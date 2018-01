Ik zit in kleermakerszit op de grond en concentreer me op mijn ademhaling. Mijn 16-jarige ik staat op en loopt zonder iets te zeggen de trap op naar zijn kamer. Hij zet keihard Ride the Lightning op.



's Middags zit ik aan een tafeltje in het café. Ik oefen mijn mantra. Het is een moeilijk mantra. Het is een lang mantra. Hij heeft een wordcount van 600 woorden. Mijn goeroe haat mij. Mijn 16-jarige ik staat aan de bar 600 bier te drinken. Mijn 16-jarige ik haat zichzelf. Ik betaal de rekening.



's Nachts om half 4 komt mijn 16-jarige ik thuis. Hij kotst de wc onder en valt op de bank in slaap met Headbangers Ball op 10. Ik vraag niet waar hij is geweest. Ik weet waar hij is geweest. Ik kom er zelf ook nog weleens.