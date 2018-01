Mort Walker (1923-2018) creëerde met Flippie Flink een van de succesvolste strips ooit

In de jaren veertig van de vorige eeuw tekende Mort Walker voor The Saturday Evening Post cartoons over de aartsluie student Spider, wiens ogen schuilgingen achter de klep van zijn petje. Toen Walker in 1950 het personage Flippie Flink creëerde, of Beetle Bailey zoals de Amerikanen hem noemen, waren ook bij hem de ogen niet te zien omdat er altijd een helm of soldatenpet voor hing. Een effectief middel om zijn gebrek aan discipline uit te drukken.



Zijn grootste vijand is dan ook Sergeant Snorkel, die tevergeefs probeert Flippie Flink wat tucht en gehoorzaamheid bij te brengen. Een andere militair die veelvuldig in de strips opdraaft is De Generaal (General Amos T. Halftrack in het origineel), niet te verwarren met De Generaal van tekenaar Peter de Smet die óók in de stripbladen Pep en Eppo was te vinden.