Met verve vertelt Lodewijk Dros het verhaal van een omstreden standbeeld

Een naakte zwarte man in een fiere houding, met een krachtige blik schuin omhoog: met dit standbeeld wilde kunstenaar Toos van Mierlo-Hagenaars een eerbetoon brengen aan Tula, die in 1795 een slavenopstand leidde op Curaçao. Ze maakte het in 1973, toen ze een paar jaar in Willemstad woonde, naar het evenbeeld van de acteur Eddy Kellie, die Tula op de planken had vertolkt. Er volgde een halve eeuw van verhitte gemoederen, misverstanden en teleurstellingen waarbij deze Tula uiteindelijk verweesd achterbleef in een loods in Winschoten.

Trouw-redacteur Lodewijk Dros heeft deze tragische geschiedenis uitgeplozen en vertelt het verhaal met verve in Tula – Een beeld van de slavernij. Het is het relaas van een lange reeks mislukte pogingen van de beeldenmaker om haar bronzen Tula (het afgietsel werd in Nederland gemaakt) ‘naar huis’ te krijgen. Lang sierde het pontificale naakt de voortuin van de Van Mierlo’s in Winschoten, soms onder een laagje sneeuw.

Het grotere, interessantere en actuele verhaal is dat van de discussies op Curaçao. Waarom een witte, Nederlandse maker? Waarom verbeeldt ze Tula piemelnaakt? Spreekt het militante verzet wel of niet uit dit beeld? En is het eigenlijk een mooi beeld? De een vindt het schitterend, de ander afschuwelijk. Dros beschrijft de steeds weer oplaaiende debatten met begrip voor alle standpunten, zodat de kwestie niet te hilarisch wordt.

Lodewijk Dros: Tula – Een beeld van de slavernij. Noordboek; 144 pagina’s; € 16,90.