Nederland kent duizend kloven. Deze luisterboeken weten raad

Hugo Blom

Goed nieuws: er is geen kloof. Slecht nieuws: er zijn duizend kloven. Door heel Nederland loopt een onzichtbaar netwerk van haarscheuren. Mooi woord, maar wat betekent het? Het SCP bracht onlangs het rapport Somber over de samenleving? uit, waarin onderzocht is hoe de stand van het maatschappelijk onbehagen is. In het interview daarover in de Volkskrant met SCP-onderzoeker Emily Miltenburg las ik dat we ons niet moeten blindstaren op de stad-plattelandskloof, want die is veel minder groot en belangrijk dan weleens wordt gedacht en gesuggereerd. En natuurlijk wordt die ook strategisch ingezet, want polarisatie is een hefboom. De onderzoeker pleit voor meer democratische vernieuwing, burgerraden, een correctief referendum, want mensen willen aan de noodrem kunnen trekken.

Laten we daar nog even mee wachten, want dan heeft iedereen straks een eigen noodrem, individualistisch als we zijn, en staat alles nog vaker stil. Eerst is er een boek te beluisteren, niet toevallig getiteld Onbehagen, van de Belgische hoogleraar klinische psychologie Paul Verhaeghe, ook auteur van de boeken Identiteit (2011), Autoriteit (2015) en Intimiteit (2018), die hier al eerder voorbijkwamen. Een heldere analyse van de onderliggende oorzaken van het maatschappelijk onbehagen, en ja, het neoliberalisme is daar zeker debet aan, maar drie keer raden wie ook? Inderdaad, het onbehagen ben je zelf. Wilbert Gieske leest voor met een behaaglijke stem.

De orgasmekloof

Een van die duizend kloven uit de eerste zin is de sekskloof, of beter nog de orgasmekloof. Gelukkig wordt Nederland met de dag activistischer, zelfs zozeer dat er nu ook sprake is van activistische seksuologen. Wijlen Ellen Laan en Rik van Lunsen schreven samen het boek De waarheid over seks – Plezier en gendergelijkheid op planeet aarde. Het boek ‘to end all other books on sex’ zou je kunnen zeggen, gezien de titel. Een manifest, zo liet Van Lunsen onlangs in NRC optekenen: ‘We wilden een eind maken aan alle onzin over verschillen tussen genders. (…) En we wilden het woord seks herdefiniëren.’ Vanaf de barricaden richten Laan en Van Lunsen zich in tien hoofdstukken vooral op het ontkrachten van allerlei vooroordelen en mythevorming rondom seksualiteit, en heffen ze en passant de verschillen tussen man en vrouw op. De waarheid over seks wordt krachtig voorgelezen door Anne Lichthart.

Beeld Floor Rieder

De tweede van die duizend kloven uit de eerste zin is een subtielere. Misschien nog wel het treffendst geïllustreerd door de typering die minister Dennis Wiersma voortdurend krijgt toebedeeld, of het nu om zijn woede-uitbarstingen gaat of niet: die van stapelaar. Met andere woorden, Wiersma is niet van de basisschool meteen doorgestroomd naar het vwo (liefst gymnasium) en vandaar naar de universiteit, maar deed mavo-havo-hbo-universiteit.

Nu had Wiersma nog een beetje mazzel, hij voltooide zijn middelbareschoolopleiding voor 2007, het jaar dat het begin inluidde, aldus het CPB, van een periode van maar liefst twaalf jaar waarin stapelaars vooral van alles in de weg werd gelegd. Door scholen zelf, nota bene. Strenge selectie aan de poort, ontmoediging, onvoldoende begeleiding, minder mogelijkheden om na de basisschool in een brede brugklas te starten. En dan nog, wie zich opwerkt in het zogenoemd egalitaire Nederland, kan nog steeds op allerlei momenten ondervinden dat het verschil blijft.

Socioloog en universitair docent aan de Universiteit van Amsterdam Milio van de Kamp groeide op in armoede, ontworstelde zich daaraan door de weg van vmbo-k naar de universiteit af te leggen en schreef het boek met de alleszeggende titel Misschien moet je iets lager mikken, een goedbedoelde zin uitgesproken door een van zijn docenten, waardoor hij zich uiteindelijk niet liet ontmoedigen, al voelt hij zich in het universitaire milieu ook niet helemaal thuis. Maar, te horen aan het tempo en de overtuiging waarmee hij voorleest, wel in zijn eigen verhaal.