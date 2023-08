Met de nostalgische roman over zijn ‘Ommie’ vult Adriaan van Dis een gat in zijn oeuvre op ★★☆☆☆

Beeld Geert de Groot

‘Ze was zijn draad en garen. De knopen op zijn vest. Het warme water in de lampetkan. De schone asbak. Zijn zeep. Zijn jus. Zijn soep met oogjes vet en de spekpannenkoek op zondagavond.’ Nieuwe hit van Bløf? Nee, dit gaat over Ommie, de surrogaat-oma van Adriaan van Dis (1946), over wie hij de roman Naar zachtheid en een warm omhelzen schreef. Ze was de ‘meid voor dag en nacht’ van zijn opa Huibert, een rijke herenboer die zijn boerderij had verruild voor een groot huis in de stad.

De 9-jarige Adriaan logeert daar, een zomer lang, om weg te zijn van zijn gewelddadige vader en overspannen moeder. Misschien dat zijn galbulten en zenuwtrekjes dan eindelijk eens oplossen. Hij kan het niet beter treffen dan bij Ommie die eindeloos pannenkoeken, knuffels en wijze raad (à la: ‘het is niet erg als je niet weet wie je bent’) uitdeelt. En ze geeft hem een oude verrekijker, waarmee de bangige Adriaan de buitenwereld op een veilige manier dichterbij kan halen. Het liefst stelt hij scherp op de buurvrouw, om zich te verlekkeren aan haar houten been. Gewond geraakt in de oorlog, hoort hij, en zo begint zijn fascinatie voor de oorlogsjaren, die ook op Ommie een stempel hebben gedrukt. Maar wat is er nou precies gebeurd?

Willekeurige scènes

Het is die vraag die de roman vaart moet geven, maar een echt verhaal wil het maar niet worden, laat staan een spánnend verhaal. Iets te lukraak heeft Van Dis zijn jeugdherinneringen bij elkaar gegooid. Die ene keer dat ‘de kolonel’ op bezoek komt, de keer dat Adriaan een dode eekhoorn in de regenton vindt, de keer dat er ineens een dikke dame aan de keukentafel zit – het lijken willekeurige scènes uit een jarenvijftigkinderboek. Ook door het koddige taalgebruik: ‘Ommie vertelde honderduit’, ‘O jee. Zo’n opmerking dekte Ommie liever toe’, ‘Ommie snelde naar het fornuis. Met pannenkoeken suste je elk gemor’. ‘Het eten was een piezeltje aangebrand’. En Adriaan? ‘Adriaan vond het allemaal reuzespannend.’

Wie hieroverheen kan stappen, struikelt alsnog over de volgende hindernis: kitsch die voor iets ontroerends moet doorgaan. Als Adriaan zijn gezicht geschminkt heeft in een poging zijn sproeten te bedekken komt Ommie ‘het rozerood van zijn toet’ wassen. ‘Zijn sproeten glommen. Ommie kuste ze, sproet na sproet. Het regende kusjes. Ze kuste zijn tranen droog. En hij nam zich voor meer van zijn lelijkheid te gaan houden.’

En dan, te midden van al die lievigheid, ineens de plompverloren aanduiding van Adriaans piemel als ‘vleespistool’ – een lelijker woord kan ik eigenlijk niet bedenken – en dat voor een zelfverklaard estheet als Van Dis.

Andere tijden

Ondertussen blijft opa als personage zo stijf als zijn boord: een bullebak met sigaar, onderkin en belletje. Eén keer bellen betekende thee, twee keer koffie, drie een nieuwe doos sigaren, vier stond voor brandewijn en vijf voor een schone asbak. Zie daar de eerste levensbehoeften van een barse herenboer. Ommie ‘draafde af en aan’. Slechts twee keer per maand een zondag vrij en salaris krijgt ze niet. Waarom blijft ze zich tot haar dood uitsloven voor deze vent? Van Dis hint op een vorm van liefde ‘als het die naam mocht hebben’ – maar lijkt daar zelf ook niet echt in te geloven. Onderzoek naar andere beweegredenen van Ommie doet hij niet. Andere tijden, zullen we dan maar zeggen.

Deze roman lijkt niet geschreven om in literair opzicht indrukwekkend, origineel of zelfs maar góéd te zijn maar om een gat in een oeuvre op te vullen. ‘Een vergeten hoofdstuk’, zoals de achterflap vermeldt – zoals je dat wel meer ziet bij schrijvers die een leven lang gebouwd hebben aan een persoonlijk oeuvre en dan een bepaalde leeftijd bereiken. Na de zoveelste hartaanval moet op de valreep nog geschreven worden over dat briefje/die vergeten liefde/die ene zomer. Denk aan een Jan Siebelink, Sipko Melissen, Tim Krabbé of Jan Cremer, die de laatste jaren ook publiceerden over die ene nog onderbelichte maar o zo vormende levensfase of gebeurtenis. Bij terugblikken ligt nostalgie op de loer; Van Dis lijkt erdoor te zijn overmeesterd. Neem het hem maar eens kwalijk met die geweldige Ommie en haar spekpannenkoeken, ‘een grootmoeder uit een sprookjesboek’, dan kún je waarschijnlijk niet anders.

Adriaan van Dis: Naar zachtheid en een warm omhelzen. Atlas Contact; 224 pagina’s; € 22,99.