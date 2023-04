Meer nog dan de onzekerheid van mannen verbaast me iets heel anders: het geduld met elkaar

Sinds enige tijd werk ik in een pizzeria, waar ik paradoxaal advies kreeg over het bereiden van deeg. ‘Treat it with kindness – just like a woman’, vertelde een collega uit Capri me. Kort daarna werd ik geïnstrueerd door een andere pizzaiolo, ditmaal uit Venetië: ‘When you hit it, it becomes polite – just like a woman.’ Paradoxen, zo leerde ik tijdens mijn studie filosofie, zijn schijnbare tegenstellingen: de verschillende onderdelen lijken contradictoir maar komen in feite overeen. Zo ook hier, waar vrouwen in beide gevallen fungeren als voorbeeld van iets waarover controle moet worden uitgeoefend – hoe die controle er verder ook uitziet.

De overeenkomst tussen mijn column in de Volkskrant en mijn werk bij de pizzeria is overigens dat ik er voor het eerst verschijn als man, zonder verdere uitleg. Die uitleg zou kunnen zijn dat ik eerst Sofie heette en zelfs ooit lange blonde lokken had; verscheen als de vrouw waar mijn collega’s dagelijks naar fluiten. Het is een verademing om mensen die uitleg niet langer verschuldigd te zijn, en volstrekte eerlijkheid behoeft te zeggen dat ik er op mijn nieuwe werk wel naar uitkeek: urenlang ouwehoeren over vrouwen en voetbal.

Nu kwam ik wat dat laatste betreft al gauw van een koude kermis thuis: mannen leren gewoon de competitiestand uit hun hoofd en hebben er verder vaak helemaal geen verstand van. Het is echt zo. Na een goede 120 seconden ben je meestal wel uitgepraat. Het thema ‘vrouwen’ bleek iets ingewikkelder te liggen, zo ingewikkeld zelfs dat ik ben gaan inzien dat die almaar aan vrouwen toegeschreven complexiteit eigenlijk aan mannen toebehoort.

Een van de beste boeken ooit geschreven over mannen en vrouwen heet King Kong Theory, door Virginie Despentes. Het bestaat uit zeven essays, waaronder een over haar tijd als sekswerker: ‘If memory serves, and I think it does, it was not their aggressiveness or their contempt I found difficult to deal with, but their loneliness, their sadness, (…) the weaknesses they showed.’ Zo dichtbij als Despentes kwam ik vooralsnog niet, maar hoe meer toegang ik krijg, des te meer mijn conclusie begint te lijken op de hare. Van een collega die uit zenuwen telkens moet gaan roken wanneer er een enigszins knappe vrouw binnenstapt tot aan eindeloos gepieker over eventuele ontmoetingen – het is enkel onkunde en angst rondom datgene wat de wereld zo onbekend voor ze heeft gemaakt.

Meer nog dan die onzekerheid verbaasde me iets geheel anders: het geduld met elkaar. Ik doe precies hetzelfde werk als een paar jaar geleden, hoewel toen nog als Sofie, en maak exact dezelfde fouten, maar waar dat toentertijd als bewijs werd gezien van rotsvast onvermogen zijn het nu plots vaardigheden die te leren vallen. ‘Ask me anything, anytime’, hoor ik vaak van de Venetiaan, en hoe sterk ik me ook erger aan het contrast, ik leer ook meer – want ik durf te vragen.

Na een korte nacht vroeg de collega uit Capri me laatst hoe het ging. Ik zuchtte, waarna hij antwoordde: ‘I know what you want to say: it’s a hard life, but we have to keep fighting – because we’re men.’ Ik zuchtte opnieuw, dacht aan hoe ontelbaar veel lichter dit leven was, maar vooral aan King Kong Theory: ‘Men love men. They spend half their lives telling us how much they love women, but we know they’re lying. They love each other.’