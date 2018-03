Natuurbeschrijvingen in de literatuur vliegen je om de oren - op zoek naar originele en tegendraadse passages

Buiten beginnen; dat lijkt een natuurwet in de literatuur. Of het nu een roman of een gedicht is, we zullen en moeten eerst een paar alinea's over de bloemetjes, bijtjes en bomen doorstaan, alvorens we aan het echte verhaal mogen beginnen. De auteur moet warmdraaien, of denkt een gevoelige of robuuste indruk te maken.



Zelfs bij de beste schrijvers doet zich het onuitroeibare virus voor.