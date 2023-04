Martin Bossenbroek reconstrueert nauwgezet en met gevoel voor drama een onderbelichte geschiedenis ★★★★☆

Beeld Claudie de Cleen

Historicus Martin Bossenbroek bezocht in 2022 het eiland Zanzibar en was diep geschokt toen hij, met gids Suleiman aan zijn zijde, een expositie bekeek over de gruwelen van de Oost-Afrikaanse mensenhandel in de 19de eeuw. Honderdduizenden mannen, vrouwen en kinderen werden uit het binnenland ontvoerd en gedwongen wekenlang in karavanen naar de kust te lopen. Ze waren vaak zwaar geboeid met kettingen en aan elkaar gebonden met houten palen. Op Zanzibar werden ze als slaven verkocht. Op de tentoonstelling lag het perspectief bij de slachtoffers.

Het greep Bossenbroek aan, schrijft hij in de proloog van zijn nieuwe boek, De Zanzibardriehoek. In Nederland is de geschiedenis van de slavenhandel naar de Arabische wereld grotendeels onbekend, aldus Bossenbroek, in tegenstelling tot de trans-Atlantische van de Afrikaanse westkust naar de Amerika’s. Daar wil hij wat aan doen.

Over de auteur

Wim Bossema recenseert voor de Volkskrant geschiedenisboeken en Afrikaanse literatuur.

Vanaf de 7de eeuw zijn naar schatting 14,5 miljoen Afrikanen als slaven naar het Midden-Oosten gevoerd, met een piek in de 19de eeuw. De meesten kwamen uit de Sahel en werden door de Sahara gedreven. Ongeveer twee miljoen kwamen uit Oost-Afrika en werden vanaf de ‘Swahili-kust’ verscheept. Zanzibar werd in de 19de eeuw het centrum van de driehoekshandel tussen Afrika, het Midden-Oosten en India over de Indische Oceaan. Op de slavenmarkt van Zanzibar werden 750 duizend mensen verkocht, van wie een groot deel op het eiland zelf dwangarbeid moest verrichten op de lucratieve kruidnagelplantages, waaraan Zanzibar zijn geur en internationale faam te danken heeft.

In Groot-Brittannië weten ze wél veel van de verschrikkingen van de Oost-Afrikaanse slavenhandel. Grote namen als David Livingstone en Henry Morton Stanley krijgen er het krediet effectief de slavenhandel daar te hebben bestreden. De succesvolle Britse anti-slavernijbeweging is een nationale trots. Deze twee ‘ontdekkingsreizigers’ naar de ‘donkere binnenlanden van Afrika’ spelen belangrijke rollen in het boek van Bossenbroek. De hoofdrol geeft hij echter aan een veel onbekendere Afrikaganger: John Kirk. Die arts reisde met Livingstone de rivier de Zambezi op en vertegenwoordigde later langdurig de Britse regering bij de sultan van Zanzibar.

Gedreven verteller

Bossenbroek is een gedreven verteller. Met veel gevoel beschrijft hij de avonturen en karakters van zijn historische hoofdfiguren. Voor personen als Livingstone en Stanley kan hij bouwen op hun eigen memoires en de vele biografische studies. Voor Kirk had hij minder materiaal; de biografische werken van historicus Reginald Coupland dateren uit de jaren veertig. Daarom put Bossenbroek met enthousiasme uit de dagboeken, aantekeningen en correspondentie van Kirk zelf.

Hij schept een personage met menselijke gevoelens als twijfel en genegenheid. Hij beschrijft Kirks ambivalente sympathie voor sultan Barghash bin Said. Bossenbroek is ook dol op paleisintriges. Zo gaat een weerkerend subplot over een verstoten prinses die keer op keer probeert weer bij de sultan in de gratie te komen. Het lijkt soms The Crown wel.

De middelen van de literaire non-fictie geven De Zanzibardriehoek vaart, de wisselende perspectieven houden de historische reconstructies boeiend. Soms vraag je je wel af: hoe kan Bossenbroek dat nou weten, dat Kirks ogen glommen, bijvoorbeeld. Hij geeft zijn fantasierijke invulling veel ruimte, al verantwoordt hij heel wat in de noten achter in het boek.

De paradox van het Britse beleid

Kirk staat ook model voor wat Bossenbroek de paradox van het Britse beleid noemt. De bestrijding van de slavenhandel ging hand in hand met de uitbreiding van de Britse invloed die zou uitmonden in koloniale bezetting en nieuwe vormen van uitbuiting van de Afrikaanse bevolking.

In Oost-Afrika was de mensenhandel in handen van Arabische slavenjagers, veelal gefinancierd door Indiase zakenlieden die zich op het eiland en aan de Afrikaanse oostkust hadden gevestigd. Maar de Britten, zelfs idealisten als Livingstone en Kirk, schrokken niet terug voor handjeklap, zelfs met de beruchtste mensenhandelaar en plantagehouder Tippu Tip. Die had deze bijnaam gekregen omdat de geweren van zijn mensenrovers zo’n geluid maakten. En het ivoor dat de gevangenen op hun lange tocht moesten meetorsen naar de kust, ging geheel naar westerse afnemers, merkt Bossenbroek terecht op.

Hij reconstrueert nauwgezet en met gevoel voor drama de vele interne discussies over het al dan niet overgaan tot bezetting van gebieden. Kirk speelde daarbij op de achtergrond tientallen jaren een sleutelrol, eerst in Zanzibar, later in Londen. De sultan werd uiteindelijk gedwongen de slavernij af te schaffen, maar een opvolger die niet wenste te buigen voor de Britten zag hoe zijn paleis aan flarden werd geschoten, en daarmee het laatste restje onafhankelijkheid. De Duitsers van Bismarck hadden het vasteland van het huidige Tanzania stiekem ‘gekocht’ van onoplettende traditionele leiders. Het landjepik was het begin van een nieuw, gruwelijk tijdperk.

Gebrek aan bronnen

Wat Bossenbroek niet heeft weten te achterhalen, is het directe perspectief van de slachtoffers, dat hem zo ontroerde op de expositie. Historici kampen nog altijd met een gebrek aan schriftelijke bronnen van Afrikanen. Tanzaniaanse historici hebben op basis van mondelinge overlevering de afgelopen halve eeuw wel van alles opgediept, maar niet genoeg voor de gepersonaliseerde geschiedschrijving waarin Bossenbroek uitblinkt.

Als aanvulling op zijn boek is er de literatuur. Leestip: de Zimbabwaanse auteur Pettina Gappah kwam in 2019 met de roman Out of Darkness, Shining Light (vertaald als Vanuit het duister stralend licht). Daarin laat ze de Afrikaanse metgezellen van Livingstone vertellen over hun wonderlijke tocht met het geprepareerde lijk van de ontdekkingsreiziger naar de kust.

Martin Bossenbroek: De Zanzibardriehoek – Een slavernijgeschiedenis 1860-1900. Athenaeum-Polak & Van Gennep; 424 pagina’s; € 32,50.