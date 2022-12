Medusa als monster? Niet in een recente golf boeken: ‘Ze is het ultieme feministische icoon’

Beeld Claudie de Cleen

Je slentert er zo aan voorbij, op het Piazza della Signoria in hartje Florence: het imponerende bronzen beeld van de Griekse held Perseus, met in zijn linkerhand het hoofd van Medusa, het monster dat hij in haar slaap heeft verrast. Uit haar doorgesneden hals vloeien dikke stromen bloed, die zich vermengen met de slangen van haar kapsel. De triomfator trapt haar naakte lichaam de grond in. Haar verstenende blik zou hem nog vele vijanden helpen verslaan.

‘We zijn zo aan dit beeld gewend geraakt dat de wreedheid die erachter schuilgaat ons nauwelijks nog opvalt’, schrijft de Engelse auteur Natalie Haynes in het dit jaar vertaalde De kruik van Pandora – Vrouwen in Griekse mythen. Eeuwenlang is Medusa immers min of meer zo afgebeeld als Benvenuto Cellini deed rond 1550: als monster, object, trofee. Maar was ze wel een monster? Hoe kwam ze eigenlijk aan dat slangenhaar en aan die verstenende blik? Haynes raakte zo gefascineerd door de mythologische figuur dat ze besloot een roman over haar te schrijven: De blik van Medusa verschijnt in februari bij Meulenhoff.

‘Het slachtoffer dat de schuld krijgt’

Haynes is lang niet de enige: in de niet-aflatende stroom mythologische hervertellingen vanuit vrouwelijk perspectief lijkt sprake van een kleine Medusa-trend. Uitgeverij Orlando, die afgezien van Haynes zo’n beetje alle grote namen uit het (grotendeels Engelstalige) genre huisvest, komt dit voorjaar met de vertaling van de nieuwe Claire Heywood, De schaduw van Perseus – met uiteraard een hoofdrol voor Medusa. Nog niet vertaald zijn de recente roman Medusa van Rosie Hewlett, het jeugdboek Athena’s Child van Hannah Lynn en Jessie Burtons Medusa – The Girl Behind the Myth, dat veel wegheeft van een graphic novel.

Waarom is juist Medusa zo in trek bij deze auteurs? Classica Jacqueline Klooster heeft een vermoeden. Zij is universitair docent in Groningen en kreeg onlangs van het Lira Fonds een beurs toegekend voor het schrijven van een populair-wetenschappelijk boek over klassieke hervertellingen. ‘Medusa is het ultieme feministische icoon, zeker sinds #MeToo. Ze is het slachtoffer dat de schuld krijgt van wat haar is overkomen.’ Volgens de mythologie werd Medusa als mooi, jong meisje verkracht door de zeegod Poseidon in de tempel van Athene. Uit wraak maakte de godin haar tot een monster. ‘Daarbij is Medusa altijd neergezet als boze, angstaanjagende vrouw; ze staat echt voor de vrouw als de Ander.’

Overigens werd Medusa ook vóór de opkomst van #MeToo al ingezet om het patriarchaat te bevragen. Klooster: ‘Dat gebeurt ongeveer sinds de jaren zeventig. In 1975 publiceerde Hélène Cixous een beroemd geworden essay over l’écriture féminine, ‘vrouwelijk schrijven’, met de titel Le rire de la Méduse. Er waren feministische tijdschriften die ‘Medusa’ heetten. En in 2008 maakte de Italiaans-Argentijnse kunstenaar Luciano Garbati een soort omgekeerde versie van Benvenuto Cellini’s Perseus.’ Garbati’s bronzen beeld van een sterke, zelfbewuste Medusa met het afgehakte hoofd van Perseus in de hand staat sinds een paar jaar in downtown Manhattan, tegenover de rechtbank waar Harvey Weinstein terechtstond. (Bij de onthulling in 2020 leidde de sekse van de kunstenaar nog tot stevige controverse.)

‘Elke keer iets anders, heel interessant’

Aan de nieuwe roman van Haynes is Klooster net begonnen, in het Engels. ‘Deze auteur doet elke keer iets anders, heel interessant.’ The Children of Jocasta (2017) gaat over Oedipus en Antigone, A Thousand Ships (2019) beschrijft de Trojaanse oorlog door de ogen van de vrouwen die erbij waren. ‘Dat zijn bewerkingen van tragedies en epen, die zich vooral op het menselijke vlak afspelen. In dit boek kiest Haynes het perspectief van goden en wonderlijke wezens, zoals Medusa en haar zussen. Volgens mij is het dan de kunst om het absurde van die wezens naar een menselijk niveau te vertalen, vaak met een komisch effect.’ The Guardian vindt Haynes’ poging in elk geval geslaagd. In een jubelende recensie spreekt de krant van ‘a brilliantly funny take on Greek myth’, met Medusa als ‘the misogynist’s nightmare’.

Voor haar boek houdt Klooster goed bij wat er zoal aan hervertellingen verschijnt, hier en in het buitenland. Zijn er nog romans die ze graag vertaald zou zien? ‘Wake Siren – Ovid Resung van Nina MacLaughlin vind ik erg goed. Literair gezien is het spannend – poëtisch, rauw – en dat geldt lang niet voor alle mythologische hervertellingen. Ovidius lezen is een rare ervaring: is zijn werk grappig, schokkend, provocatief? In Wake Siren vertelt een aantal vrouwen uit de Metamorphosen overtuigend wat hun is overkomen: verkrachtingen, incest, noem maar op. Dan gaat het komische er wel af. Toch is het boek ook grappig, op een andere manier; MacLaughlin geeft de tekst een heel nieuwe dimensie.’

Natalie Haynes: De blik van Medusa. Uit het Engels vertaald door Frits van der Waa en Henny Corver. Meulenhoff; 336 pagina’s; € 22,99. Verschijnt in februari.

