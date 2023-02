‘Marx, Wagner, Nietzsche’ laat de drie grootheden met elkaar in discussie gaan: een waagstuk, maar het werkt ★★★★☆

Herfried Münkler Beeld ullstein bild / Getty

Je moet het maar durven. Een boek schrijven over Karl Marx, de man van Het communistisch manifest (1848), die de sociale revolutie predikte; Richard Wagner, de geniale componist van Der Ring des Nibelungen (1876), die de kunsten in zijn tijd vernieuwde; en ook nog Friedrich Nietzsche, de filosoof van Voorbij goed en kwaad (1886), die de mensen losweekte van de dominante waarden van hun tijd.

Over deze grootheden zijn al veel boeken geschreven. Hun werk is vaak geïnterpreteerd, door mensen die hen haatten, of juist adoreerden en gebruikten voor hun eigen politieke doeleinden. Ons beeld van Marx is grotendeels bepaald door de uitwerkingen van zijn goede vriend Engels. De overlevering van Wagner is erg beïnvloed door zijn vrouw Cosima. De filosofie van Nietzsche werd gekleurd door zijn zus Elisabeth.

Waagstuk

Herfried Münkler is dit waagstuk begonnen, juist om deze denkers onder de verstikkende commentaren vandaan te halen. In Marx, Wagner, Nietzsche worden zij ‘niet vastgelegd of vastgesjord’, zoals hij zelf zegt. Münkler laat hen reageren op de grote veranderingen in de 19de eeuw, die zij mede hebben vormgegeven. Van de revoluties van 1848 tot de Duitse eenwording in 1871. Het filosofisch materialisme en de kritiek op de religie, of de verbreiding van het kapitalisme en de roep om sociale hervormingen.

Münkler is politiek wetenschapper aan de Berlijnse Humboldt-universiteit en een gevierd commentator in de Duitse media, over allerlei politieke kwesties. Hij schreef boeken over grote historische onderwerpen, waarin hij steeds lessen probeerde te trekken voor het heden. Zoals in zijn omvattende werk over de Eerste Wereldoorlog (Der Große Krieg, 2013) of over het beeld van ‘de Duitsers’ en hun geschiedenis, gezien door de spiegel van hun mythologieën (Die Deutschen und ihre Mythen, 2009).

In Marx, Wagner, Nietzsche schuwt Münkler de grote vergelijkingen evenmin. De keuze voor deze drie ligt niet voor de hand, de mannen hebben elkaar weinig ontmoet. De opzet met parallelle biografieën geeft de schrijver echter de mogelijkheid om verschillende gezichtspunten te vormen: drie blikken waarmee we dezelfde ontwikkelingen kunnen bekijken. Door dit ‘grotendeels imaginair gesprek’ laat hij Marx, Wagner en Nietzsche ook steeds met elkaar in discussie gaan.

Voorkeur voor Wagner

Met deze opzet wil Münkler een probleem ondervangen dat hij in biografieën vaker ziet, namelijk de neiging om als schrijver te veel mee te leven en begrip te hebben voor de hoofdpersoon: hij spreekt van een intellectueel ‘stockholmsyndroom’. Door zulke uiteenlopende figuren met elkaar in debat te laten gaan, kan een biograaf meer afstand bewaren, meent Münkler. Dat lukt hem zelf niet helemaal: het boek verraadt zijn liefde voor Wagner. De lange uitweidingen over diens opera’s zijn vaak mooi, maar zitten de voortgang van het boek in de weg.

Marx, Wagner en Nietzsche worden neergezet als diagnostici van hun tijd. Wagner en Marx als utopisten: zich baserend op een romantisch verleden of een revolutionaire toekomst, met Nietzsche als ontregelende tegenstem. Zoals over het ontstaan van de Duitse eenheidsstaat in 1871. Voor Wagner was dit een herrijzenis van de Duitse volksgeest, die hij in zijn opera’s probeerde te vatten. Voor Marx bood de nieuwe Duitse natie de voedingsbodem voor een wereldrevolutie. Nietzsche kon slechts lachen om deze voor hem zo typisch Duitse ambities.

Ook de opzet van dit boek is ambitieus en daarop is kritiek mogelijk. Maar het is vooral dapper en het daagt de lezer uit. Münkler is een man van grote historische vergelijkingen, maar dat doet hij steeds met oog voor persoonlijke details en voor het menselijk tekort. Het zoeken naar antwoorden door grote denkers als Marx, Wagner en Nietzsche laat volgens hem ‘de voortbestaande onzekerheid’ zien van elke periode – zeker in onze tijd. In dit boek worden de intellectuele grootheden tot benaderbare mensen, met wie we zelf in discussie kunnen gaan.

Herfried Münkler: Marx, Wagner, Nietzsche – Het tijdperk van de revoluties. Uit het Duits vertaald door Peter Claessens. Boom; 572 pagina’s; € 39,90.