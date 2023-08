Mieko Kawakami laat zien wat pesten teweegbrengt in een mooie ideeënroman ★★★★☆

Mieko Kawakami Beeld Wakaba Noda

De hoofdpersoon uit Hemel wordt op school door klasgenoten geschopt, geslagen en vernederd. Hij wordt vastgebonden, als menselijke voetbal gebruikt en gedwongen zijn eigen kots op te likken. Waar blijven de docenten, waar blijven de ouders, vraag je je af bij deze scènes, die tijdens het lezen een fysieke weerstand oproepen en die zo haaks lijken te staan op de rustige, etherische stijl van Mieko Kawakami (46), de succesvolle Japanse dichter en auteur die in 2020 internationaal doorbrak met haar roman Borsten en eitjes.

De hoofdpersoon gaat ervan uit dat hij wordt gepest omdat hij scheelziet. Daardoor ziet hij alles dubbel en onscherp: ‘Ook als ik iets met mijn vingertoppen of mijn hele hand aanraakte, vroeg ik me naderhand altijd af of ik het werkelijk had aangeraakt en of ik het wel op de juiste manier had aangeraakt.’

Over de auteur

Nienke van Leverink is letterkundige en schrijft voor de Volkskrant over taal en literatuur.

Op een dag begint hij brieven te vinden in zijn bureau op school. Die blijken van Kojima te zijn, een meisje dat door de andere meiden op school net zo wordt gepest als hij door de jongens. Er ontstaat een briefwisseling en een vriendschap. Kojima wordt gepest omdat ze ongewassen is en armoedig gekleed gaat. Dit blijkt ze te doen als eerbetoon aan haar arme vader; haar moeder is hertrouwd met een rijke man.

Stille, eenzame mensen

Kawakami’s werelden worden bevolkt door stille, eenzame mensen. Zoals Natsuko met haar kinderwens in de roman Borsten en eitjes, in haar kleine appartement in Tokio waar ze elke avond haar futon uitrolt om te slapen. En de naamloze hoofdpersoon in Hemel, een jongen die elke dag na weer een vreselijke schooldag thuiskomt bij zijn zwijgzame stiefmoeder, met wie hij samen eet voor de tv, waarna hij naar zijn kamer vertrekt. Vader is bijna nooit thuis.

Dat niet-ingrijpen van volwassenen is niet relevant, blijkt gaandeweg, wanneer de functie van de roman duidelijker wordt. Kawakami probeert in Hemel op fijnzinnige wijze een ethiek van het pesten te ontwikkelen en liet zich daarbij inspireren door Aldus sprak Zarathoestra van Friedrich Nietzsche, zoals ze op haar website schrijft. Kojima ziet kracht in het accepteren van het lijden van de hoofdpersoon en haarzelf, zij twee hebben daarmee volgens haar een ‘intentie’. Meer en meer blijkt dat lijden voor haar een voorwaarde voor hun vriendschap te zijn.

Geen schuldgevoel

Momose, een laconieke jongen die bevriend is met de grootste pestkop en door de hoofdpersoon wordt aangesproken op zijn gedrag, hangt daarentegen een extreem moreel subjectivisme aan: er bestaan geen universele waarden, alleen persoonlijke verlangens. Mensen pesten de hoofdpersoon niet omdat hij scheelziet, maar omdat ze er behoefte aan hebben en omdat hij simpelweg voorhanden is, meent Momose. Dat heeft niets met goed of slecht te maken en hij voelt zich dan ook geen moment schuldig. Klinische uitspraken voor een tiener, die evenwel aanzetten tot nadenken.

Zoals in al haar werk levert Kawakami met Hemel kritiek op de Japanse maatschappij, waar zelfdoding de grootste doodsoorzaak onder jonge mannen is. Ze vermijdt psychologie van de koude grond en dramatische wendingen, en stelt de positie van de hoofdpersoon ter discussie. Is hij het onderwerp of het lijdend voorwerp van dit verhaal?

Borsten en eitjes, hoewel belangwekkend en actueel, behandelde het voor de westerse lezer niet-revolutionaire onderwerp van alleenstaande moeders en donorschap. Pesten als hoofdthema van een hedendaagse volwassenenroman voelt opvallend nieuw. En dan niet in de vorm van bijvoorbeeld autofictie (de trend van de dag), maar in de vorm van ideeën. Deze mooie filosofische roman stemt nieuwsgierig naar Kawakami’s volgende onderwerp.

Mieko Kawakami: Hemel. Uit het Japans vertaald door Maarten Liebregts. Podium; 224 pagina’s; € 17,99.