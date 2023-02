Met ‘Carnaval’ van Jan van Mersbergen kom je nooit in een roes ★★★☆☆

Jan van Mersbergen. Beeld Martijn van de Griendt

Het boek Carnaval ontstond vanuit dringende noodzaak. Het was begin 2021 en bij schrijver Jan van Mersbergen drong het besef door dat er geen carnaval zou worden gevierd. Van Mersbergen, die elk jaar vanuit Amsterdam naar Venlo trekt om daar Vastelaovend en alle verwante festiviteiten mee te maken, besloot van carnaval zijn corona-onderwerp te maken. Een non-fictieboek moest het worden, gevuld met kennis, ervaringen, bekentenissen en associaties die samen een portret van het volksfeest moesten opleveren.

Voor Van Mersbergen was dat niet zomaar een exercitie. Hij kent aan carnaval mythische krachten toe. Ergens tijdens het carnaval van 2011 besloot hij zijn leven een nieuwe wending te geven, schrijft hij in het voorwoord. ‘Ik gooide alles om: mijn gezin, mijn werk, mijn leven.’ ‘Naast ondoorgrondelijk is Carnaval daarom voor mij: terug naar mijn persoonlijke kern.’ Een feest als zelfhulpprogramma.

Bekende feestganger

Wie zelf weleens carnaval vierde, zal het beamen: het feest is als een roes. Alle remmen los voordat de veertig dagen vasten tot aan Pasen beginnen. Ogen dicht, even wennen, vier dagen onder water en daarna een week herstellen. Van Mersbergen is bij dat fenomeen een zij-instromer. Hij komt uit Almkerk in het land van Heusden en Altena, zo’n beetje boven op de bible belt en dus van – voor carnaval – de verkeerde kant van de rivieren. Een dorp verder wordt wel carnaval gevierd, daar deed hij zijn eerste indrukken op. Veel later ontdekte hij, met een vriendengroep, de Vastelaovend in Venlo. Sindsdien pakt hij de trein naar Limburg, trekt in z’n hotel en stort zich in het feestgedruis, gestoken in een uitdossing die in Venlo pekske heet.

Op die Venlose ervaringen is het boek grotendeels gebaseerd. Van Mersbergen is er een min of meer bekende feestganger geworden. Hij kent de sleutelfiguren van de Venlose Vastelaovend, kan de lokale liedjes meezingen, weet waar je moet zijn en vertelt er op de radio of in kranten over zijn belevenissen .

Maar het boek moest niet alleen over Venlo gaan, of over Limburgs carnaval. Het hele feest moest omvat worden: ook het Brabantse carnaval, dat volgens kenners zo drastisch anders (minder) is, ook het zomercarnaval van Rotterdam en dat van Rio, ook de Jodenpoppen in de optocht van Aalst. Op sociale media plaatste Van Mersbergen oproepen om over carnaval te vertellen. Hij las boeken, goochelde met teksten en ontdekte dat eigenlijk vrijwel alles tot het universum van carnaval behoort. Toon Hermans, Hermann Hesse, Rabindranath Tagore, Bertus Aafjes, Godfried Bomans, Guus Meeuwis, Anton van Duinkerken, Immanuel Kant, David Mitchell, Jennifer Nansubuga Makumbi, Zadie Smith, Sterrin Smalbrugge van Expeditie Robinson – er is amper een cultuurdrager die Van Mersbergen, waarschijnlijk vaak tot hun verbazing, niet weet in te zetten als apologeet van het volksfeest.

Elementen krioelen door elkaar

Dat levert mooie vondsten en ontroerende passages op, zoals die over de gelauwerde carnavalsvierder Marco Kroon. Maar vooral is het veel, heel veel. Carnaval is een deurzakker van een boek. Weer een verhaal over iemand die haar jeugdliefde terugvond in het feestgedruis, weer een omschrijving van wat carnaval nou eigenlijk is, weer een carnavalsgrap waar op papier niks van overblijft.

Van barensweeën tot afscheid en wedergeboorte en dat in elluf hoofdstukken – de levenscyclus moest orde brengen. Veel haalt dat niet uit, de elementen krioelen door elkaar, proberen op elkaars schouders te klimmen en benemen het uitzicht. Van Mersbergen is een apostel. Hij doet wat apostelen doen: medestanders, geestverwanten, gewone mensen, schriftgeleerden en fervente ongelovigen – iedereen wordt ingezet om van de helende kracht van carnaval te getuigen. Zo werkt het niet. Het feest is een onderdompeling, terwijl je bij Van Mersbergen elke paar minuten boven moet komen om adem te halen en verbaasd om je heen te kijken: hier was ik toch al geweest?

Zijn echte getuigenis schreef Van Mersbergen elf jaar geleden al. Lees zijn fantastische Naar de overkant van de nacht als je wilt ervaren wat carnaval is zonder het feest zelf te vieren.