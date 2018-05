Min Jin Lee: 'Het leven is als pachinko. Je weet dat je uiteindelijk verliest, toch moet je doorspelen'

Ze was er uit fatsoen heen gegaan; het was een plichtpleging, meer niet. Min Jin Lee was 19, en studeerde net geschiedenis. De kapelaan van haar universiteitskerk had gevraagd of ze geen zin had om naar een lezing te komen, van een Amerikaanse missionaris die in haar geboorteland Korea had gediend. 'En ik ben een gehoorzaam, meegaand iemand', zegt Lee, haar stem vol ironie.



'Het was geen sexy lezing. Ik dacht er halverwege wel tussenuit te kunnen knijpen.