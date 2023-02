Mario Perniola pleit ‘tegen de communicatie’, die leidt tot een allesverhullende mist ★★★★☆

Mario Perniola

Als zich ergens een probleem voordoet – of dat nu bij de Belastingdienst is, de KNVB, de kunstwereld of binnen je relatie – dan is de oplossing vaak: betere communicatie. Communicatie is alles. Daarom bestaat er zoiets als communicatiewetenschap, zijn er communicatiebureaus en heeft elk bedrijf een communicatie-afdeling. Volgens de Italiaanse filosoof Mario Perniola leidt al deze communicatie niet tot meer helderheid, maar juist tot een allesverhullende mist.

Leuk om het eens van de andere kant te bekijken, zou je misschien zeggen, maar het gaat Perniola in Tegen de communicatie om meer dan een tegendraads geluid; hij geeft fundamentele kritiek op de maatschappij. Onze communicatiesamenleving is in veel opzichten misschien wel dwingender dan een totalitaire staat, meent hij. Totalitaire regimes kiezen tenminste partij, ze zijn ergens voor en ergens tegen, sommige zaken zijn van waarde en sommige niet, terwijl communicatie volgens Perniola alles platlult en gelijkwalst, tegenstellingen onschadelijk maakt en alle kritiek incorporeert, waardoor ontsnappen vrijwel onmogelijk wordt.

Dat Perniola communicatie centraal stelt in zijn maatschappijkritiek is niet zo vreemd als je bedenkt dat hij zijn boek schreef tijdens de hoogtijdagen van politicus en mediamagnaat Silvio Berlusconi, de meester van het communicatief verhullen.

Communicatieve mist

Nu, bijna twintig jaar later, blijken Perniola’s analyses nog steeds verrassend accuraat. Neem het voorbeeld dat hij geeft van een partijleider die een provocerende en agressieve uitspraak doet die tot veel ophef leidt. Een paar uur later neemt hij zijn verklaring gedeeltelijk terug. De volgende dag beweert hij dat het een grap was. ’s Avonds laat hij weten dat er hoe dan ook een kern van waarheid in zit. Een dag later zegt hij dat hij verkeerd is begrepen om er die middag aan toe te voegen dat hij slechts heeft verwoord wat veel mensen vinden. En zo staat hij drie dagen lang volop in de belangstelling. Het is niet zo moeilijk om daar de tactiek van politici van deze tijd in te herkennen. Het lijkt wel of sommigen van hen Perniola hebben gelezen ter inspiratie. Ze creëren een communicatieve mist waarin elke oppositie oplost en alles gelijk wordt gesteld.

In zijn zoektocht naar manieren om aan de communicatie te ontsnappen komt Perniola uit bij denkers als Friedrich Nietzsche, Jacques Lacan en Jacques Derrida. Zij proberen allen op hun eigen wijze ruimte te maken voor opposities. Derrida’s geschriften zou je kunnen zien als een voortdurende deconstructie van de westerse filosofie om zo de aandacht te vestigen op tegenstellingen binnen deze traditie. Volgens Perniola is deze poging van Derrida echter zo subtiel en zo ingewikkeld opgeschreven dat hij dicht in de buurt komt van die alles gelijkmakende communicatie waar hij zich juist tegen verzet.

Zeer uiteenlopende fenomenen

Dat verwijt zou je Perniola zelf ook kunnen maken. Niet zozeer omdat zijn stijl zo complex is – zeker vergeleken met het werk van Derrida leest zijn boek als een trein – maar wel omdat hij niet duidelijk kan maken wat die gehate communicatie precies is. Dat blijft wat mistig. Hij laat zeer uiteenlopende fenomenen onder de noemer communicatie vallen, waardoor het begrip alles lijkt te omvatten en onduidelijk wordt wat het verschil is met zijn eigen tekst (ook een vorm van communicatie zou je zeggen), en met wat hij zelf uiteindelijk als de oplossing ziet tegen de communicatiesamenleving: de esthetiek (kunst lijkt mij ook een vorm van communicatie).

Maar goed, dat is misschien juist een bewijs voor zijn hoofdstelling: communicatie maakt elke tegenstelling ongedaan en slokt zo alles op. Bovendien is het ook de kracht van zijn boek. Want door zo’n beetje alles onder communicatie te laten vallen geeft Perniola een interessante kijk op de actualiteit en de geschiedenis van de filosofie die maakt dat je na het lezen van zijn boek de wereld net iets anders bekijkt.

Vreemd dat er nog niet eerder werk van deze belangrijke Italiaanse filosoof vertaald werd in het Nederlands, terwijl er wel boeken van tijd- en landgenoten als Gianni Vattimo en Umberto Eco verschenen in onze taal. Waarschijnlijk heeft Perniola daarom hier nauwelijks naam gemaakt. Gelukkig brengen Liesje Schreuders en Arthur Weststeijn daar nu verandering in met hun mooie vertaling en de heldere inleiding daarbij.

Mario Perniola: Tegen de communicatie. Uit het Italiaans vertaald en toegelicht door Liesje Schreuders en Arthur Weststeijn. IJzer; 160 pagina’s; € 21,50.