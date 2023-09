Martinus Nijhoff heeft eindelijk zijn biografie gekregen ★★★★☆

Beeld Martyn F. Overweel

Zelfs mensen die zelden poëzie lezen kennen dichtregels van Martinus Nijhoff. Zoals het begin van het beroemde gedicht Het uur U: ‘Het was zomerdag./ De doodstille straat lag/ Te blakeren in de zon./ Een man kwam de hoek om.’ Eindeloos is er gediscussieerd, in klaslokalen en collegezalen, over wie die man was in dit beroemde gedicht. De man die alles stillegt, die spanning oproept, maar ook muziek. Is hij een soldaat? Is hij de dood zelf?

Ook een Nijhoff-personage uit een ander verhalend gedicht is beroemd geworden: Awater. Alweer zo’n vage én herkenbare figuur. ‘Hij komt langs mijn raam./ De avond blauwt, hij komt er weer vandaan./ Hij werkt op een kantoor, heet daar Awater.’ Hij is de ‘reisgenoot’ die de ik-figuur zoekt na de dood van zijn broer. Hij is ieders reisgenoot, een Elckerlyc.

Naar Awater werd een poëzietijdschrift genoemd, naar Martinus Nijhoff de belangrijkste prijs voor literair vertalers. De titel van zijn gedicht De moeder de vrouw werd in 2018 het thema van de Boekenweek. ‘Zij was alleen aan dek, zij stond bij ’t roer,/ en wat zij zong hoorde ik dat psalmen waren./ O, dacht ik, o, dat daar mijn moeder voer.’ Zij kon ieders overleden moeder zijn.

Nijhoff is vanzelfsprekend een van ‘onze grootste dichters’. Het zijn door de jaren heen vooral dichters die hem graag lezen en bewonderen. Zijn werk is tegelijk modern en klassiek, lichtvoetig en ernstig, areligieus en spiritueel, nuchter en magisch, verstaanbaar en mysterieus. Zijn taalgebruik is doodsimpel en wonderlijk tijdloos, maar zijn gedichten laten zich niet navertellen. Zijn inzicht dat een gedicht gemaakt is van woorden, niet van gevoelens, gedachten of gebeurtenissen, ook al gáát het daarover, is nog steeds verrassend voor lezers en beginnende dichters. Hem lezen en herlezen verveelt niet snel.

Een kantoorman

Maar wie was Martinus Nijhoff (1894-1953)? Dichter, vertaler, toneelschrijver, recensent. ‘Pom’, zoals hij sinds zijn kindertijd werd genoemd. Anders dan over andere bekende dichters van zijn generatie zijn er weinig smeuïge anekdotes over hem bekend. Je had de excentrieke, romantische scheepsarts Slauerhoff, de melancholieke, aartsluie drinker J.C. Bloem, de fatterige vrouwenversierder Adriaan Roland Holst, de groots en meeslepend levende Marsman. Die dichters kende hij ook, maar vergeleken bij hen is Nijhoffs profiel wat bleekjes. Zijn werk doorstond de tijd. Maar van de persoon kennen we vooral een paar foto’s. Ook hij zag eruit als een kantoorman.

Bart Slijper durfde het aan om zijn biografie te schrijven, de eerste. Hij deed dat in een bewonderenswaardig compact boek van zo’n 400 pagina’s, dat toch behoorlijk compleet is. Hij had de beschikking over veel, ook nieuwe bronnen: honderden brieven aan vrienden en geliefden, manuscripten in verschillende versies, foto’s en notitieboekjes. Hij heeft de verleiding kunnen weerstaan daar eindeloos uit te citeren, de biografie is geen ketting van aaneengeregen feitjes. Hij staat zelfbewust boven de stof en citeert waar het in zijn verhaal past. Soms staat hij uitgebreid stil bij een document, zoals een toneelstuk van een piepjonge Pom, of een onbekende vertaling.

Slijper is een ervaren biograaf. Eerder schreef hij de biografieën van J.C. Bloem (2007) en Willem Kloos (2012). De drie uitstekende biografieën hebben gemeen dat ze niet oeverloos zijn en zeer leesbaar, aangenaam losjes geschreven. In de biografie van Bloem ging het vooral om de persoon Bloem; Slijper waagde zich niet aan de relatie tussen leven en werk. In de Kloos-biografie concentreerde hij zich op twee grote tragische liefdes in het leven van de gekwelde dichter.

Leven én werk

In de biografie van Nijhoff betrekt Slijper leven en werk wel op elkaar, zonder dat het leven de verklaring vormt voor de poëzie. Hij laat zien dat het om één mens ging, iemand voor wie poëzie, verwoording in taal, de kern van zijn persoon was. Iemand die versmolt met zijn poëzie, voor wie vorm en inhoud van een gedicht niet te scheiden zijn, een ‘inhoud’ bestaat alleen in die unieke vorm.

Slijper houdt zichzelf niet buiten het boek. Hij gaat in discussie met zijn bronnen, zoals Nijhoffs zoon Faan, die een beperkt beeld van zijn vader had. Hij verplaatst zich in de jonge Pom: ‘Het is ontroerend om te zien hoe hij zich groot probeerde te houden.’ Waar bronnen ontbreken probeert hij zich voor te stellen hoe het is gegaan. Hij loodst de lezer vriendelijk door zijn boek (‘Voordat we Nijhoff naar Amsterdam volgen…’), zonder dat hij zich pontificaal tussen verhaal en lezer plaatst.

In grote lijnen komen we veel te weten over Nijhoff. Over het dromerige, broze jongetje dat hij was, een vertroeteld moederskindje. Over de breuk in zijn leven toen Pom en zijn broertje werden ondergebracht in een gezin in Warnsveld, omdat hun moeder, een Leger des Heilssoldate, niet voor hen kon zorgen. We zien een gymnasiast die met plezier Franse literatuur leest en klassieke schrijvers vertaalt, die gedichten en toneelstukken schrijft maar het ook met zijn vriend Victor van Vriesland op een nachtelijk zuipen zet. Al jong wordt hij verliefd op Netty Wind, de latere schrijfster A.H. Nijhoff, met wie hij trouwt als zij zwanger is. Zij bleven altijd vrienden, maar woonden niet samen. Daarna volgden nog enkele geliefden, op het laatst de actrice Georgette Hagendoorn.

Een ongrijpbare man

Nooit woonde hij lang op één adres. Altijd hard aan het werk, altijd schavend aan een gedicht – het was nooit goed genoeg. Daarnaast deed hij een grote hoeveelheid werk in opdracht: toneel, vertalingen, psalmberijmingen.

Politiek was hij weinig uitgesproken. Als de Tweede Wereldoorlog uitbreekt, vecht hij in het leger als kapitein. Daarna speelt hij een bescheiden rol in het verzet, bij de overval op het bevolkingsregister. Hij weigert zich aan te melden bij de Kultuurkamer.

Bij Slijper overheerst het beeld van een rusteloze, ongrijpbare man. ‘Van de buitenkant leek het misschien één leven, maar het was niet anders dan een reeks gedaantes’, zei zijn vriendin Josine Dam van Isselt over hem. In die zin leek hij op de ijle hoofdpersonen van zijn beroemdste gedichten. Een leven dat klopte met zijn bestemming.

Bart Slijper: Elk woord ging ademhalen – Het leven van de dichter Martinus Nijhoff. Prometheus; 424 pagina’s; € 39,99.