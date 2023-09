Mijn ontzag voor voorlezers is verveelvoudigd sinds ik mezelf heb horen snuiven op de radio

Hugo Blom

Eerst maar eens even wat zelfrelativering. Ik stond aan de voet van Mount Snowdon (Yr Wyddfa) in Wales – een berg waar Sir Edmund Hillary trainde voor de Everest – toen het radioprogramma De Taalstaat de vraag appte of ik, mits ik levend van de berg zou komen, iets over het succes van luisterboeken wilde komen vertellen. Alles voor de goede zaak en zo zat ik twee weken later achter een microfoon om daar allerlei verstandige dingen te zeggen. In de auto op weg ernaartoe had ik nog wat luidkeels gezongen en geroepen, het was vroeg, de stembanden moesten gesmeerd.

Bij het terugluisteren (o, ijdelheid) hoorde ik dat ieder verstandig ding vooraf werd gegaan door een luidruchtige snuif. Midden in de microfoon haalde ik adem door mijn neus als een walrus. Niet zo leuk voor de luisteraars en mijn ontzag voor de voorlezers van de wereld is sindsdien verveelvoudigd. Hoe, waar en wanneer halen zij adem? Voor het voorlezen van zijn nieuwe roman Naar zachtheid en een warm omhelzen had Adriaan van Dis netto ongeveer evenveel tijd nodig als ik om op de top van Mount Snowdon te komen, maar hij klinkt een stuk frisser. Van Dis introduceert zijn boek, geeft een luisterwijzer over de betekenis van de muzikale fragmenten van Floor Minnaert en gaat dan pas van start, alsof hijzelf figureert in Hier is Adriaan van Dis… In vierenhalf uur beklimmen we samen zijn berg.

Hugo Blom schrijft voor de Volkskrant over luisterboeken. Hij is tevens uitgever van de VPRO Gids en publiceerde de roman Een kleine moeite (2015).

Pieter Omtzigt daalde onlangs af, maar bezorgde ons al eerder zijn stenen tafelen. Ja hoor, laten we al die bijbelse metaforen er tot 22 november lekker dik opleggen, want het blijft natuurlijk wel christelijke politiek. Zijn boek Een nieuw sociaal contract, dat in februari 2021 verscheen, zal dezer dagen ongetwijfeld opnieuw van de drukpersen rollen. Het schijnt dat het partijprogramma voor de goede verstaander al op deze pagina’s is opgetekend.

Of niet? Op zoek naar recensies vindt de goede verstaander ook deze lezersbrief in de Volkskrant uit hetzelfde jaar: ‘Van de totale 220 pagina’s gaan er slechts 20 over het beloofde nieuwe ‘sociaal contract’. (…) Twintig bladzijden niets nieuws. Veel open deuren. Een tweedejaars student staatsrecht zou een onvoldoende krijgen voor deze scriptie.’ Was getekend Jan Smeets, Ommel-Asten. Nou meneer Smeets, dat gaan we dan toch maar even zelf ondervinden met voorlezer Lykele Muus, die ons door dit levens-, lijdens- en wederopstandingsverhaal zal loodsen. Dat doet hij afgemeten, ja zelfs een beetje omtzigtiaans, hij zou zo op de lijst kunnen, hebben we meteen een jeune premier.

Omtzigt bestrijdt het idee dat Nederland ‘af’ zou zijn en daar heeft hij helemaal gelijk in, want we hebben nog steeds geen berg. Meer dan tien jaar geleden was er een licht krankzinnig, maar fantastisch idee van wielrenner en journalist Thijs Zonneveld om een echte berg in Nederland te bouwen. De site voor de crowdfunding bestaat nog steeds, het idee vast ook, alleen die berg is er nooit gekomen. Nederland nivelleert liever, of het nu om inkomens gaat, of om plafonds.

Een politicus die in dit land een tournee maakt, zal dan ook eerder onder een verlaagd plafond staan dan op een berg. Dat liet Marcel van Roosmalen zien in zijn boek Nederland onder het systeemplafond, waarvoor hij samen met fotograaf Jan Dirk van der Burg Nederland doorkruiste langs zaaltjes en bedrijven waarin altijd maar weer datzelfde ‘efficiënte’ plafond is gehangen. Daar vallen alle woorden dood op de grond. Nadeeltje van het luisterboek is natuurlijk wel dat we de verpletterende zielloosheid van dit alles, zoals vastgelegd door Van der Burg, niet kunnen zien, maar de vertrouwde stem met ingebouwd dédain van Van Roosmalen die zijn eigen boek voorleest, roept die wereld moeiteloos op. Een nieuw sociaal contract? Doe eerst maar eens een hoog plafond, of een berg.