Marjolijn van Heemstra wint BNG Bank Literatuurprijs 2017

'Het moderne cliché dat het verleden niet wit of zwart maar grijs was, verandert in haar speurtocht in een kleurrijke kluwen van feiten en herinneringen. Om daar iets van te kunnen maken, een verhaal dat zowel naar het verleden wijst als naar de toekomst, moet je een schrijver van formaat zijn', aldus de jury in haar rapport.



Naast Van Heemstra, waren ook Alma Mathijsen (Vergeet de meisje), Murat Isik (Wees onzichtbaar) en Arjen van Veelen (Aantekeningen over het plaatsen van obelisken ) genomineerd. Van Veelen won de prijs van de BNG Bank Lezersjury: een verblijf van een maand in het Roland Holsthuis in Bergen.



Eerdere winnaars van de BNG Bank Literatuurprijs waren onder anderen Hanna Bervoets (2016), Jamal Ouariachi (2015), Maartje Wortel (2014), Wytske Versteeg (2013), Gustaaf Peek (2010), Carolina Trujillo (2009), Yves Petry (2006) en Esther Gerritsen (2005).