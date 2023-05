Najat El Hachmi schreef een scherpe roman over een vrouw die anders wil leven

Girls just want to have fun. De verteller van de roman Maandag zal er van ons gehouden worden omarmt de woorden van Cyndi Lauper. Ze wil ‘jong, vrij en modern’ zijn en dat staat haaks op wat ze van huis uit heeft meegekregen. Net als auteur Najat El Hachmi is ze op haar 8ste vanuit Marokko met haar ouders naar Catalonië geëmigreerd. Daar ziet ze dat vrouwen ook anders kunnen leven dan haar onderworpen moeder. Maar hoe doe je dat, anders leven?

Door goed je best te doen op school. Door je uit de naad te werken als schoonmaker. Door te trouwen met een man die niet is uitgekozen door je familie. Maar nieuwe wortels schieten, dat wil haar maar niet lukken. Zelfs de innige band met een vriendin die in hetzelfde schuitje zit als zij maar meer lef in haar donder heeft, blijkt kwetsbaarder te zijn dan gedacht.

Najat El Hachmi, van wie eerder De laatste patriarch werd vertaald, laat je goed voelen door welke seksuele en existentiële verlangens haar personage wordt gedreven. Ook brengt ze scherp de sociale, economische en culturele biotoop in kaart waarin deze verlangens er maar niet in slagen in vervulling te gaan. Aan de inzet van deze strijdbare vrouw ligt dat niet.

Najat El Hachmi: Maandag zal er van ons gehouden worden. Uit het Catalaans vertaald door Adri Boon. Meulenhoff; 286 pagina’s; € 22,99.