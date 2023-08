Met zijn biografie van dichter Gerrit Kouwenaar levert Arjen Fortuin een grote prestatie ★★★★☆

Beeld Typex

Het is een vreemde titel voor een biografie, men moet – zonder hoofdletter. Arjen Fortuin, de biograaf van de dichter Gerrit Kouwenaar, koos hem omdat het de titel is van een van diens bekendste gedichten en omdat dit gedicht hem als student bijzonder trof. Fortuin beschrijft in de proloog de langzame totstandkoming van het gedicht, dat eind 1994, toen Kouwenaar eraan begon, ‘Nieuwjaar’ heette. Het lijkt een lijst goede voornemens: ‘Men moet zijn zomers nog tellen, zijn vonnis/ nog vellen, men moet zijn winter nog sneeuwen/ men moet nog boodschappen doen voor het donker/ de weg vraagt, zwarte kaarsen voor in de kelder’.

Fortuin vergelijkt verschillende versies en laat zien hoe geduldig en precies Kouwenaar te werk ging. Eindeloos zat hij te schaven en te prutsen. Ieder woord moest goed zijn, de volmaaktheid moest worden benaderd. Dat typeert de dichter Kouwenaar. In de laatste versie is ‘men moet’ geen lijst voornemens, maar een melancholieke opsomming van wat allemaal nog moet gebeuren, maar niet zal gebeuren, omdat de tijd opraakt.

Toen Gerrit Kouwenaar (1923-2014) overleed, werd hij vanzelfsprekend herdacht als een van onze belangrijkste dichters. Die reputatie heeft hij niet altijd gehad. Rode draad in het levensverhaal dat Fortuin schreef, is hoe moeizaam het ging, dit dichterschap, hoe langzaam Kouwenaar zijn stem vond en hoe ambivalent zijn verhouding was met het publiek en het literaire klimaat. Veel poëzie vond hij ‘rotzooi’. Lange tijd was hij een uitzonderlijke dichter die amper iets verkocht. Om zijn werk hing een wolk van heilige ernst, zijn poëzie zou ‘moeilijk’ zijn, ‘hermetisch’ en tot vervelens toe over het dichten zelf gaan.

Ontroerende regels

Na het verschijnen van de bundel totaal witte kamer (2002), kort na het overlijden van zijn vrouw Paula, sloot een groter publiek hem plotseling in de armen. Het openingsgedicht eindigt met de ontroerende regels: ‘dus nog eenmaal die kamer, de voor altijd totale/ zoals wij er lagen, liggen, liggen blijven/ witter dan, samen –’. Kouwenaar, de afstandelijke, cerebrale taalvirtuoos, bleek een mens met een hart.

Zijn vrienden en familie wisten dat allang. Fortuin toont Kouwenaar als een trouwe, hartelijke vriend. Hij was nooit te beroerd om een praatje te houden bij een boekpresentatie of op een festival. Hij spande zich in om het werk van vrienden en talentvolle jongeren te promoten. Humor en zelfspot had hij, buiten zijn poëzie, ook. In het Zuid-Franse vakantiehuis van Gerrit en Paula waren vele vrienden welkom; er werd tot diep in de nacht gegeten – Kouwenaars beroemde coq au vin –, gedronken en gelachen. En gerookt, altijd gerookt.

In 1942 besloot de 19-jarige Gerrit dat hij een dichter was. Hij gaf in eigen beheer een bundeltje uit met totaal niet experimentele gedichten. Daarna bleef hij publiceren, in het tijdens de bezetting illegale tijdschrift Lichting. Hij werd gearresteerd en zat een tijdlang gevangen. Over die eenzame ervaring sprak hij weinig, maar het was een bepalende periode. Na de oorlog zou hij journalist worden, redacteur bij het communistische dagblad De Waarheid, en drie romans publiceren, die spelen tijdens de bezetting.

Het zat Kouwenaar niet tegen in zijn leven. Fortuin geeft een mooi beeld van het ruimdenkende gezin Kouwenaar. De vader was een bekend journalist, de moeder maakte wandkleden. Ze woonden in het welvarende Amsterdam-Zuid (waarnaar Kouwenaar met vrouw en zoon zou terugkeren). Creativiteit vonden de ouders belangrijk. Gerrits broer David werd kunstschilder, zus Jeltje dichtte ook. Op school was Gerrit geen succesnummer. Nadat hij tweemaal was blijven zitten op de lagere school riepen de ouders, heel hip, de hulp in van een psycholoog; die constateerde dat er weinig intellect in de jongen school. Na drie jaar hbs hield Gerrit ermee op.

Vijftiger

Pas na 1953 wordt Kouwenaar wie hij is. Vanaf dat jaar publiceert hij dichtbundels. Dan staat hij bekend als een van de Vijftigers, de experimentele dichters die zich verwant voelen met de schilders van Cobra. Kouwenaar is beslist niet de leider van de groep. Stralend middelpunt is Lucebert; de vrienden beschouwen hem meteen als de grootste dichter, ‘een mirakel’, vond Kouwenaar. Later zouden deze dichters, onder wie Remco Campert, Jan Elburg, Simon Vinkenoog en Bert Schierbeek, heel verschillend werk maken. De kolkende woordenstroom van Lucebert heeft niets gemeen met de sobere, uitgebeende poëzie van Kouwenaar. Wat hen bond, was het verzet tegen de in hun ogen gezapige kunst van voor de oorlog. Zíj hadden als pubers het ware, verschrikkelijke gezicht van de mens gezien. De vooroorlogse taal was tandenloos.

De onderlinge vriendschap bleef, een leven lang, hoewel er veel ruzie was om vrouwen, die ze van elkaar afpakten. Onthutsend is te lezen hoe die vriendinnen, vaak zelf ook schilder, tekenaar of dichter, totaal niet meetelden, ze waren ‘vrouw van’ of felbegeerde minnares. ‘Toen was misogynie nog heel gewoon’, schrijft Fortuin droogjes. Meestal onthoudt hij zich van commentaar; de lezer mag zelf oordelen, ook over de ijdele, arrogante en zuinige trekjes van Kouwenaar.

Altijd hulp

Als jongvolwassene was hij doodarm, maar er waren altijd hulpbronnen: zijn ouders betaalden jarenlang zijn huur, zijn vrouw Paula had een onderwijsbaan en verdiende de kost. Zijn vriend en mederedacteur van De Gids Rudolf Geel nam de poëzieredacteur Kouwenaar veel werk uit handen. Vriend Wiel Kusters was een trouwe propagandist van zijn werk (hij publiceerde onlangs Morgen wordt het voor iedereen maandag, over Kouwenaar tijdens de oorlogsjaren). Vriendin en collega-dichter Anna Enquist ging met hem op stap en hield een oogje in het zeil nadat Paula was overleden.

Jammer is dat elk hoofdstuk van deze biografie verhalend begint, met een minibiografie van een bijfiguur, iemand die we niet kennen en die later in het verhaal opduikt. Dat leidt af. Het lijkt een verteltruc om de monotonie van de chronologie te doorbreken, maar dat heeft deze soepel vertelde biografie niet nodig. Fortuin ontsluiert de persoonlijkheid van deze altijd raadselachtig gebleven dichter, zonder daarmee zijn poëzie plat te slaan. Een grote prestatie.

Arjen Fortuin: men moet – Biografie van Gerrit Kouwenaar. Querido; 592 pagina’s; € 39,99.