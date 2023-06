Mijn moeder stond er alleen voor met drie pubers: Kwik, Kwek en Kwak from hell. Toen kocht ze dat opvoedboek

Uit het kleine straatbibliotheekje trok ik hem trefzeker bij zijn verbleekte ruggetje tevoorschijn en staarde hem in zijn lelijke, groen-oranje jarenzeventigsmoel: Luisteren naar kinderen – De nieuwe methode voor overleg in het gezin van dr. Thomas Gordon.

Mijn moeder had dat boek, niet omdat ze wilde luisteren naar kinderen, maar omdat ze wilde dat wij naar háár zouden luisteren. Wij, mijn zusje, broertje en ik. Wij waren 14, 15 en 16, wij spijbelden, rookten, dronken, blowden en werden van scholen geschopt. Mijn vader had het hazenpad gekozen, zodat mijn moeder er alleen voor stond, met die Kwik, Kwek en Kwak from hell. Schreeuwen en stampvoeten, dus.

Toen kocht ze dat boek. Een boek over opvoeden. Nieuwsgierig bladerden wij, kinderen, erin. Er werd iets gepropageerd dat ‘actief luisteren’ heette, er was sprake van ‘ik-boodschappen’ en ‘behoeften-conflictsituaties’. Een ouder die bijvoorbeeld door zijn kind geschopt wordt, moet als volgt reageren: ‘Au. Dat deed echt pijn. Ik hou er niet van om geschopt te worden’.

Wij, kinderen, hadden veel schik in het boek, vooral omdat die truttig-bekrompen (Amerikaanse) ouder-kindconflicten zo ver afstonden van onze eigen belevingswereld. Er werden gevallen beschreven als ‘een tienermeisje dat minirokken draagt’, ‘een dochter die graag gaatjes in haar oren wil laten maken’, ‘een zoon die weigert naar de kerk te gaan’ en een moeder die ‘wil voorkomen dat haar dochter voorechtelijk geslachtsverkeer heeft’.

Mijn moeder kon het niets schelen hoeveel gaatjes we in onze oren hadden (al was ze geloof ik wel blij dat mijn broer er maar één had) of wat we aanhadden (drie maten te grote zwarte herencolberts met veiligheidsspelden). Ze ging zelf ook nooit naar de kerk en ze had niks tegen ‘voorechtelijk geslachtsverkeer’, zolang we er maar niet te veel lawaai bij maakten. Wat moest zij met zo’n boek?

Intussen vermaakten wij, kinderen, ons met de materie en oefenden met ‘ik-boodschappen’ en ‘behoeften-conflictsituaties’. ‘Ik vind het prettig om jou in je bek te schijten. Jij wilt graag een koekje. Wat zeg je ervan als ik jou in je bek schijt, en dat je daarna van mij een koekje krijgt?’

Ook mijn moeder las wel degelijk in het boek, zo bleek. Op een kwade dag zat ik bekaterd aan de keukentafel toen ze naast me kwam zitten. Ze had een dappere blik in haar ogen. ‘Ik weet dat je er een hekel aan hebt om je kamer op te ruimen’, stak ze van wal.

Aha, die herkende ik! Dat was de dialoog tussen Moeder en Cindy, op bladzijde 149! Dat gesprek loopt heel goed af: na wat wederzijds actief luisteren besluiten Moeder en Cindy dat Cindy voortaan twee keer per week het eten kookt, terwijl moeder dan intussen Cindy’s kamer opruimt.

Ik gaf een mooie ik-boodschap retour: ‘Ik wil geen opgeruimde kamer’, zei ik. ‘Het is míjn kamer, en ik wil hem zo houden.’ Ik meen me te herinneren dat mijn moeder nog heel even iets probeerde in de behoeften-conflict-sfeer, maar al spoedig escaleerde de situatie tot het vertrouwde schreeuwen en stampvoeten.

Een week later ging ik het huis uit. De opluchting was groot. Ik heb nooit meer een opvoedingsboek aangeraakt. Mijn kinderen mogen in hun kamers doen en laten wat ze goeddunkt. Ik grijp pas in als de stank onder de deur vandaan komt. En dan zeg ik niet: ‘Ik vind het onprettig dat het hier zo ruikt, zal ik je helpen met schone lakens?’ Nee, dan zeg ik: ‘Ik moet kotsen van de stank. Als je dat vandaag niet oplost gooi ik de kattenbak leeg in je bed.’

Ook een ik-boodschap. En het helpt heel goed.