Met zijn bedachtzame teksten verdrijft Donald Niedekker moeiteloos je ochtendhumeur

‘Een ochtend met slakken.’ Met dit geweldige zinnetje begint Donald Niedekker zijn boekje Ochtenden, met daarin ruim honderd miniaturen over de ochtend, het jaar rond. Niedekker woont midden in de natuur, ergens tussen bos en duin, en staat elke ochtend vroeg op om buiten tai-chi-oefeningen te doen. Tijdens zijn langzame bewegingen neemt hij de ochtend – vogels, bomen, licht, lucht, sfeer, weer, koeien, geluiden, wolken – bedachtzaam in zich op. Dat leidt tot bedachtzame stukjes die zich langzaam laten lezen, als poëzie. ‘Hoe langzaam wordt het lichter, bescheiden, schroomvallig, als vreest het licht deze broze wereld te beschadigen. De korte krasjes van een roodborstje zetten krijtstreepjes in de koude lucht.’

De ochtenden lijken op elkaar maar in de woorden van Niedekker veranderen ze geleidelijk van kleur en sfeer, telkens weet hij andere woorden te vinden om te beschrijven wat hij ziet en voelt. Uiterst nauwkeurig, alsof hij met woorden een foto maakt, om er vervolgens een literaire interpretatie aan te geven: ‘Stomende bomen, een waas die over de weilanden kruipt, her en der in de hemel waterige wolken. Alles is nat. Alles is fris. (…) Een schoongewassen wereld die in een spiegel ademt.’

Uit vrijwel alle stukjes spreekt een heel prettige, mijmerende sereniteit; prachtige zinnetjes te over. ‘De langzaamheid duurt voort’, ‘Aan de horizon wordt de golvende lijn van de duinen zichtbaar als een neuriënde stem’, ‘De hele wereld zou in januari moeten schaken’ – en opgelost is uw ochtendhumeur.

Donald Niedekker: Ochtenden. Koppernik; 135 pagina’s; € 16,50.

Beeld Koppernik