlandse auteurs omdat we ook kunnen kiezen voor vertalingen van het buitenlandse aanbod’, zegt Maarten Basjes van Luitingh-Sijthoff. Een boek van een Nederlandse auteur vergt meer redactiewerk en de auteurs zijn bij het grote publiek meestal nog onbekend. Ze vormen voor een commerciële uitgever een grotere financiële gok.

Toch verschijnen bij Luitingh-Sijthoff onder meer boeken van de Nederlandse fantasyauteur Adrian Stone en deed Basjes de redactie van het zombiehorrorboek Quarantaine van de Nederlandse journalist Erik Betten. ‘Quarantaine was in één zin te pitchen: wat als er bij een gasboring in Groningen ook iets ánders meekomt? Zoiets heb je nodig om ook lezers van buiten het genre te trekken.’

Wat de markt lastig maakt, is de concurrentie met het Engels, zegt Hajnalka Bata van Meulenhoff Boekerij. Daar is ze onder meer redacteur van Thomas Olde Heuvelt. ‘De traditie in sciencefiction is altijd heel Angelsaksisch geweest’, zegt ze. ‘Via alle films en series die we hier bekijken zijn we ook gewend geraakt aan de Engelse dictie in het genre. Je moet van enorm goeden huize komen om dat lekker te laten lopen in het Nederlands.’

Het is een trend die zich in de gehele fictiemarkt afspeelt, zo stelde de Stichting Collectieve Propaganda van het Nederlandse Boek vorige maand. De verengelsing van de boekenmarkt zet stevig door, bleek uit hun cijfers. Sinds 2018 is het aandeel Engelse boeken zelfs met 65 procent gegroeid.

In de sciencefiction en fantasy is die ontwikkeling al veel langer bezig. Vanaf de jaren negentig werden Engelse boeken hier steeds makkelijker verkrijgbaar. ‘Sciencefictionlezers zijn vaak hoogopgeleid, dus die stapten gemakkelijk over’, zegt Bata. ‘De concurrentie met het Engels is in de sciencefiction volgens mij niet meer te winnen.’ Voor fantasy en horror ziet ze wel een markt, maar ze legt de lat voor Nederlandse auteurs hoog. ‘Veel in het buitenland is al zó goed’, zegt ze. ‘Je moet in ons fonds passen, tussen al die internationale namen, voordat we met je aan de slag gaan.’

Fantasyauteur Lindeboom snapt die keus, maar denkt toch dat de grote twee de verkeerde tactiek hanteren. Uiteindelijk win je de strijd met het Engels volgens hem niet met vertalingen. ‘De Engelse originelen verschijnen meestal sneller en zijn goedkoper. Het slimste is om dan oorspronkelijk werk uit te geven. Alleen moeten de uitgevers nu wel meer gaan investeren in Nederlandse auteurs.’

6. Nederlandse auteurs bereiken moeilijk lezers

Bij de kleinere uitgevers waar de meeste vaderlandse auteurs nu worden uitgegeven, blijkt het moeilijk om een groot publiek te bereiken. ‘Als ik driehonderd exemplaren van een sciencefictionboek verkoop, mag ik m’n handjes dichtknijpen’, zegt Klein Haneveld. En hoewel fantasy in Nederland meer in trek is – van de paar titels die verschenen bij de grote uitgevers werden tienduizenden exemplaren verkocht – blijft ook het merendeel in dat genre steken op vergelijkbare aantallen.

Zelfs voor die paar honderd moet een auteur bovendien hard werken. Hun boeken liggen vaak niet in de boekhandel, laat staan dat er budget is voor promotie. Jasper Polane, auteur en uitgever bij Quasis, onder meer bekend van De Zwijgende Aarde, koos er onlangs voor de boeken van zijn uitgeverij niet langer aan te bieden via het Centraal Boekhuis, dat de logistiek richting boekhandels regelt. Dat werd te duur. ‘Het gevolg is dat je de boeken nu direct bij ons moet kopen.’

Veel verkoop vindt bovendien plaats via publieksbeurzen, zegt Theo Barkel van genre-uitgeverij Macc. ‘Het meeste gaat nu via Elfia, Castlefest en de Fantasy Fair’, zegt hij. ‘Je ziet het aanbod in de boekhandels krimpen.’

Vandaar dat Klein Haneveld zijn meest recente boek, De Zwarte Schim, opdroeg aan John van Hal, initiatiefnemer van de ‘Science Fiction & Fantasy Boekenclub’ op Facebook. ‘Op Castefest en Elfia ontdekte ik de boeken van Nederlandse auteurs, destijds een heel nieuwe wereld voor mij’, zegt Van Hal, die jaarlijks een kleine honderd boeken leest, vrijwel uitsluitend genrefictie. Wat begon als een leesclubje om Nederlandse auteurs te bespreken, groeide met zo’n 1.300 leden uit tot de grootste groep voor de fantastische genres in Nederland.

7. Er zijn signalen van herstel

Rondkomen van het schrijverschap zit er voor de meeste Nederlandse auteurs in de fantastische genres voorlopig niet in. ‘De droom ga ik nooit opgeven, maar als ik ooit wil leven van het schrijven, moet ik internationaal succes hebben. Nederland is te klein’, zegt Leeuwenhart.

Zijn boek Sterrenlichaam wordt momenteel vertaald in het Chinees. ‘Sciencefiction is daar enorm populair. Het is dé plek om nu uit te geven’, zegt hij, al gaat dat ook gepaard met concessies. Zijn horrorverhaal in de ruimte, vol seks en geweld, kwam niet ongeschonden door de Chinese censuur. ‘Daar was ik niet blij mee, maar ik mocht het wel zelf herschrijven, zodat ik zeker weet dat de achterliggende thematiek – vleselijkheid en wedergeboorte, bijvoorbeeld – overeind blijft.’

Toch hoeft de erkenning niet uit het buitenland te komen, zo merkte de Vlaamse sciencefiction- en fantasyauteur Pen Stewart toen ze na verschijning van haar boek Wintercode bij Quasis een beurs binnenhaalde van Literatuur Vlaanderen. Het was de eerste keer dat zo’n beurs werd uitgereikt aan iemand die publiceerde in de fantastiek. Het opende deuren die daarvoor angstvallig gesloten bleven. ‘Ineens was ik veel geloofwaardiger’, zegt Stewart. ‘De illustraties uit mijn boek werden tentoongesteld, ik werd uitgenodigd voor lezingen en als jurylid van schrijfwedstrijden. Ik ging zelf cursussen opzetten en mocht als eregast bij evenementen komen. Zoiets maakt echt uit.’

Zelfs uitgevers die normaliter niet in de fantastische genres publiceren, blijken nu soms geïnteresseerd. Neem de sciencefictionbundel De komeet, die Lindeboom samenstelde met Vamba Sherif. Het boek verschijnt deze maand bij De Geus, een gevestigde literaire uitgever. Het bevat verhalen van Nederlandse auteurs met verschillende culturele achtergronden die zich lieten inspireren door het korte sciencefictionverhaal De komeet uit 1920 van W.E.B. Du Bois. Daarin beschrijft hij hoe een relatie tussen een zwarte man en een witte vrouw alleen mogelijk is na een ramp waarbij hun sociale omgeving wordt uitgeroeid.

Ondertussen komen er ook nieuwe uitgevers bij. Iceberg Books bijvoorbeeld, waar het boek van Leeuwenhart verscheen. Die krijgt het momenteel zelfs weer voor elkaar boeken in de winkel te leggen. ‘Sterrenlichaam is daardoor verkrijgbaar bij de betere boekhandel’, zegt hij. ‘Nieuwe lezers kunnen me in het wild ontdekken. Dat is al heel lang niet gebeurd met Nederlandse sciencefiction. Ik denk dat het een van de signalen is dat genrefictie aan een comeback bezig is in ons land. Ik hoop dat we aan de vooravond staan van een grote heropleving.’