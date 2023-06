Met ‘De vele levens van Rosey Pool’ doet Lonneke Geerlings recht aan een uitzonderlijke vrouw ★★★★☆

Rosey Pool, 1946. Beeld Collectie Joods Museum

Op een avond in december 1961 stormde Nina Simone de hotelkamer binnen van vertaler Rosey Pool. ‘Rosey, kom gauw mee naar de hal. Ze hebben persfoto’s opgehangen. You look one hell of a lot of funny!’ Op de foto’s bleek ieders gezicht goed uitgelicht, behalve dat van haar, Pool, levenslang pleitbezorger van Afro-Amerikaanse poëzie en in Nigeria voor een congres van de American Society of African Culture.

Ze was de enige witte vrouw op de persfoto’s, de uitzondering. Iedereen lachte om hoe ze eruitzag, zijzelf het hardst. ‘Eindelijk voelde Rosey zich welkom en geaccepteerd’, schrijft biograaf Lonneke Geerlings. Ze was Nina Simone dankbaar ‘dat ze mij met haar pretogen te kennen gaf dat ik geen vreemde eend in de bijt was’. Het is een mooie episode uit een leven in diapositief, het leven van een vrouw die het buitenstaanderschap vanaf haar vroegste jaren haast leek op te zoeken.

Buitenbeentje

Rosey Pool werd geboren in 1905 in een Joods middenklassegezin in Amsterdam. Haar uitzonderlijk zware lijf leidde ertoe dat ze als scholier al een buitenbeentje was. Haar antwoord was de vlucht naar voren: ze had een grote mond, trad graag op de voorgrond, ging toneelspelen, werd in de jaren twintig een vooraanstaand lid van de jongerenafdeling van de SDAP en begon gedichten te schrijven die ze met succes voordroeg, eerst voor vrienden, later op allerlei podia.

Ze werd communist, woonde enige jaren in Berlijn, streed tegen het opkomende fascisme. Na haar terugkeer in Nederland en het uitbreken van de oorlog werd ze actief in het verzet, totdat ze net als de rest van haar familie werd opgepakt en in Westerbork terechtkwam. Toen ze op transport gezet werd, deed ze opnieuw iets wat niemand deed: vlak voordat de wagondeuren sloten stapte ze uit de trein. Ze vluchtte, dook onder en overleefde als enige van haar familie de oorlog.

Haar survivor’s guilt zette ze om in keihard werken. Ze vertaalde de poëzie waarvan ze hield, die van zwarte dichters uit Amerika – Countee Cullen, Langston Hughes. Ze schreef erover en reisde naar Amerika, waar ze lesgaf aan zwarte universiteiten in het zuiden, ze organiseerde congressen en raakte betrokken bij de burgerrechtenbeweging. Ze gaf lezingen over Anne Frank (die ze gekend had) en legde daarbij steeds de link tussen Jodenvervolging en rassensegregatie. In Londen woonde ze samen met haar vriendin en werd er, vaak als enige witte persoon, een spil in de wereldwijde zwarte gemeenschap (en volgens sommigen ook in de Londense queer-gemeenschap). Haar reputatie in de VS groeide, in Nederland werd ze bekend vanwege radio- en televisieoptredens en haar poëziebloemlezingen werden vermaard.

Dat die bundels titels droegen waardoor je anno nu geneigd bent ze achterstevoren in je boekenkast te zetten (Ik zag hoe zwart ik was; Ik ben de nieuwe neger) is veelzeggend voor hoe het haar reputatie verging – het venijn van haar leven zat in de staart. In de jaren zestig, de jaren van dekolonisatie, bleek dat haar rol was uitgespeeld: opeens werd ze een white savior, en iemand die nu van culturele toe-eigening beticht zou worden.

‘Jarenlang was ze opgekomen voor zwarte mensenrechten’, schrijft Geerlings, ‘had ze schrijvers van kleur gepromoot en gestimuleerd. Jarenlang zag ze zichzelf als de oplossing en werd ze ook als zodanig geaccepteerd. En nu was ze ineens zelf onderdeel van het probleem geworden.’

Rosey Pool (zittend in het midden) tijdens een literair congres over zwarte schrijvers. Alabama, 1966. Beeld Collectie Joods Museum

Vrouw met vele gezichten

Pool was een vrouw met vele gezichten die de verhalen over haar eigen leven graag verdraaide en verfraaide. In De vele levens van Rosey Pool blijft de biograaf soms wat stug vasthouden aan haar zoektocht naar ‘de ware’ Pool, maar in het fraaie slothoofdstuk vindt ze het adelaarsperspectief waarin die vele gezichten aanwezig mogen zijn. Dan stelt ze ook de vraag hoe het kan dat Pool, wier leven zo verknoopt was met betekenisvolle onderwerpen en mensen, zo vergeten kon raken.

Met de oorzaken die ze daarvoor noemt, getuigt ze van helder inzicht in de geschiedenis en de positie die vrouwen daarin uiteindelijk vaak hebben. Pool had vanzelfsprekend te maken met de wet van de remmende voorsprong (‘iemand die voor de troepen uitloopt mist het feestelijk onthaal’), maar ze deed ook heel verschillende dingen, wat leidde tot wat sociologen ‘intersectionele onzichtbaarheid’ noemen – iets dat bij vrouwen veel vaker voorkomt dan bij mannen. Monomanie loont, wil je een plek in de geschiedenis veroveren.

Rosey Pool, ca. 1968. Beeld Bert Sprenkeling

Pools monomanie bestond in haar toewijding aan een groep die ze zichtbaar wilde maken, stimuleren, helpen. ‘Ze was onderwijzer, vertaler, redacteur en intermediair’, schrijft Geerlings. ‘Dat kunnen belangrijke posities zijn, maar het zijn doorgaans geen rollen die je in de geschiedenisboeken doen belanden.’ Maar hier is er gelukkig weer eentje: een geschiedenisboek over het leven van een vrouw, een uitzonderlijke.

Lonneke Geerlings: De vele levens van Rosey Pool – Strijdbaar van Westerbork tot Mississippi. Atlas Contact; 288 pagina’s; € 22,99.

