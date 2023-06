Milio van de Kamp schreef een verhelderend en moedig boek over opgroeien in armoede

Beeld Atlas Contact

De titel, Misschien moet je wat lager mikken, is een klassieker. Zoveel kinderen hebben dit zinnetje te horen gekregen op school. Het zijn kinderen van wie weinig wordt verwacht, omdat ze uit een probleemgezin komen, in een slechte wijk wonen of in armoede leven. Zij zouden maar beter niet te ambitieus zijn, dat leidt toch maar tot teleurstelling, het wordt immers nooit wat.

Milio van de Kamp (1991), nu socioloog en universitair docent, was zo’n kind. Hij groeide op in een stadsbuurt met veel criminaliteit en geweld, in een chaotisch, arm gezin. Thuis waren ze jarenlang afgesloten van energie: stroom voor de waterkoker werd bij de buren betrokken. Hij schreef een verhelderend, moedig en persoonlijk boek over de lange weg die hij heeft afgelegd, met falen en doorzetten. Het zinnetje uit de titel krijgt hij te horen van een lerares op het vmbo-t, een aardige vrouw. Op haar vraag wat hij wilde worden had hij geantwoord ‘psycholoog’. Zij had de allerbeste bedoelingen met haar ontmoedigende woorden.

Milio bereikt zijn doel, gestimuleerd door zijn vriendin: na het mbo en hbo eerst een tijdje psychologie, daarna sociologie, een vak dat hem inzicht geeft in zijn situatie. Nu begeleidt hij eerste-generatiestudenten. Peptalk is dit boek niet: het laat zien dat ontsnappen aan je milieu gepaard gaat met pijn, schaamte en vervreemding. Het blijft schipperen tussen twee werelden.